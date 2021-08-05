12 человек, которым повстречались такие соседи, что хоть валерьянкой заливайся

Сосед соседу рознь: кто-то здоровается и в подъезде красоту наводит, а кто-то просто берет и так сильно врубает музыку, что трясется даже стенка. А еще обязательно есть те, кто всем расскажет, как неприлично вы себя ведете. Даже если это «неприличное» — обычный просмотр телевизора и уборка квартиры.

Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что каждому будут доставаться исключительно хорошие сожители по дому. И еще мы просто не могли пройти мимо откровений интернет-пользователей о соседях, про жизнь с которыми хоть фильм снимай.

*** Жили как-то в квартирке. Так вот, соседи постоянно врубали музыку часов в 11 вечера. Громко, очень. И так часов до 7 утра, а может, и позже — я просто на работу уходил. За этим ревом я даже телевизор свой не мог слышать! Естественно, к ним стучали в дверь и я, и все соседи, но они никогда не открывали. Это все смахивало на бесконечный музыкальный фестиваль, на котором еще и уснуть пытаешься.

А потом я узнал, что эти соседи частенько уходили тусоваться в бар через улицу и просто оставляли музыку включенной! Но в итоге их выселили. © time_to_reset / Reddit

Был у нас один парниша. Каждый раз, когда он выходил из квартиры, вся лестничная клетка буквально заполнялась запахом ног, не мытых примерно лет 100. В конце концов какие-то насекомые, которые у него развелись, заползли и к нам, и в другие места. Потребовались месяцы, чтобы его выселить. Просто жесть. © _Nick_2711_ / Reddit *** Есть у меня соседушка, который годами считает, что я взламываю всю его технику, телефон сканирую, вот это все. А еще я типа запер у себя в квартире какого-то старика, ага. Ну и записки мне с обвинениями в этом всем оставляет. © knowses / Reddit *** Одна дамочка постоянно забирала себе нашу почту и все посылки. Как-то застукала ее за этим делом, так сразу начались верещания о том, что это я, оказывается, забираю ее вещи, и вообще... Ну в итоге вызвали полицию, и все разрешилось в нашу пользу. © kamekukushi / Reddit

Как-то к нам в дом переехала медсестра, которая на свои рабочие смены уходила часа в 3 ночи. Вот только ее собака во время отсутствия хозяйки выла просто бесконечно! А потом соседка еще взяла и притащила 2 щенков хаски. И один из них, видимо, был тем еще шкодником. Так она просто оставляла его под своей дверью, перед тем как отправлялась на работу! И вот он сидел там и выл, выл часами. То количество раз, когда я просыпался и не мог опять заснуть, просто с ума сводило. Я оставлял записки, пытался с ней поговорить, но в ответ прилетело только: «Это собаки, что ты хочешь». В общем, прожила она там месяца 4. Но это были бесконечно долгие 4 месяца. © Graphics_Nerd / Reddit *** Вспомнил о своем соседушке. Он просил наш пароль от Wi-Fi. Просил нас купить больше камер видеонаблюдения, чтобы и его дом обзор захватывал. Просил приглядывать за его цыплятами. Короче, просто просил обо всем. © emmaleth / Reddit *** О, с моей соседкой была просто куча всего. Она кидала на мой двор свою скошенную траву. Потом решила построить забор, захватив часть моего участка. Когда я ей об этом сказал, она была в бешенстве. Потом я красил дом — она решила покрасить свой в точно такой же цвет. Потом купил машину — она тоже купила, такую же, в таком же цвете. Ну и еще всякое. В общем, странная она. Очень. © TheSquirrelWithin / Reddit

Когда жил в первой съемной квартире, был у меня сосед, который пытался открыть нашу входную дверь. Вообще я работал по ночам, но как-то раз пришел относительно рано, в 2 ночи. Ну и увидел его. Естественно, я конкретно так с ним поругался, и он перестал этим заниматься. Подозреваю, он думал, что у нас живут только 2 моих соседки. А тут мужик (я) нарисовался, ага. © frontal_pin / Reddit *** Мы переехали летом 2019 года, и соседи сразу нас предупредили, что рядом живут очень странные товарищи. И вот как-то раз выяснилось, что именно те, о которых и предупреждали, заявили на нас в полицию и отправили видео с «доказательствами» нашего ужасного поведения. А это видео они сняли через наши окна. Как мы занимались уборкой, смотрели телевизор и все такое. Ничего непотребного даже. Хотя это и не имело значения, ведь мы были в собственном доме! Жена просто в панике от этого была.

А через несколько месяцев они просто взяли и съехали. И да, мы отмечали это событие как настоящий праздник. © NoWayThisIsTaken / Reddit *** В нашем доме явно вместо стен бумага была. Мы слышали все: соседские разговоры, шаги, кучу всяких звуков. А потом наши соседи решили, что повесить колонку на нашу вот эту общую стенку — отличная идея. Нет, это была плохая идея! Стенка просто тряслась. Буквально.

Ладно, переехали. У новых соседей оказался попугай, который не умолкал вообще никогда. И еще ребенок, который часами бренчал на пианино. Остается только посмеяться, что тут скажешь. © dalek_999 / Reddit

Была у меня одна соседка. Назову ее, допустим, Линда. У нее частенько бывали мужчины, и лучшая история случилась с одним из них. Сначала он попросил называть его Капитаном. А потом, спустя неделю после нашего знакомства, я увидела объявление об их свадьбе. Кстати, в объявлении так и было написано: «Линда и Капитан». А еще через неделю этого самого Капитана забирала полиция, потому что он слишком громко ругался на эту самую Линду и орал что-то в духе: «Я совершил ошибку, Линда! Огромную ошибку!» © katartsis / Reddit *** К моей соседке постоянно приходят клиенты (бизнес у нее какой-то). Так вот, этим клиентам она сказала парковаться в моем дворе. Потом она попыталась сдать мой двор в аренду. Затем она сказала своим строителям, что они могут пользоваться моим участком, и те просто сбросили кучу песка у меня перед дверью. А потом еще их цементовоз целые траншеи в земле понаделал. © 2020onrepeat / Reddit