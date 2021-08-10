12 человек, которые зареклись слушать свой внутренний голос, потому что он вечно несет чушь

Внутренний голос, предчувствие, предвидение — как только ни называют люди свое шестое чувство. Порой оно действительно работает и помогает виртуозно уворачиваться от неприятностей, а иногда лишь создает дополнительные проблемы.

Мы в AdMe.ru зачитались историями из жизни людей, чья интуиция однажды решила взять выходной и сделала это ну совсем не вовремя.

Ходили с мужем в лес. Мы там еще никогда не были и в итоге заплутали. Уже стемнело, и мы начали спорить, какой дорогой возвращаться. Супруг говорил, что нужно идти к виднеющимся вдалеке полям, потому что он «чувствует», что мы мимо них проходили. Пошли туда и вышли к какому-то пустырю, это даже не поля были. Тогда чуйка включилась у меня, и я решила, что надо идти на запад, потому что там вроде речка шумит и дорога рядом должна быть по идее. Вышли к обрыву, не нашли ни речки, ни дороги.

Сигнал на телефоне не ловил, мы вообще не знали, где находимся, и начали ругаться. Почти решили, что разведемся, и побрели куда глаза глядят. Тут нам на встречу вышел мужик. Оказалось, лесник. Мы бросились к нему с криками, что потерялись, на что он спросил: «Ребят, а маркировка для кого?» И только тут мы увидели краску и цифры на деревьях. Они там по всем тропинкам были, а мы кругами ходили все время.

Один мой знакомый хвастался тем, что у него отличное чутье на халяву, везде ее чувствует. Не так давно с ним пересеклись. Как оказалось, он был чертовски прав: у него и вправду есть чуйка на халяву. Он уже не первый месяц работает бесплатно. Организация не выплачивает заработную плату. © SaW95 / Pikabu

Я всегда с подозрением относилась к звонкам с «левых» номеров. Часто переводила телефон в беззвучный режим и старалась быстро найти номер в интернете. Как-то раз мне позвонили с незнакомого номера, и я по привычке стала его гуглить. Ничего не нашла, но внутренний голос шептал: «Это точно мошенники или спамеры» . Ну я и не взяла трубку. Абонент настойчиво звонил дальше, и я бросила его в черный список. А через пару дней мне на электронную почту пришло письмо. Сотрудник одной крутой компании, в которую я отправляла резюме, писал, что не смог со мной связаться и предложил работу следующему в списке кандидату. С тех пор моя интуиция, как правило, идет лесом.

. Ну я и не взяла трубку. Абонент настойчиво звонил дальше, и я бросила его в черный список. А через пару дней мне на электронную почту пришло письмо. Сотрудник одной крутой компании, в которую я отправляла резюме, писал, что не смог со мной связаться и предложил работу следующему в списке кандидату. С тех пор моя интуиция, как правило, идет лесом. Как-то стоял в очереди на кассе в супермаркете и пару раз встретился взглядом с девушкой позади меня. Это был такой невинный молчаливый флирт. Доходит очередь до меня, я выкладываю покупки, беру с полки шоколадку и слышу голос этой девушки: «Из всех вариантов ты выбрал именно ту шоколадку, которую я не ем...» Молча покупаю шоколадку и ухожу. © Anonymous / Палата № 6

Однажды мне пришлось сдавать экзамен в виде теста. Сначала я обвел вариант, который посчитал правильным, а потом поддался уговорам интуиции и обвел другой. В итоге верным оказался первый. Интуиция подсказала мне как раз-таки неправильный ответ. © TotalyNotMrUniverse / Reddit

В последний раз, когда я поддался на уговоры своей интуиции, я решил получать максимальное удовольствие от жизни. В итоге провалил кучу экзаменов и загубил карьеру. Теперь трачу все свое время на возмещение убытков от такого решения. © Anonymous / Quora

Брат недавно вспомнил, что когда-то давно у него была флешка, на которой хранился пароль от его биткоин-кошелька. Он не мог вспомнить, сколько у него было биткоинов, но помнил, что давно купил какое-то количество и забил. Он полностью перерыл родительский дом, перевернул там все вверх дном и в одном из ящиков действительно нашел ту самую флешку. Трясущимися руками вставил ее в ноут, предвкушая будущую беззаботную жизнь. Нашел ключ, открыл кошелек и узнал, что по нынешнему курсу у него на счету целых $ 3. © Anonymous / Палата № 6

Когда я только перешла в новый класс, меня посадили за парту с одним мальчиком. Он мне, к слову, очень нравился. Однажды сидели мы на последнем уроке, уже порядком устали, и мальчик как-то странно взглянул на меня. Я не обращала внимания. Тогда он попробовал дотянуться до меня под столом. «Ага, он пытается сделать первый шаг», — подумала я. Поддавшись своей чуйке, я повернулась к мальчику. Как раз в тот момент, когда я собралась открыть рот, он сказал: «Не могла бы ты передать колпачок от моей ручки? Он рядом с твоей ногой». © Pranathi Tulasi / Quora

Когда мне было около 7 лет, какая-то пожилая женщина потеряла свою собаку и попросила соседских детей помочь ее искать. Я в то время наслушался всяких жутких историй и решил старушке не помогать. Моя интуиция не сработала: бабуля и впрямь потеряла собаку, а всем помогавшим в поисках вручила по £ 1 (около ₽ 100. — Прим. AdMe.ru ). © Iwan_Mor2006 / Reddit

). © Iwan_Mor2006 / Reddit Однажды лет в 13 я поздно возвращался из библиотеки. До дома было не очень далеко, и я решил пойти пешком. И вот навстречу мне вышла фигура в капюшоне. Хотя мое чутье уговаривало меня пуститься наутек и бежать без оглядки, я все-таки решил просто пройти мимо этого подозрительного человека. Как же я тогда испугался! Когда человек в капюшоне подошел поближе, я смог разглядеть его лицо и узнал в нем своего друга, который просто гулял по улице. В общем, интуиция меня в тот раз сильно подвела. © LilMadoka / Reddit

Моя мама гостила у нас в Англии. Путь домой лежал по маршруту Ньюкасл — Амстердам — Москва — Омск. Одним из последних в самолет, летевший из Амстердама в Москву, зашел молодой парень. Когда посадка завершилась, он вдруг решил пойти побеседовать со стюардессой. Итог — товарищ решил сойти с самолета до его отправки.

По громкой связи объявили, что в связи с тем, что один из пассажиров решил сойти с рейса, все должны пройти на выход. Самолет проверят, выгрузят весь багаж для досмотра. Это заняло пару часов. Все расселись по своим местам. И вдруг молодая пара встает и направляется к стюардессе. Очень долго беседуют. Итог — пара решила покинуть самолет. Ритуал повторяется. Всех просят покинуть салон. Когда в третий раз измученные люди взошли на борт, какой-то мужчина заорал на весь самолет: «Еще экстрасенсы на борту есть?!» © BotyaB / Pikabu