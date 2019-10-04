12 человек, которые на собственной шкуре испытали, что значит дать денег в долг

Как-то знакомая девочка попросила ₽ 4 000, потому что «кушать нечего». Дала ₽ 2 000. Через пару дней у меня был день рождения. Девушку эту я тоже пригласила. Пришла без подарка. Поели, выпили, и тут она расчехляет принесенную гитару со словами: «Ребята, я вчера себе гитару новую купила почти даром — всего ₽ 7 000». © julber / pikabu

Есть у меня одноклассник. Знакомы почти 50 лет. Года 4 назад он стал очень активно звонить, искать встреч. Каждый разговор заканчивался просьбой дать денег. Наконец мне это надоело, и я дал ему ₽ 500. После этого при встрече он переходит на другую сторону или делает вид, что не узнал. 50 лет против ₽ 500. © DedX5 / pikabu

Один товарищ должен мне ₽ 1 500 уже больше полугода. Звоню ему сегодня от скуки — спросить, как дела. Он мне сразу же заявляет, что помнит про долг и что у него есть карта. Но перекинуть он сейчас не может, так как он уронил карту, по ней проехала машина, а сейчас банкомат ее не принимает. © LLlaJlyH / pikabu