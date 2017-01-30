12 фотографий, в которых высокие люди узнают себя
В этом мире все придумано для людей среднего роста. Высоким людям постоянно приходится нагибаться, приседать и подстраиваться. Однако они никогда не унывают и всегда находят выход из положения, пусть даже иногда это выглядит смешно.
AdMe.ru собрал 12 забавных фотографий, в которых себя узнает каждый, кто в прямом смысле на голову выше окружающих.
Самые простые вещи требуют усилий
Приходится часто приседать
И наклоняться
Бывает сложно расслабиться в душе
И в самолете
Любая комната грозит опасностью
Иногда не удается прокатиться с горки
Ноги никогда не спят на кровати
Зеркало в полный рост, серьезно?
Свадебные фото получаются забавными
Зато всегда можно найти креативное решение
Главное — не терять хорошего настроения!
Фото на превью ilovestephenking/reddit.com, Kujojo/reddit.com