12 фотографий, в которых высокие люди узнают себя

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В этом мире все придумано для людей среднего роста. Высоким людям постоянно приходится нагибаться, приседать и подстраиваться. Однако они никогда не унывают и всегда находят выход из положения, пусть даже иногда это выглядит смешно.

AdMe.ru собрал 12 забавных фотографий, в которых себя узнает каждый, кто в прямом смысле на голову выше окружающих.