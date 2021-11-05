12 честных историй о коллегах, которые одновременно радуют и раздражают
Всем нам хотя бы раз в жизни приходилось сидеть бок о бок с коллегой, которого мы просто на дух не переносили, в прямом и переносном смысле. Да, речь пойдет именно о таких типичных офисных сотрудниках, которые любят разогревать рыбу в микроволновке так, чтобы этот запах не выветривался годами. Или о тех, кто постоянно жалуется на высокую нагрузку, но почему-то успевает обсудить новую серию любимого сериала со всеми, кого случайно встретил в коридоре.
Мы в AdMe.ru желаем стойкости и терпения всем тем, кому не удалось найти общий язык с коллегами, и верим, что даже самый нелюбимый сотрудник вне офисных стен может оказаться классным человеком.
- У коллеги на рабочем столе в качестве фона появились 4 огромные цифры во весь экран. Это возбуждало всеобщее любопытство. Наконец кто-то предположил: «ПИН-код?» Тогда коллеге пришлось признаться, что это количество минут в сутках, чтобы не забывать, сколько у него много времени. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Есть у меня на работе девушка. 29 лет, замужем. Муж вообще не умеет ничего делать по хозяйству. И вот они переехали в свою квартиру. Потребовалось там повесить несколько карнизов, и она попросила меня. Мне не сложно. Приехал, часа за полтора все сделал. Денег, разумеется, не брал, да и мне не предлагали, если честно. Через некоторое время у меня сломалась молния на куртке. А коллега говорила, что очень хорошо шьет. Подхожу к ней на работе и спрашиваю:
— Настя, ты говорила, что умеешь хорошо шить, да?
— Да.
— А молнии приходилось когда-то менять?
— Конечно, там ничего нет сложного.
— Слушай, у меня молния на куртке сломалась. Не могла бы ты ее поменять?
— Ты что, нет, конечно! Я приду домой с мужской курткой и что мужу на это скажу? Найди себе лучше девушку уже, которая сможет это сделать. Или сдай в любое ателье. © ktoTOneJA / Pikabu
- Работаем на телефоне. Коллега, которая рядом сидит, когда считает стоимость на калькуляторе, лупит по клавишам чуть ли не со всей дури. Пытался попросить ее делать это потише, на что получил ответ, что на том конце провода должны слышать, что мы работаем, а не тишину сидеть слушать. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- На работе нашли с девочками 500 рублей. Вялились во дворике, кто потерял — неизвестно. Решили, что купим на них себе чайник. Доверили это дело, допустим, Кате. Катя 2 месяца «забывала» про чайник: то магазин был закрыт, то ей вчера в другую сторону надо было, то еще что-нибудь. А когда ее приперли к стенке, она призналась, что деньги потратила в первый же день. Типа «они же ничьи, значит, и не ваши, а мне очень нужно было». © ТушкАнчик / AdMe
- Коллега, руководитель одного из отделов в крупной компании, пожаловался, что никто не читает его отчеты. Спрашиваем, с чего он так решил. Поделился: «Я специально „закладки“ в каждом отчете делаю: то фамилию регионального директора напишу с 4 буквами „ж“ подряд, то в середине текста анекдот вставлю. И так уже третий месяц. И никакой реакции!» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Устроилась на работу. Первое, на что я обратила внимание, — это расклеенные по всему рабочему пространству небольшие листики с инструкцией по правилам использования абсолютно всех электроприборов и некоторых вещей в офисе, начиная от микроволновки и заканчивая унитазом. Сначала это забавляло. Ровно до того момента, пока всему коллективу не сказали, что с этого дня нам всем следует ходить в туалет, который находится не в нашем офисе, а в холле. До которого еще бежать по улице нужно метров 100. А причина в том, что начальство брезгует ходить в уборную вместе с подчиненными. Ну и вишенка на торте — скандал директрисы по поводу того, что я не вытерла насухо после мытья чайную ложечку в общей столовой с общей посудой. © Valkirika17 / Pikabu
- Работаю в мужском коллективе. На подоконнике стоит моя сумочка. Когда кто-нибудь подходит к окну, восхищается тем, так приятно пахнет из моей сумочки. А я молчу и пытаюсь не засмеяться. Прокладками с ромашкой там пахнет, коллеги! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Была у нас бухгалтер Оленька, бывшая балерина, старая дева. Не разрешала мужчинам подходить близко к ее рабочему месту, постоянно смачивала лицо водой (от бумажной пыли кожа сохнет) и никогда не смеялась, так как от смеха образуются морщины. © mattahari / Pikabu
- Мне нужно было позвонить в другой отдел нашей компании, чтобы решить срочное дело, но я не знал номера телефона того лица, который заведует отделом. Подошел с этим вопросом к своему начальнику. Тот сказал, что знает его, только фамилию никак не может вспомнить, знает лишь имя — Костя. В общем, он позвонил своему заместителю и спросил у него. Заместитель сказал, что тоже не помнит фамилию, но помнит имя — Костя. Так мы вспоминали еще минут 5, и я решил позвонить одному коллеге, который по долгу службы чаще всех нас имеет дело с этим «Костей». Как выяснилось, этого нужного мне человека зовут Дмитрий, а фамилия его — Корсак. © ShiroglazyiAziat / Pikabu
- У меня есть один странный коллега: ходили 2 раза на обед в McDonald’s. Он заказывает лишь одну какую-то мелкую вещь. Потом тупо берет с моего подноса. Это окей, я делюсь, но... 2 раза подряд он просто брал мой стакан и пил через мою трубочку, ничего не спрашивая, будто так и должно быть. Это нормально? © Neiswestnij / Twitter
- Я сидела с 2 парнями в кабинете. Носила себе в качестве перекусов фрукты, сухофрукты. Парни без зазрения совести у меня их таскали (зачастую даже не спрашивая). Когда я принесла 2 банана, один из коллег утащил первый банан, а второй — оставшийся, и я осталась попросту без перекуса. Вот тогда терпение у меня кончилось. Я сказала, сколько каждый из них должен мне денег за ежедневное подкармливание. Конечно, никто никаких денег не отдал. Но на следующий день я получила от них 2 кг бананов и пакет кураги. Вот только тарелку с вкусностями с тех пор прятала в ящик стола. © Юлия-Пилюлия / AdMe
- В кабинете было жарковато. Подхожу к кондиционеру и говорю коллеге: «Он вообще работает?» А коллега говорит: «Кроме нас в офисе тут все работает!» © Bash.im
А какие у вас отношения с коллегами?
Фото на превью Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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