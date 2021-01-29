12+ человек нажили состояние, а теперь рассказывают, на что на самом деле похожа их безбедная жизнь
Истории о счастливчиках, которым удалось разбогатеть, можно встретить не только в кино. Но в реальности это не развязка сюжета, а лишь его начало. То, как человек способен распорядиться свалившимися на него деньгами, и будет определять, станет эта история счастливой или окажется полной горечи и сожалений.
Нам в AdMe.ru кажется, что богатство меняет не только повседневный быт, но и самих людей. И посмотрите, что они сами рассказывают об этом. А еще мы припасли для вас занимательный бонус в конце этой статьи.
- Мой дедушка выиграл в лотерею, когда ему было 75 лет. Прежде чем он смог забрать свои деньги, у него случился инсульт. Но осознание того, что где-то там есть выигрышный билет, помогло ему выкарабкаться. Как только дедушка выздоровел, он распрощался с вредными привычками и разобрался с долгами. Потом уехал в Австралию, чуть позже — в турне по Европе и даже побывал в доме своего детства в Норвегии. Он сказал, что это лучшее, что случалось с ним в жизни. Дедушка скончался в возрасте 91 года. © Sailormercuryaz / Reddit
- Моя семья прошла долгий путь от жизни на пособие до довольно хорошего уровня доходов, чуть выше, чем у среднего класса. Это не богатство, конечно, но для нас изменилось многое. Никаких больше заплесневелых бутербродов из хлеба с кетчупом. Раньше мы получали одежду, книги или видеоигры как подарки на Рождество, но теперь нас радуют такими вещами гораздо чаще. Правда, мы меньше времени проводим вместе. У моего папы свой бизнес, и ему приходится иногда работать даже по 16 часов в день. В целом я чувствую себя счастливее. А еще теперь гораздо меньше людей смотрит на нас свысока. © saucerjellyfish / Reddit
«Год назад я была бездомной, а сейчас переехала в собственную квартиру. Жизнь может стать лучше. Только не сдавайтесь».
- После смерти родителей я унаследовала крупную сумму денег. Что я с ними сделала? Абсолютно ничего. Я все еще живу в том же доме, работаю на той же работе, что и раньше, и в общем-то ничего не изменилось. Только теперь я знаю, что у меня есть подушка безопасности и что я смогу оплатить образование своего ребенка. Я благодарна родителям, ведь это они показали мне, что можно жить скромно, несмотря на свое богатство. Для меня все еще дико наблюдать, как растет сумма на моем инвестиционном счету. Благодаря процентам мне удается за день заработать на нем столько же, сколько на обычной работе за неделю. © Rebecca Mitchell / Quora
- В детстве у меня было все, в чем я нуждалась, но это только потому, что мои родители много и тяжело работали. К богатым людям я относилась плохо, считала их злыми и аморальными. А потом я вышла замуж за парня, у которого была своя компания и семизначный счет в банке. И это было так странно. Он оказался самым милым, добрым, самым любящим мужчиной из всех, кого я знала.
На день рождения я получила в подарок дорогую машину. Мы жили в огромном доме, и у меня было все — стоило только попросить. Но в какое-то время я потеряла себя. Ведь я стала как раз одной из тех, кого раньше ненавидела. А потом я научилась принимать людей вне зависимости от того, кто они. И приняла и себя тоже, ведь богатые люди, которых я встретила в своей новой жизни, оказались вполне себе хорошими ребятами. © Wendi Brown / Quora
- Мне всегда хотелось уйти на пенсию пораньше и просто взять и отправиться в путешествие на целый год. И вот сейчас у меня высокая зарплата, а плюсом к ней есть очень хороший доход от инвестиций, и моя мечта скоро сбудется. Деньги никак меня не изменили. Я все так же покупаю продукты со скидкой, путешествую в межсезонье и готовлю дома. Только вот я совершил ошибку, когда рассказал родителям о своих доходах. Теперь я для них глупенький богатый Буратино. И это было бы даже не так обидно, если бы они сами не были миллионерами и не скрывали это от всех. © Anonymous / Quora
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Был у меня коллега один, не друг, а так, приятель. В советское время мы работали с ним на одном предприятии. Он жил с женой и сыном в коммуналке со всеми прелестями соседских войн, свар, скандалов. В годы перестройки ушел он в бизнес с головой. Разбогател, купил квартиру. А потом, в самом конце 90-х, квартиру продал — дом купил.
И началось. Появились охранники, садовники, гувернеры (для внуков), шоферы, повара, прачки. Как-то при встрече приятель грустно мне сказал: «Такое ощущение, что я опять живу в коммуналке». © blackshow / Pikabu
«Прошло полгода с тех пор, как я стала фотографом-фрилансером, а месяц назад я купила машину своей мечты. Безумно счастлива и горда собой».
- Мои родители жили от зарплаты до зарплаты. Мы не голодали, но иногда маме с папой приходилось накладывать себе порции поменьше, чтобы мы с братом могли поесть досыта. Я был тихоней, хорошо учился и еще в школе увлекся программированием. Сначала я создавал плагины для компьютерной игры, потом стал делать темы для WordPress. И вот, продавая их, мне удалось хорошо заработать.
В выпускном классе я уже был миллионером. У меня была крутая машина, дорогие шмотки, и так забавно было наблюдать, как изменилось отношение людей ко мне. Теперь я закончил школу и пока не знаю, что буду делать со своей жизнью. Наверное, пойду в университет и буду изучать компьютерные науки. Деньги помогли мне купить свободу. Ведь теперь моих доходов от продажи тем и инвестиций хватит на всю жизнь. © Anonymous / Quora
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Я заработал достаточно денег и продал свою компанию, а сам ушел на пенсию в 40 лет. Думал, буду делать все что захочу. Это было 10 лет назад. И, честно говоря, я не так себе это представлял. Самое большое потрясение — это как мало людей осталось рядом. Практически все мои друзья и знакомые ведь еще работают. И в конце концов все закончилось тем, что я стал проводить время с другими пенсионерами, лет на 20–30 старше. И я чувствую, что это общение меняет меня и мои взгляды на жизнь. © Joe McCracken / Quora
«Первый день в должности веб-разработчика в компании моей мечты. Эта работа изменит жизнь моей семьи к лучшему. Я взволнован».
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До того как я разбогател, мне казалось, что я участвую в бесконечной гонке на максимальной скорости, чтобы успеть сделать как можно больше. И моя семейная жизнь вращалась вокруг слова «нет». Нет, мы не можем позволить себе сделать это, купить это, увидеть это и т. д. А теперь мне не нужно никуда спешить. И мы просто делаем то, что хотим. Кажется, дети даже становятся избалованными.
Но богатство приносит с собой новые проблемы. Да, мы с женой можем позволить себе купить большой дом, но мы не можем договориться о том, где мы хотим жить или какой именно дом нам нужен. Это только кажется, что это несерьезная проблема. А еще моя жена перестала готовить и теперь у наших детей нет привычной домашней еды. И у нас слишком много вещей. Их столько, что уже кончилось место. © Scott Thompson / Quora
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Я родился в очень маленьком австрийском городе, уровень доходов нашей семьи был ниже среднего. Мы жили в малюсенькой квартирке, а окружали нас работяги, которые вкалывали на местном сталелитейном заводе. Когда я вырос, мне захотелось начать свой бизнес, и я это сделал. Легко не было, да и сейчас я небогат по сравнению с миллиардерами или мультимиллионерами.
Но я чувствую себя богатым. Я могу прожить жизнь свободным, не работать на чужие мечты и покупать все что захочу, не думая о том, как это отразится на моем банковском счете. Мне не нужна «Феррари», у меня уже была такая машина. Она, наверное, одна из самых неудобных в мире. И часы за 300 тысяч мне тоже не нужны, потому что в этом случае переплачивать приходится не за качество, а за эксклюзивность. © Werner Hochleitner / Quora
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Сначала я жила от зарплаты до зарплаты, а потом получила по наследству бизнес отца. Теперь мне приходится принимать огромное количество решений. Я не могу просто прийти домой вечером и заняться своими делами, я живу и дышу работой 24/7. Как только я стала богатой, сразу откуда-то появилась куча народу, которому от меня нужны были только деньги. Ко мне относились как к глупенькой наследнице, какое-то время я и правда так себя вела, и это действительно обидно. Только через несколько лет, побывав в ужасно несчастливом браке, я поняла, как отличать настоящих друзей от липовых. © Haleema Humaid / Quora
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Да, богатство меня изменило. Мне удалось сколотить небольшое состояние, и первое, что я сделал, это погасил ипотеку, отвез семью кататься на лыжах на лучший курорт и инвестировал в недвижимость. У меня есть друг, он богаче меня, и у него хорошая жизнь. Он буквально делает все, что захочет. Я спросил себя, хочу ли я так же, но все же решил, что нет. Я по-прежнему работаю, правда, на фрилансе, потому что мне нравится решать сложные задачи и знакомиться с новыми людьми.
Но самое лучшее в богатстве — это все-таки возможность что-то отдавать. Недавно я познакомился с очень талантливой художницей. У нее должна была пройти выставка, и я сказал, что очень важно выглядеть профессионально и хорошо одеться на мероприятие. Но у нее не было денег на платье. Тогда я одолжил ей нужную сумму (да, иногда подарок нужно сперва хорошо замаскировать, чтобы его приняли). Выражение ее лица в тот момент для меня бесценно. У нее была тяжелая жизнь, и она не могла поверить, что кто-то это делает для нее.
Говорят, что нельзя забрать с собой в могилу свое богатство. Но то, что точно останется со мной до конца, — это память о лицах людей, после того как помогаешь им. © Colin Larcombe / Quora
Бонус: все меняется, только лосось вечно крут
А как вы думаете, деньги меняют людей?