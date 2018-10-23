12 добрых историй, которые согреют сердце в осенние холода
Осенью особенно хочется чая, кофе или какао, ярких свитеров и шарфов, чтобы спастись от холода на улице. А вот согреться душой вам помогут добрые истории, которыми обычные пользователи недавно поделились в сообществах «Палата № 6» и «Подслушано».
AdMe.ru собрал 12 историй, после прочтения которых вам станет чуточку теплее. Улыбнитесь!
- Получилось так, что на лекарство пришлось потратить все деньги. Осталось у меня строго на проезд на работу и обратно и на оплату аренды квартиры. А на еду — ноль. До зарплаты 3 недели. И вот приходит арендодательница за деньгами, я отдаю ей деньги, а на самой лица нет. Она начала расспрашивать, что случилось, и я не выдержала — разрыдалась и рассказала обо всем. Она посмотрела на меня и половину суммы арендной платы вернула. Сказала, чтобы я отдала тогда, когда возможность будет.
- В нашем подъезде живет бабушка Нина. Ее знает весь подъезд, и все ее уважают. Она такое отношение заслужила, так как буквально каждый житель может рассказать случай, когда она его очень выручила. У меня она 2 недели кормила кота и поливала цветы, когда мне нужно было срочно уехать в родной город. Соседке она посоветовала хорошего педиатра, который вылечил ребенка там, где другие врачи обещали инвалидность. Сейчас ей 85 исполнилось, бабушка сдает: ходить тяжело, зрение паршивое. И весь подъезд по очереди дежурит у нее, помогает по дому и с готовкой, потому что таких стариков нужно беречь.
- Уже столько времени прошло, а до сих пор самым милым сюрпризом был гематоген. Еще в школе училась и общалась с парнем одним, некогда бывшим соседом. Мы с ним так и не виделись ни разу с тех пор. Он помнил меня маленькой девочкой, а вот я его совсем нет. Болела я сильно, простыла, сидела дома. Вечер уже был, темно на улице, а он мне пишет: «Выйди к калитке, там тебя что-то ждет». Выбежала, а там маленькая коробочка, внутри гематоген и лимон. И записка безумно красивым почерком: «Выздоравливай!»
- Нашли мы терьера, отдали подруге (5 собак, 2 кошки, частный дом). Она на протяжении месяца каждый день гуляла с ним по разным районам города в надежде, что собака узнает родные места. В один из вечеров гуляют они по очередному району, а мимо проходит девочка с подружками и жалобно так говорит: «Совсем как наша». Подруга встрепенулась и громко крикнула в ответ: «Так, может быть, это и есть ваша?!» Девочка позвала песика по имени, он обрадовался и начал рваться к ней. Слезы радости, семья воссоединилась.
- Это была последняя пара, мы с однокурсниками просто валились с ног. В аудиторию зашла сильно простуженная преподавательница. Она посмотрела на нас, на темноту за окном, вздохнула и сказала: «А давайте вы — бесстыжие прогульщики и не пришли на пару, а я — слабохарактерная преподавательница, так что о вашем прогуле никто не узнает?» Ролевые игры, которые понравятся каждому студенту.
- У меня есть чудеснейшая подруга. Живет в Москве в небольшой однушке, переделанной в студию, окна которой смотрят на парк. У нее всегда чисто, тепло, уютно и пахнет вкусной едой. Ты можешь прийти к ней в любое время с любой проблемой. Она даст тебе мягкий плед, нальет чаю и, посадив тебе на колени своего черного кота, начинает готовить вкусняшки, попутно отвлекая тебя разговорами. Попадая к ней, попадаешь в очаровательную параллельную вселенную, где все хорошо и есть только чай с мятой, свежие булочки, мурчащий кот и шелест листьев за окном.
- Пожаловалась тут младшей сестре, что нужна куртка на осень, а зарплаты еще нет. На что она мне предложила дать денег из своей копилки. Я спросила, сколько там, она посчитала в уме и выдала: «Четыре по десять!» Видимо, думая, что это довольно много. Пришлось ей объяснить, что этих денег не хватит даже на шапку. Но все равно безумно приятно от ее доброты.
- Как только сахар в крови опускается ниже определенного уровня, я слепну. Однажды стою в метро, и у меня начинается приступ. Я в ужасе пытаюсь выйти из вагона, но давка ужасная. В итоге нога провалилась между поездом и платформой. Так страшно за свою жизнь мне еще никогда не было, но меня вытащили, посадили на лавку, нашли у кого-то шоколад и лепешку. Какая-то женщина предложила накормить в ближайшем кафе, и все это в час пик, когда все спешат.
- Шла на работу и услышала душераздирающий писк. На балконе 4-го этажа плакал котенок. Бабульки причитали, что уже сутки плачет — хозяин запер его и уехал. Шла на обед, отводя глаза, а он все пищал. Вечером уже еле было слышно. Не выдержала. В МЧС отказались помочь, дверь мне только на 2-м этаже открыли, и я полезла наверх через балконы. Едва завидев меня, котя спрыгнул на плечо и крепко обхватил лапками. И только по пути домой меня начало трясти. Оказывается, я ужасно боюсь высоты.
Котенка пристроила.
- Однажды водитель трамвая спас мне жизнь, прижав дверями. В тот момент, когда я собиралась выходить из трамвая, который к тому моменту уже остановился в положенном ему месте, водитель резко начал закрывать двери, тем самым прижав меня к кабине. Я не успела даже сообразить, что произошло, как в следующую секунду мимо проносится автомобиль. Если бы не тот бдительный водитель с молниеносной реакцией, меня бы, возможно, уже не было в живых.
- Маме жилось непросто. Когда мне исполнилось 5 лет, отец благополучно смотался в новую семью. Было, конечно, свое жилье, но зарплата у мамы была невысокая. Чтобы обеспечить нормальную жизнь мне, она работала на двух работах и много в чем себе отказывала. Доходило до того, что я ел нормальную еду, а она — «Роллтон». Сейчас я учусь в другом городе и втайне от нее подрабатываю, ведь она против подработок, так как я должен вкладывать все усилия именно в учебу. Уговорил ее на мои зимние каникулы взять отпуск. Я уже накопил нужную сумму, и на этих каникулах мамочка поедет в тур по Европе. А я в это время присмотрю за домом.
- С девушкой в последнее время было много ссор на пустом месте, как мне казалось. Пожаловался подруге, а она посоветовала все же послушать, о чем со мной ругается моя девушка. Послушал — готовит и убирает только она, у меня на столе постоянный склад кружек, комплименты ей не делал давно, хотя как по мне — я же с нею, что тут еще скажешь. Решил проверить и следовать ее просьбам. Перестал копить кружки, стал делать комплименты, с уборкой помогать начал — ссоры прекратились.
Какая история зацепила вас больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях!