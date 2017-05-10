12 фееричных историй о соседях, жизнь с которыми — сплошное веселье
Соседи бывают очень разными. Одни — тихие и спокойные, не доставляющие много проблем, другие же явно обладают сверхспособностями. Иначе как объяснить тот факт, что они не спят ночами, вечно что-то ремонтируют и умеют топать, как слоны? Добрые, надоедливые, шумные, злые или веселые — все они личности, определенно, экстраординарные и загадочные.
AdMe.ru собрал 10 «подслушанных» историй об этих удивительных людях, которые не дают нам заскучать.
- Однажды ждала парня, намечался романтический вечер. Приняла душ, надела полупрозрачное белье, накрасилась, надушилась, осталось надеть линзы, без них почти ничего не вижу. И тут слышу звонок, думаю: «Как раз вовремя». Подбегаю, смотрю в глазок — по силуэту мой. Распахиваю дверь, вся такая сексуальная с грудью навыкате. Думала парень, а там... Какой-то мужик. А в стороне, вне обзора глазка, — женщина с двумя пацанами лет 14 и 17. Мужик стоит, разинув рот, мать пытается прикрыть глаза сыновьям и протягивает мне тарелку с блинами. Соседи новые. Знакомиться, блин, пришли.
- В доме замечательная слышимость, а я безумно люблю петь. Поэтому, чтобы никому не мешать, чаще всего пою днем в будни, когда все на работе. Вот так однажды исполняла песню, но запнулась на одном из куплетов, слова забыла. Удивилась, когда сверху басистый мужской голос продолжил за меня. Допевали хором. Теперь часто с соседом поем вместе, даже вкусы совпадают.
- Живу в старом доме. В подъезде всегда жутко грязно, света не было, не убирались. В соседнюю квартиру въехала девочка лет 23. Вкрутила лампочки во всем подъезде, поубирала паутину с потолков, помыла окна, вымела грязь. Как-то иду с работы, а она снова трудится, перила щеткой драит. В подъезде даже посветлело, зайти приятно. Стало стыдно, что мы такие свиньи. Созвал соседей, взялись наводить чистоту во дворе. Убрали мусор, подлатали бордюры, купили цветы в подъезд. А девочке на подарок скинулись.
- На днях приходил сосед и сказал, что у него сбежала змея. Мы с мамой испугались, стали проверять все углы, проверили каждый шкаф, не спали двое суток, и сосед жутко злой ходил, орал что-то в подъезде... Но весь наш страх был впустую; оказалось, что змея — это его жена.
- Инoгдa пoдмeтaю пoл в нaшeм пoдъeздe, caмoй пpиятнeе пo чиcтoмy xoдить. Вчepa вcтpeтилиcь c coceдoм в лифтe, oн cпpaшивaeт: «Вы пoл в кopидope пoдмeтaeтe?» Дyмaю, мoжeт «cпacибo» xoчeт cкaзaть, a oн: «Кoвpик нe cдвигaйтe c мecтa, пoжaлyйcтa, мeня paздpaжaeт, ecли oн кpивo лeжит».
- Постоянно от соседей сверху слышу детский голосок, кричащий: «На, на, получай!», а вслед за этим — мяуканье кота. Однажды не выдержал, поднимаюсь к ним и начинаю: так да так, не издевайтесь над животным, жаловаться буду. И тут как раз и начинается это привычное «на». Девушка говорит, мол, сами пройдите и посмотрите. Отвела на кухню. И что я вижу? Малой кладет коту корм в миску с этими словами, а кот в знак благодарности мяучит. Ох и странные ребята.
- Мне 62, и я та самая вредная бабка, которая вечно на всех наезжает и всем недовольна. По крайней мере, именно так обо мне отзываются соседи, которым я не позволяю выбрасывать мусор мимо урны, рвать цветы с клумб, мусорить на нашей остановке (напротив дома буквально находится), ломать сирень, писать на стенах и многое другое. Они жалуются на ужасную меня всем, кому только можно, и рассказывают, как я затерроризировала несчастный, страдающий и самый чистый в округе дом.
- Мои соседи с верхнего этажа — молодая, постоянно ругающаяся пара. В нашем доме очень хорошая слышимость, поэтому я становлюсь слушателем каждого скандала. Очередной вечер не стал исключением. Я решила сыграть что-нибудь на пианино, мне стало жалко эту пару, поэтому из-под моих пальцев стала выходить печальная, но безумно красивая мелодия. Как только зазвучали первые аккорды, крики стали тише, а после и вовсе прекратились. Когда я закончила игру, парень с девушкой стали обсуждать мое исполнение, а после молодой человек сказал, что безумно любит свою жену.
- Как-то раз очень громко ругались с парнем у меня дома. И к нам пришла соседка сверху. Я была заплаканная, поэтому попросила парня спросить, кто там. Она с ним говорить не стала, сказала позвать меня. Когда я вышла к ней, она спросила, обижает ли меня кто-нибудь и нужно ли с ним (парнем) поговорить. Я, естественно, сказала, что всякое бывает и все нормально, но если бы что-то и вправду было не в порядке, так приятно осознавать, что практически незнакомым людям не плевать. А я ведь всегда ненавидела соседей, теперь прощаю дрель по воскресеньям.
- Сижу утром на кухне, сын еще спит, вдруг слышу, как внизу у соседей собака завыла. Протяжно так, грустно, а потом все громче и громче. Перед уходом на работу решила зайти к соседям. Открывает соседка, я говорю: «Здравствуйте, вы не могли бы унять собаку, у меня сын спит еще». А она так насупилась и говорит: «Вообще-то это я так ПОЮ».
- Утром звонок в дверь. Сосед-амбал, ростом под потолок, говорит своим медвежьим басом: «Что за черт, почему до сих пор тишина?!» Включил музыку, перекинул колонку на общую площадку и вышел.
Часто утром я включаю «отборный музон», музыкальная система стоит в прихожей. Соседи меня любят: никто на работу не опаздывает, и, помимо Михайлова, узнали и других исполнителей. Живем в «двухэтажных высотках», в подъезде всего по шесть квартир. Переезжать не хочу: мы все как одна семья, и эта семья любит слушать мою музыку.
- Я офигела сегодня. Просто офигела. Пришел сосед сверху и спросил, когда МНЕ будет удобно, чтобы он стену проштробил немного. Оказывается, он сейчас ходит и советуется с соседями из смежных квартир, чтобы выбрать удобное для всех время. Сказала ему, что он может долбить в любое время, мне не помешает, и пожелала удачи. К слову, этот мужик и лифт всегда придержит, и поздоровается с улыбкой. Эх, вот бы все такие вежливые были!