12 доказательств того, что женщина сама заставит рака на горе свистнуть, если понадобится

Супергероев мы привыкли видеть лишь в кино, но на самом деле они давно живут среди нас. Вот и героини нашей сегодняшней статьи — нежные и чуткие женщины, которые могут и корову из болота вытащить, и гвоздь забить, и даже жизнь неосторожному мужу спасти.

Редакция AdMe.ru с упоением прочитала истории о крутых женщинах, которые, кажется, могут абсолютно все и вообще ничего не боятся.

*** Обычная суббота. Мы на даче. Жена копает грядку. Вышел со стаканом холодной воды для любимой, а ее нет. Через час вернулась.

— Ты где была?

— А я спасала коровушку.

Корова, оказывается, отбилась от стада, залезла в болото. Хозяйка побежала искать, и жена моя, копая грядки, услышала стенания этой бабули. Пошла с ней. Пока ждали помощь, нашли лебедку, накинули на рога корове и вытянули из болота. Пока я смотрел сериал, моя жена спасла корову. Между делом. И потом опять копала грядку. Как будто ничего не произошло. Вот так все время: носки чистые в шкафу, пар 100, и труселей штук 50, и 20 рубашек, и футболки. Все наглажено. Из ниоткуда, блин. © Kspksp / Pikabu

Моя жена — супергерой. Несмотря на панические атаки и поставленный диагноз «депрессия». Несмотря на сильную слабость, частое ужасное настроение, отсутствие аппетита, интереса к жизни. Несмотря на все это, она всегда встречает меня с работы с улыбкой, теплыми словами, пусть иногда и в слезах. Но встречает и искренне мне рада. И не стесняется мне об этом говорить. Люблю и обожаю свою жену. © 7minut / Pikabu *** Мы с мужем мастера компромиссов. Он предлагает идею, мы ее обсуждаем и реализовываем. В любой сфере учитываются оба наших голоса. 2 года назад рванул ремень ГРМ. Загнуло все 16 клапанов, мастера отказались ремонтировать. Ладно, мы сами. Я 3 дня ходила вокруг мужа, подавала ему нужный инструмент и приговаривала: «У тебя все получится!»

Он очень волновался, так как подобный ремонт делал в первый раз. Но все получилось. В любом трудном деле я всегда его поддерживаю. А как иначе? Ведь в этом и заключается сама суть брака. В поддержке. Даже если ему в 3 часа ночи захочется жареной картошечки, я пойду и пожарю. И он точно так же старается ради меня. © tetcher / Pikabu *** Всю жизнь думала, что моя бабуля — божий одуванчик. Вышла замуж, семья, быт — все как у всех. Но недавно я узнала, что дедуля не первый ее муж. Первый муженек стал распускать руки, и, недолго думая, бабуля собрала чемодан: трусы, консервы с красной икрой и... паспорт муженька. А потом уехала на юг. © Подслушано / Ideer

Есть у меня машина, уже 9 лет ей, так что ремонт делаем часто. И вот как-то во время поездки услышал подозрительный стук со стороны колеса. Подъехал я к офису, решил подпереть машину домкратом и посмотреть, что там да как. В тот момент, когда я уже свою тыкву запихнул максимально глубоко, мне позвонила жена. Вы бы знали, с каким раздражением я вынул голову, достал телефон и ответил на звонок.

Но только я сказал: «Чего?!», как машина упала с домкрата. Точнее, домкрат соскочил с ребра жесткости и, помяв порог, сложился. Причем на идеально ровной площадке, на ручнике и с включенной передачей. В первый раз повреждение моего автомобиля меня ни капли не расстроило. А жена моя сыграла, видимо, роль ангела-хранителя. © Alex948 / Pikabu *** Только что жена отсканировала моим телефоном документы. О боже, я и не знал, что телефон может так делать. Я всегда просто снимал все бумажки и не подозревал, что смартфон умеет сканировать. Теперь жена называет меня простачком. © AdannaPapa / Twitter *** Отец всю жизнь гнобил маму за то, что она сидит у него на шее. В то время как мама воспитывала 3 детей, делала все по дому, шила и вязала на заказ. Отец зарабатывал по ₽ 6 тыс. в месяц, чего, по его мнению, хватало на содержание 5 человек. Половину спускал сам.

Вырастив нас, в 40 лет мама пошла работать. Дворником. Сейчас ей 50 лет, она успешный ландшафтный дизайнер в хорошей фирме. Заказы на миллионы, поставки растений из Германии. Отец до сих пор бесится. Его жаба душит, что уже бывшая жена может прожить без его жалких подачек. © Подслушано / Ideer

Моя бабушка хочет прожить до 300 лет. Родители сказали, что это засело у нее в голове лет в 30. С тех пор она ведет здоровый образ жизни, путешествует по миру, в свои 67 лет выглядит на 40. Все ее путают с моей мамой, а мне всего 18. Горжусь ей! © Подслушано / Ideer *** Знакомый попросил совета, какие выбрать обои. Выбрала красивые — себе бы такие поклеила. Зашли после магазина ко мне домой, и он, снисходительно оглядывая квартиру, сказал, что мне-то такой ремонт, как у него, не потянуть. Он ушел, я от злости сорвала обои в коридоре и пошла в тот магазин за теми обоями, которые ему выбрала. Купила. И поклеила их в коридоре. Потом за кухню принялась. Потом в ванной сама кафель выложила, не имея ни малейшего опыта. Получилось хорошо. © Sandra / AdMe

Моя бабуля — теща из анекдотов: крупная женщина с бигуди на голове, работавшая в самые сложные годы на рынке. Ее боялся первый зять, потому что в любой момент мог получить по первое число словесно, если выпендривался. Второй зять также удостоился чести получить отпор, когда начал буянить. Когда он попытался повторить свой подвиг через пару лет, снова был поставлен на место. Оба зятя ее до сих пор побаиваются, но уважают. А я ей горжусь. Ибо нечего тут! © Подслушано / Ideer *** Недавно с подругой собирали ей мебель, в том числе диван и раздвижные двери с зеркалами и стеклом. Каждая дверь размером 75 × 230 и весит около 20 кг. Вот вешать их на шкаф было весело. © Elmit9 / Twitter