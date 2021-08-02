12 человек рассказали о парах, по которым в один момент стало ясно, что «жили долго и счастливо» — это не про них

Сидя на свадьбе, хочется верить, что у молодых жизнь будет идти в мире и согласии до конца их дней. Но порой реальность лишена романтики, и даже на самом празднике можно увидеть, что у новой семьи есть большие проблемы. Именно о таких вот тревожных звоночках и поведали пользователи сайта Reddit.

Коллектив AdMe.ru желает вашим семьям мира и уюта и предлагает почитать истории о тех, кому, скорее всего, повезло меньше, чем вам.

*** Она одна отправилась в медовый месяц на Карибы, потому что у мужа была аллергия на солнце. © Short_Perspective72 / Reddit *** Это произошло до свадьбы. Бабушка и мать жениха пришли в дом невесты, чтобы убедиться, что ее кухня и кладовая полностью и должным образом укомплектованы любимыми закусками для их драгоценного мальчика и что она знает, как содержать дом в порядке. Это было большое, жирное «нет». © Infinite-Furiosa / Reddit *** На свадьбе все, включая родителей молодых, делали ставки на то, сколько продлится этот брак. Выиграл дружка со ставкой на 1 год и 2 месяца. © jiggajim / Reddit *** Когда жених начал свою речь словами: «Все знают, что я не хочу жениться, но мы все-таки здесь. Ради будущего ребенка и невесты». Разошлись через год с небольшим. © blkwid0w / Reddit

*** У меня был старенький босс, разведенный. Он мне однажды сказал: «Я должен был догадаться, что у этого брака ни шанса, когда единственный счастливый момент в день моей свадьбы произошел, когда я вышел постоять с приятелями на улице». © BigMax / Reddit *** Двое моих друзей женились, и когда они давали клятву, жених начал смеяться над словами о том, что нужно быть верным. Упс. © Shakespurious / Reddit *** Я был на свадьбе, и во время церемонии у кого-то зазвонил телефон. Это был телефон жениха. И он ответил на звонок. Сейчас они в разводе. © TomppaTom / Reddit *** Я работал в помещении, где проводились свадьбы. После одной церемонии я увидел, как жених шлепнул по мягкому месту одну из подружек невесты в коридоре. Она засмеялась и с широкой улыбкой сказала: «О Джереми, ты никогда не изменишься!» © ChillyWillie03 / Reddit

*** Муж был дружкой на свадьбе. Невеста была сущим кошмаром. Все друзья мужа ненавидели ее, а своих друзей у нее не было. Все знали, что этот брак обречен, когда во время фотосессии невеста откровенно достала гостей своим поведением, а жених сказал (точные слова): «Я просто отправлю ее на терапию. И, если это не сработает, мы можем развестись». © Unusual_Form3267 / Reddit *** На моей свадьбе она задумалась, прежде чем сказать «согласна». У женщины, которая нас расписывала, на лице читалось: «Оу, похоже она не совсем уверена». Моя спутница жизни в конце концов очнулась, отшутилась и сказала «да». Мы прожили вместе почти 4 года. © thejuanest / Reddit *** На свадьбе моей тети. Священник: «Повторяйте за мной... В богатстве и бедности». Невеста: «В богатстве и богатстве». Да, они недолго прожили вместе. © ItsAlecito / Reddit *** Я была подружкой невесты на свадьбе лучшего друга. Свадебный фотограф спросила, может ли она поснимать только меня и моего парня, потому что она «хотела хотя бы пару снимков людей, которые действительно влюблены друг в друга». Она была права, брак не продлился и полугода. © Sad_Robot_Overlord / Reddit