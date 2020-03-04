12 человек рассказали, как они добились идеальной кожи. Из их историй есть что почерпнуть

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У пользователей Reddit есть сообщество, посвященное уходу за кожей, — Skincare Addiction. Здесь спрашивают совета при подборе средств, делятся косметическими находками и провалами, результатами бьюти-экспериментов. Герои нашей статьи опубликовали фото своих изменений и рассказали, как им удалось улучшить состояние кожи, пересмотрев систему ухода.

AdMe.ru уверен, что у каждой женщины есть секреты, которые помогают выглядеть неотразимо. Надеемся, опыт героинь этой подборки поможет нашим читательницам открыть для себя что-то новое.

1.

Девушка под ником Snattattack опубликовала фото своего прогресса за 10 месяцев. Ей удалось выработать такую систему ухода, которая помогла справиться с темными кругами под глазами, высыпаниями и повреждениями кожи от пребывания на солнце. «Мне больше не нужен тональный крем, и я чувствую себя освобожденной», — написала она. Вот как выглядит ее система. Утром: умывание обычной водой;

увлажняющий и солнцезащитный кремы (SPF 50). Вечером: средство для умывания;

увлажняющий крем;

гель, содержащий бензоилпероксид;

сыворотка для проблемной кожи с ниацинамидом (10 %) и цинком (1 %);

средство с ретинолом.

2.

По словам девушки под ником Fonthoe, у нее было покраснение под глазом, сколько она себя помнит. Автор поста считает, что подобранная ею система ухода помогла убрать этот недостаток и преобразить кожу. Утром: сыворотка с ниацинамидом (10 %) и цинком (1 %);

увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой (добавляет в него масло шиповника);

солнцезащитный крем (SPF 30). Вечером: средство для умывания;

сыворотка с ниацинамидом (10 %) и цинком (1 %);

увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой. Раз в неделю: пилинг для лица с AHA-кислотами (30 %) и BHA-кислотами (2 %).

3.

Пользовательница под ником Xinveigled пишет, что счастлива видеть те изменения, которые получила за 3 месяца, пусть даже результат пока небольшой. Автор поста была недовольна Т-зоной, состоянием пор на лбу и очень чувствительной кожей возле носа. Утром: умывание холодной водой;

средство с витамином С и ретинолом;

легкий увлажняющий крем. Вечером: пенка для умывания;

средство с витамином С и ретинолом;

ночной крем. 3 раза в неделю: салициловые диски (от Stridex).

4.

Разница между фото — 4 месяца. Автор поста обратилась к дерматологу, и та выписала ей несколько средств. Девушка считает, что ее система ухода приносит пользу, поэтому поделилась на Reddit своим прогрессом. Утром: гель для умывания (наносит на 30 секунд, затем смывает);

cыворотка c витамином С (20 %), витамином Е и феруловой кислотой;

солнцезащитный крем (SPF 46). Вечером: средство для умывания;

ночной крем;

средство, которое выписал дерматолог;

увлажняющий крем.

5.

Пользователи делятся не только фотографиями перемен на лице, но и результатами работы, к примеру, над кожей рук. Так, автор поста под ником Caitykate98762002 рассказала, из чего состоит ее система ухода, и поделилась фото прогресса за неполный год. Утром: органическое мыло для рук;

сыворотка с витамином С;

солнцезащитный крем (обновляет в течение дня). Вечером: органическое мыло для рук;

сыворотка с ретинолом;

увлажняющий крем для тела.

6.

Героиня этой публикации призналась, что стала меньше краситься, подобрала средство для умывания и перестала использовать салфетки для снятия макияжа. Также она отказалась от тех продуктов, которые ей рекомендовал дерматолог, поскольку те не помогли так, как хотелось бы. Утром: средство для умывания;

тонер для лица;

сыворотка против пигментации;

крем для кожи вокруг глаз;

маска для губ;

виноградная вода (от Caudalie). Вечером: средство для умывания;

тонер для лица;

мицеллярная вода, средство для снятия стойкого макияжа;

сыворотка против пигментации;

виноградная вода (от Caudalie);

увлажняющий крем для лица. Также девушка использует несколько дополнительных средств, если ощущает, что кожа стала излишне сухой или появилось раздражение. Несколько раз в неделю: пилинг для лица с BHA-кислотами (2 %) — 1–2 раза, гель «Дифферин» и средство с витамином А — 2–3 раза.

7.

Автор поста Chameleon28 говорит, что долго экспериментировала и подбирала уход за кожей лица, который подойдет именно ей. В конце концов текущая рутина доказала свою эффективность на протяжении более чем 4 месяцев. Средства, которые она использует: пенка для умывания;

точечно на лоб крем и гель от высыпаний;

увлажняющий крем;

утром — солнцезащитный крем (SPF 50).

8.

На фото справа — результат через 30 секунд после нанесения увлажняющего крема. По словам девушки, ее беспокоило состояние кожи на ногах и подобранный крем порадовал и обнадежил своим быстрым действием. Поэтому она планирует использовать его в дальнейшем.

9.

По словам автора поста Realbambinopasta, разница между фото — 15 недель. Изменилась текстура кожи. Девушка добилась матовости и избавилась даже от самых незначительных покраснений. Вот как выглядит ее ежедневный уход. Утром: бальзам для умывания;

средство с миндальной кислотой;

увлажняющий и солнцезащитный кремы (SPF 30). Вечером: бальзам для умывания;

эмульсия с ретинолом (2 %);

увлажняющий крем. Каждый выходные — очищающие маски для лица.

10.

Разница между фото — 9 месяцев. По словам автора поста Elunak, на фото справа она запечатлена с минимумом макияжа: «Никакого тонального крема и пудры, только тушь». Утром: умывание обычной водой;

тоник для лица;

сыворотка с витамином С;

увлажняющий крем (без отдушек). Вечером: пенка для умывания;

сыворотка с ретинолом (2 %);

восстанавливающий комплекс для кожи и крем для кожи вокруг глаз. Раз в неделю: пилинг для лица с AHA-килотами (30 %) и BHA-кислотами (2 %), маска для лица.

11.

Девушка под ником Shneekyshnake рассказала, что изменила свой подход к уходу и теперь использует только тушь. Раньше вся ее рутина сводилась к умыванию простым мылом, также ее беспокоили высыпания, жирный блеск и покраснения. Сейчас ее полностью устраивает то, как она себя чувствует и выглядит. Утром: средство для умывания;

безалкогольный тонер;

увлажняющий крем с защитой от солнца (SPF 30);

мист для лица. Вечером: средство для умывания;

безалкогольный тонер;

средство с ретинолом (0,5 %);

ночной крем с гиалуроновой кислотой;

крем для кожи вокруг глаз с маслом шиповника.

12.

Девушка под ником Lalalazylady опубликовала результаты своего прогресса и рассказала, как пришла к этому: «Несколько месяцев назад мой уход за лицом включал в себя кучу продуктов. Я издевалась над своей кожей, а она мстила мне в ответ: обезвоживанием, шелушением. Затем я изменила подход. Теперь пользуюсь только увлажняющим и солнцезащитным кремами, немного тональным средством и румянами».

Какие у вас есть лайфхаки и секреты, которые помогают выглядеть и ощущать себя превосходно?