12 человек, у которых от слов «дай в долг» еще долго будут руки ходуном ходить

У многих в жизни бывают смутные времена, когда единственное спасение — одолжить денег у близких. Но недобросовестные люди видят в этом жесте не помощь, а средство заработка и в результате стирают в пыль даже проверенные годами отношения.

Мы в AdMe.ru желаем вам такого благосостояния, чтобы и думать не пришлось о том, что нужно взять взаймы. А пока прочтите истории людей, которые в следующий раз крепко задумаются, прежде чем одолжить даже маленькую сумму.

Знакомый попросил дать ₽ 3 500 на пару недель. Ну как тут не помочь — конечно, дал. Проходит месяц, другой, третий, я при встрече периодически напоминаю. Он говорит, что помнит и вернет, просто сейчас ситуация сложная. А недавно звонит и просит еще ₽ 15 000 р. На мое замечание о том, что надо бы с прошлым долгом сначала рассчитаться, а уже потом новый брать, он вполне серьезно отвечает: «Так я как раз и планировал отдать тебе долг с этих ₽ 15 000!» Конечно, я объяснил, что так это не работает, но попытка мне понравилась. © ProstoTrue / Pikabu

3 500 на пару недель. Ну как тут не помочь — конечно, дал. Проходит месяц, другой, третий, я при встрече периодически напоминаю. Он говорит, что помнит и вернет, просто сейчас ситуация сложная. А недавно звонит и просит еще ₽ 15 000 р. На мое замечание о том, что надо бы с прошлым долгом сначала рассчитаться, а уже потом новый брать, он вполне серьезно отвечает: «Так я как раз и планировал отдать тебе долг с этих ₽ 15 000!» Конечно, я объяснил, что так это не работает, но попытка мне понравилась. © ProstoTrue / Pikabu Брат пришел из армии, неродной. Жил он в то время в соседнем городке. Город маленький, с работой не густо. Решил в областной центр рвануть. Пришел в гости, мы только квартиру в ипотеку взяли, ремонт доделывали, денег в обрез. Дай, говорит, 500 рублей медкомиссию пройти, устроюсь — отдам. В охрану собирался, характеристику из армии показал, там черным по белому: к исполнению обязанностей халатен. Понимаю, что ни в какую не в охрану — просто перехватить денег зашел. Дал ему 500 рублей, расспрашивать не стал. Упреки жены выслушал, что лишних денег в семье нет. Парень пропал, просто исчез. Шел 2007 год. С тех пор я его не видел, родственники общаются. Стоимость отношений — 500 рублей. © VasiliyKrivets / Pikabu

На днях купили квартиру. Еще не переехали. Предвкушение от обретения собственного угла портят только «дай-в-долгщики». Все знают, что мы сделали недешевое приобретение. Но тем не менее:

— Как нет денег? А на что квартиру купили? [На деньги, которых уже нет].

— На квартиру есть, а для родни нет? [Да].

— Сына в армию забрали. Надо деньги переслать ему на карту. Вам жалко для ребенка? [Ребенку 21 год, и он ваш].

Мое любимое:

— Я знаю, ты говорила, что теперь у вас каждая копейка на счету. Но одолжи десятку. Я себе джинсы присмотрела, а до зарплаты еще 3 дня. Хочу сразу купить, а то вдруг завтра кто-то другой их приметит. © Lukinishna / Pikabu

Жил у меня коллега. Проблемы с деньгами, попросился на время. Ну мне что, жалко? Только ты пользуешься ресурсами — будь добр закинуть какую-то денежку, ок? Ок. Месяц он прожил, потом резко уволился и улетел. Через 2 года вернулся, я напомнил про обещанное. Такое вот сообщение получил: «Я не отрицаю, что обещал тебе отдать деньги за то, что жил у тебя. Но отдавать их не собираюсь, так как не вижу в этом ни смысла, ни логики». © MikloshBalza / Pikabu

Моя подруга встречалась с мужчиной, дала деньги в долг, а чуть позже они расстались. И вот прошло больше года. Она время от времени ему пишет и звонит, хочет вернуть деньги, а он на все отвечает фразой «Я не хочу обсуждать эти отношения». © _hey_mammy / Twitter

Дала деньги в долг сестре в феврале, обещала вернуть «в понедельник». Шел 22-й понедельник. Блин, надо было уточнить, в какой именно понедельник. © kwateriee / Twitter

Я как-то дала в долг своему знакомому. Через месяц мне срочно понадобились деньги и я вежливо написала и попросила вернуть. На третье сообщение получила: «Ах ты меркантильная негодяйка! Кто узнает, что ты меня за тысячу грызешь, — не поверит». © river_ah_river / Twitter

Товарищ обратился: «Дай 100 на 3 месяца». Дал. Он в срок приносит 100, ждет 2–3 недели и спрашивает еще 250 на 3 месяца. У меня было — дал ему. Потом выяснил, что он у кого-то занял 100, вернул мне, а потом получил от меня 250 и вернул тому товарищу 100.

Вот такая неказистая схема. © TotMuzhik / Bash.im

Вот такая неказистая схема. © TotMuzhik / Bash.im Дал другу детства в долг 2 700 рублей, он обещал возвращать частями. Сначала перевел 400 рублей, через пару дней — 1 000. Вслед за этим пишет: «Ну я тебе 1 500 вернул, оставшуюся тысячу позже отдам». © ablkmv / Twitter

Одолжила товарищу денег, он не вернул. Спустя 2 месяца встретила его в ресторане с милой дамой. Подошла поинтересоваться при ней насчет денег, он побледнел. Потом оказалось, что у этой дамы в знак большой любви он пытался взять $ 4 000, а я нарисовалась не вовремя. Отец дамы презентовал мне духи и корзину фруктов, а товарищ потом как-то случайно в больницу попал. Почему-то он со мной не разговаривал, когда я принесла ему апельсинов. © Подслушано / Ideer

Одолжила знакомой небольшую сумму «на месяц». Как порой бывает, месяц перерос в 2 года. Отговорок много за это время наслушалась: то на лекарства маме, то на вещи к новому сезону, то на зубного, то на лечение кошки, то сантехника полетела, то друзья женятся, на подарок надо... Я понимающе кивала-кивала, потом сказала, что долг пересчитаю с учетом инфляции за 2 года, ведь бензин подорожал, тариф на коммуналку вырос, продукты тоже не дешевеют. Через 2 дня мои деньги были у меня! © Подслушано / Ideer

Одолжила подруге миллион рублей. Дальше — классика жанра. 3 года кормила завтраками, что отдаст. Хорошо, что хватило ума составить договор займа под залог ее машины. Подала в суд в последний день, потом бы истек срок давности договора. Она начала звонить с угрозами. Все разговоры я записывала. Суд выиграла. Она недавно позвонила — я думала до последнего, что пойдет на мировую, но нет. Опять угрозы, говорит, что будет оспаривать и мужу моему компромат перешлет. Дружили со школы. © Подслушано / Ideer