12+ человек нажили состояние, а теперь рассказывают, на что на самом деле похожа их безбедная жизнь

Сначала я жила от зарплаты до зарплаты, а потом получила по наследству бизнес отца. Теперь мне приходится принимать огромное количество решений. Я не могу просто прийти домой вечером и заняться своими делами, я живу и дышу работой 24/7. Как только я стала богатой, сразу откуда-то появилась куча народу, которому от меня нужны были только деньги. Ко мне относились как к глупенькой наследнице, какое-то время я и правда так себя вела, и это действительно обидно. Только через несколько лет, побывав в ужасно несчастливом браке, я поняла, как отличать настоящих друзей от липовых. © Haleema Humaid / Quora

Да, богатство меня изменило. Мне удалось сколотить небольшое состояние, и первое, что я сделал, это погасил ипотеку, отвез семью кататься на лыжах на лучший курорт и инвестировал в недвижимость. У меня есть друг, он богаче меня, и у него хорошая жизнь. Он буквально делает все, что захочет. Я спросил себя, хочу ли я так же, но все же решил, что нет. Я по-прежнему работаю, правда, на фрилансе, потому что мне нравится решать сложные задачи и знакомиться с новыми людьми.

Но самое лучшее в богатстве — это все-таки возможность что-то отдавать. Недавно я познакомился с очень талантливой художницей. У нее должна была пройти выставка, и я сказал, что очень важно выглядеть профессионально и хорошо одеться на мероприятие. Но у нее не было денег на платье. Тогда я одолжил ей нужную сумму (да, иногда подарок нужно сперва хорошо замаскировать, чтобы его приняли). Выражение ее лица в тот момент для меня бесценно. У нее была тяжелая жизнь, и она не могла поверить, что кто-то это делает для нее.

Говорят, что нельзя забрать с собой в могилу свое богатство. Но то, что точно останется со мной до конца, — это память о лицах людей, после того как помогаешь им. © Colin Larcombe / Quora