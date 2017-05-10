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Соседи бывают очень разными. Одни — тихие и спокойные, не доставляющие много проблем, другие же явно обладают сверхспособностями. Иначе как объяснить тот факт, что они не спят ночами, вечно что-то ремонтируют и умеют топать, как слоны? Добрые, надоедливые, шумные, злые или веселые — все они личности, определенно, экстраординарные и загадочные.

AdMe.ru собрал 10 «подслушанных» историй об этих удивительных людях, которые не дают нам заскучать.