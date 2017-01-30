12 фотографий, в которых высокие люди узнают себя

В этом мире все придумано для людей среднего роста. Высоким людям постоянно приходится нагибаться, приседать и подстраиваться. Однако они никогда не унывают и всегда находят выход из положения, пусть даже иногда это выглядит смешно.

AdMe.ru собрал 12 забавных фотографий, в которых себя узнает каждый, кто в прямом смысле на голову выше окружающих.

Самые простые вещи требуют усилий

Приходится часто приседать

И наклоняться

Бывает сложно расслабиться в душе

И в самолете

Любая комната грозит опасностью

Иногда не удается прокатиться с горки

Ноги никогда не спят на кровати

Зеркало в полный рост, серьезно?

Свадебные фото получаются забавными

Зато всегда можно найти креативное решение

Главное — не терять хорошего настроения!

Фото на превью ilovestephenking/reddit.com, Kujojo/reddit.com

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