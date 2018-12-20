12 фееричных историй о том, что с питомцами никогда не бывает скучно

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Питомцы и их шальные выходки лучше любого антидепрессанта. Они всегда найдут, чем развеселить своих хозяев, проявляют особую хитрость и ловкость и каждый день удивляют чем-то новым.

Мы в AdMe.ru обожаем всяческие байки о домашних животных, поэтому не смогли пройти мимо душевных рассказов счастливых обладателей самых разных питомцев из паблика «Подслушано». Пусть они поднимут настроение и вам.

У меня большой пушистый белый пес. Он ненавидит принимать ванну, и каждый раз, когда надо помыть его, начинался ад, ничего не помогало, только брать на руки (45 кг). Была ужасная погода, болото, дождь; ванна — это необходимость. Мужа дома нет, а я беременна, безысходность. И говорю: «Зайка мой, ну не могу я тебя поднять, в животике малыш, я могу навредить ему. Залезь сам, пожалуйста». И он сам прыгнул в ванну, сам! Кажется, меня обманывали последние 2 года. Все он понимает, просто лень было, хитрюга.

Прогуливаюсь по парку. Тут мимо меня на самокате проезжает женщина. Краем глаза вижу, что у нее какая-то огромная меховая шапка на голове. Странно, была осень, листья только начали желтеть, рановато же и не холодно. Присматриваюсь внимательнее, а на самом деле у нее на голове не меховая шапка, а здоровенный толстый пушистый кот. Надо было видеть его царственную физиономию — было полное ощущение того, что эта женщина его рабыня, а прокатиться таким образом была его идея. И вообще, кто так не катается — тот жалкий бедный холоп.

У меня немецкая овчарка. Построил будку 2-этажную, утеплил 1-й этаж, минвата, кирпичом обложил фасад, чтобы пес зимой не мерз. А этот конь лохматый цоколь себе отрыл, стащил тюкового сена из сарая и спит там, только пар на улицу. Ладно бы сено только, так он еще кошку с 3 котятами как-то туда заманил; кошка теперь дома не бывает, живет с этим кобелем! Заглянул туда — уютно так, спят друг на друге.

У меня есть попугай. Когда выдается свободное время, я с ним общаюсь, но большую часть дня я на учебе или занята по дому, поэтому попугай обычно сидит, нахохлившись, и грустит. Стало его жалко, ведь птицам тоже нужно общение, а купить второго попугая пока нет возможности. И я нашла решение: поставила перед ним планшет и включила видео про попугаев. Мой питомец видит своих сородичей, радостно чирикает им, он стал более веселым и подвижным. А я могу со спокойной душой готовить еду и делать курсач.

Захожу в комнату и вижу, как кошка с дедушкой стоят рядом с батареей, и дедушка спрашивает: «Ну что, ты замерзла? Посадить тебя на батарею?» Кошка мяукает в ответ, дедушка складывает полотенце, чтобы мягко лежалось, берет кошку на руки и садит на новоиспеченную лежанку с подогревом. И невольно вспоминается мне, как 7 лет назад, когда мы с мамой приволокли им с бабулей кошку, дедушка все ходил и ворчал: «В поликлинику ее надо сдать на опыты».

В детстве подружилась со стаей бродячих собак, обитавшей на территории заброшенной больницы. Как-то раз, гуляя там, я забрела в дальнюю часть, куда обычно никогда не ходила. Оказалось, те места принадлежали другой своре, с которой я знакома не была. Они окружили, рычали, и я уже была готова попрощаться с жизнью, как вдруг из-за угла вылетает МОЯ стая и, как в фильмах, бросается в атаку. А мой любимчик, отгородив меня ото всех, настойчиво пихает мордой в сторону дома. Проводил до самой парадной.

Когда мне было 11, родители подарили мне котика. Он всегда пристально следил за процессом принятия мной ванны. Пару раз, когда я от наслаждения уходила под воду, даже залезал на мокрые бортики и лез в воду лапками, хотя воду терпеть не может. Сейчас мне 22, а традиция неизменна. Как только я начинаю собирать полотенца и всякие баночки да масочки, котя сразу бежит к ванне. Теперь, правда, у нас душевая кабина — следить за процессом приходится дистанционно за ее дверцами. Заботливый мой.

Я люблю мандарины и на днях купила 3 кг. Моя хаски тоже любит мандарины и, пока меня не было дома, потаскала все; это впервые такое, обычно воровством не отличается. Из-за этого у нее началась аллергия — покраснел и распух нос, стал словно клоунский. И жалко ее, дуру, и смешно.

Друг-кинолог предложил мне забрать овчарку, «вышедшую на пенсию». Ну я и согласилась. Живу одна, квартира своя, место есть, да и вообще люблю собак. В общем, забрала ее, а она меня охраняет. Сейчас сидим с нею и слышим тяжелые шаркающие шаги на кухне. Мой охранник мигом прыгает за кровать и вопросительно на меня смотрит, говоря своим видом: «Ты тоже это слышала? Хозяйка, я туда не пойду. Иди сама разбирайся». Теперь очкуем вдвоем. Кроме нас в квартире никого нет. Охранник, блин.

Мой любимый домашний питомец попал к нам совершенно случайно: залетел в окно, поранив при этом крыло. Панику навел ужасную, сам перепугался, но все равно было решено оставить его и вылечить. Долгий процесс, тонна литературы об уходе, и вот долгожданный момент — выпустили на волю. Но через несколько часов он вернулся обратно. Так и прижился. И ужасно бесят гости, говорящие, что моему другу здесь не место и его надо выкинуть. Отстаньте. Мой Ричард I останется со мной. Мой собственный летучий мышь.

Моя собака очень хитрая. В доме у нас 3 комнаты. За вечер собака похрустела за диваном в большой комнате — я искала там украденную еду, но ничего не нашла. Спустя время похрустела в другой комнате, там тоже ничего не было. Затем на кухне. Я уже не знала, что и думать. Оказывается, она сперла сухарики и спрятала их в моей комнате, а чтобы я ее не спалила, брала по одной штучке и ела их в других комнатах.

У меня есть питомец Жора. Он гусь. В детстве мы жили в частном доме. В поселке. Бабушка птиц держала, решила зарезать гуся, а он вырвался, ко мне прибежал и жмется так... В итоге гуся я не отдал, а он за мной с тех пор хвостиком ходил. Через время дом продали, вместе с накоплениями хватило на две однушки. Так и поделили: в одной живут бабушка с мамой, в другой — я с Жорой. Вы когда-нибудь встречали человека, который 18 лет живет с гусем? Это я!