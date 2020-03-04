12 человек рассказали, как они добились идеальной кожи. Из их историй есть что почерпнуть
У пользователей Reddit есть сообщество, посвященное уходу за кожей, — Skincare Addiction. Здесь спрашивают совета при подборе средств, делятся косметическими находками и провалами, результатами бьюти-экспериментов. Герои нашей статьи опубликовали фото своих изменений и рассказали, как им удалось улучшить состояние кожи, пересмотрев систему ухода.
AdMe.ru уверен, что у каждой женщины есть секреты, которые помогают выглядеть неотразимо. Надеемся, опыт героинь этой подборки поможет нашим читательницам открыть для себя что-то новое.
1.
Девушка под ником Snattattack опубликовала фото своего прогресса за 10 месяцев. Ей удалось выработать такую систему ухода, которая помогла справиться с темными кругами под глазами, высыпаниями и повреждениями кожи от пребывания на солнце. «Мне больше не нужен тональный крем, и я чувствую себя освобожденной», — написала она. Вот как выглядит ее система.
Утром:
- умывание обычной водой;
- увлажняющий и солнцезащитный кремы (SPF 50).
Вечером:
- средство для умывания;
- увлажняющий крем;
- гель, содержащий бензоилпероксид;
- сыворотка для проблемной кожи с ниацинамидом (10 %) и цинком (1 %);
- средство с ретинолом.
2.
По словам девушки под ником Fonthoe, у нее было покраснение под глазом, сколько она себя помнит. Автор поста считает, что подобранная ею система ухода помогла убрать этот недостаток и преобразить кожу.
Утром:
- сыворотка с ниацинамидом (10 %) и цинком (1 %);
- увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой (добавляет в него масло шиповника);
- солнцезащитный крем (SPF 30).
Вечером:
- средство для умывания;
- сыворотка с ниацинамидом (10 %) и цинком (1 %);
- увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой.
Раз в неделю: пилинг для лица с AHA-кислотами (30 %) и BHA-кислотами (2 %).
3.
Пользовательница под ником Xinveigled пишет, что счастлива видеть те изменения, которые получила за 3 месяца, пусть даже результат пока небольшой. Автор поста была недовольна Т-зоной, состоянием пор на лбу и очень чувствительной кожей возле носа.
Утром:
- умывание холодной водой;
- средство с витамином С и ретинолом;
- легкий увлажняющий крем.
Вечером:
- пенка для умывания;
- средство с витамином С и ретинолом;
- ночной крем.
3 раза в неделю: салициловые диски (от Stridex).
4.
Разница между фото — 4 месяца. Автор поста обратилась к дерматологу, и та выписала ей несколько средств. Девушка считает, что ее система ухода приносит пользу, поэтому поделилась на Reddit своим прогрессом.
Утром:
- гель для умывания (наносит на 30 секунд, затем смывает);
- cыворотка c витамином С (20 %), витамином Е и феруловой кислотой;
- солнцезащитный крем (SPF 46).
Вечером:
- средство для умывания;
- ночной крем;
- средство, которое выписал дерматолог;
- увлажняющий крем.
5.
Пользователи делятся не только фотографиями перемен на лице, но и результатами работы, к примеру, над кожей рук. Так, автор поста под ником Caitykate98762002 рассказала, из чего состоит ее система ухода, и поделилась фото прогресса за неполный год.
Утром:
- органическое мыло для рук;
- сыворотка с витамином С;
- солнцезащитный крем (обновляет в течение дня).
Вечером:
- органическое мыло для рук;
- сыворотка с ретинолом;
- увлажняющий крем для тела.
6.
Героиня этой публикации призналась, что стала меньше краситься, подобрала средство для умывания и перестала использовать салфетки для снятия макияжа. Также она отказалась от тех продуктов, которые ей рекомендовал дерматолог, поскольку те не помогли так, как хотелось бы.
Утром:
- средство для умывания;
- тонер для лица;
- сыворотка против пигментации;
- крем для кожи вокруг глаз;
- маска для губ;
- виноградная вода (от Caudalie).
Вечером:
- средство для умывания;
- тонер для лица;
- мицеллярная вода, средство для снятия стойкого макияжа;
- сыворотка против пигментации;
- виноградная вода (от Caudalie);
- увлажняющий крем для лица.
Также девушка использует несколько дополнительных средств, если ощущает, что кожа стала излишне сухой или появилось раздражение.
Несколько раз в неделю: пилинг для лица с BHA-кислотами (2 %) — 1–2 раза, гель «Дифферин» и средство с витамином А — 2–3 раза.
7.
Автор поста Chameleon28 говорит, что долго экспериментировала и подбирала уход за кожей лица, который подойдет именно ей. В конце концов текущая рутина доказала свою эффективность на протяжении более чем 4 месяцев.
Средства, которые она использует:
- пенка для умывания;
- точечно на лоб крем и гель от высыпаний;
- увлажняющий крем;
- утром — солнцезащитный крем (SPF 50).
8.
На фото справа — результат через 30 секунд после нанесения увлажняющего крема. По словам девушки, ее беспокоило состояние кожи на ногах и подобранный крем порадовал и обнадежил своим быстрым действием. Поэтому она планирует использовать его в дальнейшем.
9.
По словам автора поста Realbambinopasta, разница между фото — 15 недель. Изменилась текстура кожи. Девушка добилась матовости и избавилась даже от самых незначительных покраснений. Вот как выглядит ее ежедневный уход.
Утром:
- бальзам для умывания;
- средство с миндальной кислотой;
- увлажняющий и солнцезащитный кремы (SPF 30).
Вечером:
- бальзам для умывания;
- эмульсия с ретинолом (2 %);
- увлажняющий крем.
Каждый выходные — очищающие маски для лица.
10.
Разница между фото — 9 месяцев. По словам автора поста Elunak, на фото справа она запечатлена с минимумом макияжа: «Никакого тонального крема и пудры, только тушь».
Утром:
- умывание обычной водой;
- тоник для лица;
- сыворотка с витамином С;
- увлажняющий крем (без отдушек).
Вечером:
- пенка для умывания;
- сыворотка с ретинолом (2 %);
- восстанавливающий комплекс для кожи и крем для кожи вокруг глаз.
Раз в неделю: пилинг для лица с AHA-килотами (30 %) и BHA-кислотами (2 %), маска для лица.
11.
Девушка под ником Shneekyshnake рассказала, что изменила свой подход к уходу и теперь использует только тушь. Раньше вся ее рутина сводилась к умыванию простым мылом, также ее беспокоили высыпания, жирный блеск и покраснения. Сейчас ее полностью устраивает то, как она себя чувствует и выглядит.
Утром:
- средство для умывания;
- безалкогольный тонер;
- увлажняющий крем с защитой от солнца (SPF 30);
- мист для лица.
Вечером:
- средство для умывания;
- безалкогольный тонер;
- средство с ретинолом (0,5 %);
- ночной крем с гиалуроновой кислотой;
- крем для кожи вокруг глаз с маслом шиповника.
12.
Девушка под ником Lalalazylady опубликовала результаты своего прогресса и рассказала, как пришла к этому: «Несколько месяцев назад мой уход за лицом включал в себя кучу продуктов. Я издевалась над своей кожей, а она мстила мне в ответ: обезвоживанием, шелушением. Затем я изменила подход. Теперь пользуюсь только увлажняющим и солнцезащитным кремами, немного тональным средством и румянами».
Какие у вас есть лайфхаки и секреты, которые помогают выглядеть и ощущать себя превосходно?
Фото на превью caitykate98762002 / reddit