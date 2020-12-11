12 человек рассказали об учителях, которые навсегда врезались им в память

У нас было важное задание, которое сильно влияло на мою общую оценку за год. Я все выполнил, но когда захотел достать работу из сумки в школе, то ее там не оказалось. Моя учительница спросила, действительно ли я забыл принести работу или просто обманываю ее. Когда я сказал, что все сделал, она пообещала отвезти меня домой, чтобы я забрал выполненное задание. Поездка туда и обратно заняла всего 20 минут, и я был безумно рад, что она поверила мне. Она смеялась и дурачилась со мной на обратном пути в школу. И я получил пятерку! © boredsittingonthebus / Reddit