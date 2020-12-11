12 человек рассказали об учителях, которые навсегда врезались им в память
Школьные годы навсегда остаются в памяти каждого человека. Даже если это время было совсем не радужным. И есть учителя, которые особенно запоминаются, какими бы они ни были. Именно о них и поведали пользователи сайта Reddit.
Мы в AdMe.ru уже удобно устроились с чашкой чая, чтобы окунуться в школьные воспоминания. А вы пока прочтите истории наших героев о преподавателях. Кто знает — может, и вам захочется отправиться в чертоги разума в погоне за прошлым.
- В старших классах я попала на курс по набору текста. Очень хотелось научиться печатать, поэтому старалась изо всех сил. У меня было всего 2 урока утром, а остальную часть дня я работала официанткой, так как в выпускном классе была уже довольно самостоятельной. Меня вызвали на работу в день окончания курса. Когда на следующий день я пришла в класс, то извинилась перед учителем за то, что пропустила последнее занятие. Он спросил меня: «Хотите знать, какая у вас оценка?» Когда я ответила утвердительно, он сказал: «Я поставил вам пятерку, потому что, если бы вы были здесь, вы бы получили именно ее». Я никогда этого не забуду. © hello_specific_ocean / Reddit
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В школе я был немного пухлым. Во время урока, перед перерывом, кто-то спросил, что будет на обед. Я сказал, что будут фрикадельки. Учительница, не теряя ни секунды, смотрит прямо на меня и говорит: «Тебе точно не стоит есть больше фрикаделек». Весь класс смеялся. © 1AJ / Reddit
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3-й класс. Отец только что ушел из семьи, и мы внезапно оказались на грани выживания. Учительница выкупила для меня мой школьный альбом и весь год оплачивала мои счета за обед. Ни слова об этом не сказала. Узнал лишь спустя некоторое время. Благословите ее, высшие силы. © Ljmeeds1 / Reddit
- У нас в школе была ежегодная научная поездка, полностью оплачиваемая. Каждый год отбиралось только 4 человека. Меня выбрали, но я знал, что родители не разрешат мне поехать. Но мой учитель, который просто не принял этот отказ. Он позвонил и попытался переубедить маму с папой. Когда это не сработало, то он пришел ко мне домой и пообедал с моей семьей. Ел ужасные блюда моей мамы и разговаривал с родителями больше 2 часов, пока не получил в ответ что-то вроде «мы подумаем об этом». Они все-таки дали добро, и это была лучшая неделя в моей подростковой жизни. Спустя 20 лет я все еще помню каждую деталь той поездки. © chrissyv54 / Reddit
- Не могу вспомнить, что я делал, но в 1-м классе моя учительница рассердилась на меня и сказала: «Ты хочешь вести себя как ребенок? Хорошо, иди сюда». Она заставила меня сесть в углу на полу и дала 2 игрушки, чтобы я «повеселился». © PinkSquidBear / Reddit
- Мой учитель позвонил маме, когда она была на работе, чтобы сказать ей, что я написал одну из лучших работ, которую он когда-либо видел за все годы своего преподавания. © Zalanor1 / Reddit
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Мой учитель физики организовывал ежегодную поездку в «Мир Уолта Диснея». Я не мог позволить себе такое развлечение и отказался. А он каким-то образом без моего ведома нашел деньги, чтобы я смог поехать. Это было одно из лучших моих воспоминаний о школе. Я до сих пор общаюсь с этим учителем. © marincho / Reddit
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Эта учительница была очень строгой. Ее ненавидел весь класс, но меня она любила, потому что я была одной из тех немногих, кто уважал ее и хорошо учился. Когда я окончила школу, она подарила мне хрустального медведя. Ничего особенного, но мне казалось, что я сияю, покидая класс с этим медведем в руках. Он все еще у меня, и я буду хранить его вечно. © DragonHeart2006 / Reddit
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Я рассталась со своим парнем в ночь перед итоговым экзаменом. Когда пришла в школу, учитель, увидев меня, сказал, что я могу прийти завтра и сдать экзамен с другим его классом. Я даже слова сказать не успела. Он был чудесным преподавателем. © sangresangria13 / Reddit
- Я была способной ученицей, особенно по химии. Когда мои оценки ухудшились, родители только и делали, что ругали меня, тогда как учитель химии понимал, что это происходило из-за моих психологических проблем. Он постоянно беседовал со мной и успокаивал. Тогда я почувствовала, что кто-то действительно понимает меня и заботится обо мне. А мою семью, похоже, интересовала только моя успеваемость. © Sonal_D_J / Reddit
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У нас было важное задание, которое сильно влияло на мою общую оценку за год. Я все выполнил, но когда захотел достать работу из сумки в школе, то ее там не оказалось. Моя учительница спросила, действительно ли я забыл принести работу или просто обманываю ее. Когда я сказал, что все сделал, она пообещала отвезти меня домой, чтобы я забрал выполненное задание. Поездка туда и обратно заняла всего 20 минут, и я был безумно рад, что она поверила мне. Она смеялась и дурачилась со мной на обратном пути в школу. И я получил пятерку! © boredsittingonthebus / Reddit
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В младших классах вывихнула колено и ходила на костылях. Ближе к праздникам я начала их украшать, а на новогодние гулянья и вовсе обернула золотым дождиком. Однажды утром учитель английского увидел меня в коридоре, забежал в класс и вышел с парой золотых колокольчиков, чтобы я их добавила к украшениям. Я еще долго хранила их после Рождества. Он часто вспоминал об этом забавном случае, когда в следующем году стал уже моим учителем английского. © the_bean_fiend / Reddit
А чем вам запомнился ваш учитель / учительница?