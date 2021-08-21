12 динамичных историй с сюжетным твистом, которые затягивают похлеще голливудского фильма

Разнообразные сюрпризы сопровождают нас в течение всей жизни. И порой бывает так, что даже самые однозначные на первый взгляд ситуации в итоге оборачиваются таким неожиданным образом, что остается только поднимать челюсть с пола.

Мы в AdMe.ru не перестаем любоваться многогранностью жизни и считаем, что есть в этом что-то цепляющее — ведь в полной предсказуемости жить было бы попросту неинтересно. Что, собственно, и доказывают эти яркие истории пользователей, в которых все определенно пошло не по сценарию.

Этим утром в кафе заметила, что на меня смотрит маленькая девочка с мамой. В какой-то момент женщина говорит ей: «Давай, не бойся!» — и девочка подходит ко мне и спрашивает: «Простите, пожалуйста, а вы сами наносите татуировки каждый день или вам мама помогает?» © library-mermaid / Tumblr

Сегодня утром пришла женщина и направилась к стойке, чтобы поприветствовать нас, как вдруг громко ахнула и воскликнула: «Я забыла свою собаку!» Она забыла взять с собой собаку. К ветеринару. © sarahsquarah / Tumblr

Как-то раз ко мне в продуктовом магазине подошла маленькая девочка и назвала мамой, а следом приплелся ее отец и сказал: «Нет, она дома, почему меня тебе недостаточно?» © kaiteasley / Twitter

Готовился сделать предложение. Взял у ювелира примерочные кольца, чтобы втихаря сравнить с кольцами девушки. По дороге домой высыпал бездомному мелочь из кошелька. Ночью тихонько беру кольца своей девушки и с ужасом понимаю, что вместе с мелочью отдал примерочные кольца. Утром звоню ювелиру, выясняю, что это безумно дорогой платиновый набор. Беру 2 дня отгула и мотаюсь по городу в поисках бездомного. Нашел! И его, и кольца. Заказал кольцо, сделал предложение, женился. Но лучше бы я его не находил. © Подслушано / VK

Наш преподаватель по английскому языку и актерскому мастерству был убежденным веганом и защитником животных. Однажды во время урока он случайно наступил на божью коровку, в ужасе застыл, затем аккуратно сгреб ее в ладошку и начал цитировать Гамлета. У меня так и не хватило духа сказать ему, что это просто красный M&M’s. © edenidoigo / Tumblr

В автобус зашел парень, секунд 30 пялился на меня и Лулабель, сидящую на моих коленях, и затем говорит: «А разве можно заходить в автобус с собаками?» Я пожала плечами, ожидая, что он собирается заняться нравоучениями или вроде того, но он вдруг вытащил свою чихуахуа буквально из ниоткуда. © mogvvai / Twitter

Пару лет назад стояла в магазине аквариумных рыб, произошло там следующее.

Влетает мужик:

— Хотите улиток по рублю?

Продавец:

— Не надо нам улиток рубить.

— УЛИТОК ПО РУБЛЮ!

— НЕ РУБИ УЛИТОК! © Фрустрация / VK

Влетает мужик: — Хотите улиток по рублю? Продавец: — Не надо нам улиток рубить. — УЛИТОК ПО РУБЛЮ! — НЕ РУБИ УЛИТОК! © Фрустрация / VK Как-то раз была на почте и бабушка передо мной попросила всего одну марку. Женщина за прилавком раздраженно фыркнула, оторвала штамп и швырнула его так, что тот приземлился на пол. При этом она даже не подумала извиниться и предложить другую. Старушка на секунду задумалась, потом подняла марку и на том же месте оставила 50 центов. Затем радостно сказала: «Спасибо!» — и вышла, а продавщице пришлось встать и подойди, чтобы забрать деньги. Я улыбалась после этого весь день. © pettyrevenge / Tumblr

Выпала из окна третьего этажа во время мытья окон, отделалась легкими ушибами, а потом, вставая с земли, поскользнулась и сломала ногу. © Подслушано / VK

Была зима. Приехала из салона домой и решила привести прическу в порядок. Беру расческу и вижу на ней длинный темный волос. Сразу в голове мысли: 10 лет женаты, ах она негодяйка, специально мою взяла, чтоб о себе заявить! Уже судорожно ищу в сумке телефон, как вдруг до меня доходит, что еще несколько часов назад я была брюнеткой и это мой темный волос. © Подслушано / Ideer

Мой пятилетний сын однажды ругнулся, когда не получилось сделать что-то по-своему. Я грозно посмотрела на него и сказала, что мы не произносим такие слова в нашем доме. А он пристально посмотрел мне в глаза и ответил: «Это квартира, а не дом». © rebeccaisdope / Twitter

У меня заложило ухо, не проходит уже несколько дней. Утром пошла к лору, а он посмотрел и сказал, что не знает, что со мной. Я ему возразила что-то типа: «Алло, мужик, у меня заложило ухо и я в нем слышу себя, как будто у меня на голове ведро!» У него сразу появился огонек в глазах, и он ответил: «А, так вы слышите голоса в голове! Сходите к неврологу!» © Подслушано / VK