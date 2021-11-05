12 честных историй о коллегах, которые одновременно радуют и раздражают

Всем нам хотя бы раз в жизни приходилось сидеть бок о бок с коллегой, которого мы просто на дух не переносили, в прямом и переносном смысле. Да, речь пойдет именно о таких типичных офисных сотрудниках, которые любят разогревать рыбу в микроволновке так, чтобы этот запах не выветривался годами. Или о тех, кто постоянно жалуется на высокую нагрузку, но почему-то успевает обсудить новую серию любимого сериала со всеми, кого случайно встретил в коридоре.