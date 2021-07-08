12 детей, которые с одной реплики разят родных наповал
Дети растут очень быстро. Сегодня ваше чадо не говорит ничего, кроме «агу», а завтра выдает такие перлы, что глаза сами на лоб лезут. Именно такими вот репликами и похвастались в интернете гордые родители.
Коллектив AdMe.ru знает цену детским высказываниям, поэтому скорее принимайтесь за очередную порцию, пока горячая.
- Сидит девочка лет 5 без настроения. Я подхожу к ней, спрашиваю: «Ты чего такая грустная?»
Далее диалог:
Д: «Я на мальчика обиделась».
Я: «А что он сделал, что ты на него обиделась?»
Д: «Я не знаю...» © F1as4 / Pikabu
- Дочка приятельницы счастливо заявляет:
— Мама, мы в садике будем делать спектакль «Дюймовочка»! У меня главная роль!
Мама всплескивает руками:
— Дюймовочка?!
— Ты что? Жаба! © ParoliParoli / Pikabu
- Когда была маленькой, часто выставляла один свой ботинок за порог. Тогда мама не могла понять зачем, ведь объяснить ей не могла в силу возраста. Но как только мою речь можно было понять, она услышала ответ на свой вопрос. Ответ прост. Я была Золушкой и ждала принца. © KapaiNestor / Pikabu
- Пришла ко мне в магазин мама с дочкой. Пока женщина выбирала, дочка пыталась выпросить хоть что-то себе. На все вопросы мама отвечала: «Нет, дорого. Нет, положи, у тебя такое есть». Девочка в отчаянии спрашивает у меня: «У вас хоть что-то бесплатное есть?!» Отвечаю, что нет. А она мне: «Зря. Надо завлекать людей бесплатными товарами». Вот он — секрет успешного бизнеса. © Yasminurlik / Pikabu
- Смотрю на то, как 6-летний сын сам себе чай делает: воду в чайник наливает, заварку в чашку кладет. Деловито так. Говорю: «Ты ж мой самостоятельный пирожочек!» Он мне: «От тебя ж не дождешься!» © leni_kotik / Twitter
- С мужем обсуждали, на кого похож наш сын (4 года). Тут заходит сынок с улицы, весь перепачканный в грязи.
Муж: «Сын, ты на кого больше похож, на маму или на папу?»
Сын: «На свинью!» © Unknown author / Bash.im
- Сыну 5 лет. Вижу, что задумался. И тут же довольное выражение лица. Говорит мне: «Папа, а у меня кое-что побольше, чем у тебя».
Я: «И что же это?»
Он: «Родословная! Ты мой предок, и все твои предки — мои предки, поэтому у меня родословная больше, чем у тебя». © John Knight / Quora
- После особенно приятного дня, проведенного вместе, мой 6-летний сын откинулся на спинку кресла перед телевизором, довольно посмотрел на меня и сказал: «Мам, а жизнь-то прекрасна... И это я еще даже до общения с девушками не дошел». © Julie McKay / Quora
- Мой сын сделал мне предложение, когда был маленьким. Затем он нашел свою «любовь» в детском саду и заявил мне: «Мамочка, я больше не могу жениться на тебе. Я женюсь на Юле».
Я: «О нет».
Сын: «Ничего страшного! Ты все равно умрешь к тому моменту, как я на ней женюсь». © Sachiko Itoh / Quora
- Живу с мамой и младшим братом. Ему 10 лет. Недавно идет по квартире с важным видом в одних семейниках. Мама у него спрашивает: «Ты чего, сынок, расхаживаешь по дому в одних труселях, тут ведь одни девушки!» А он ей: «Я у вас один мужик в доме, радуйтесь, так положено!» © Подслушано / Ideer
- В детстве была очень худая и бледная. Люди любили задавать мне по этому поводу различные бестактные вопросы. Однажды, пока я гуляла, ко мне пристала соседка. Спросила, почему же я такая худая. А я ответила: «Папа у нас все съедает, а нам с мамой ничего не оставляет». Понятия не имею, почему я так ответила, но с папой потом еще долго скандалил весь дом. Прости, папа. © Подслушано / Ideer
- Пришла как-то за братиком в садик, а там мальчик начал плохие слова говорить и вести себя неподобающе. Я начала возмущаться, как вдруг мой братик подходит и шепчет: «Не обращай внимания, у него были тяжелые роды». © Подслушано / Ideer
А какие фортели выкидывают ваши дети?
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