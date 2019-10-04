12 человек, которые на собственной шкуре испытали, что значит дать денег в долг
По статистике, 7 из 10 человек когда-либо одалживали деньги близким. И только каждый четвертый получил свои средства назад. Однако, когда людей, которым не вернули долг, спросили, будут ли они еще одалживать деньги, половина из них ответила утвердительно.
AdMe.ru нашел пользователей, которые дали денег в долг близким, а потом всеми силами пытались их вернуть. Порой и ценой дружбы. А в конце статьи мы подготовили бонусную историю: иногда при попытке вернуть долг можно случайно раскрыть страшный секрет.
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Была у меня знакомая. Попросила как-то ₽ 500 на пару дней, как обычно. Дал. Пара дней прошла, а за ней и вереница других пар. Вдруг она приезжает и отдает мне деньги. Говорит, мол, прости, дела, проблемы. Мне это показалось странным. И не зря! Уже вечером заходит она ко мне как бы в гости и говорит: «Слушай, тут такое дело, не мог бы ты ₽ 2 000 мне дать на неделю». Денег я, естественно, не дал. Но многоходовочка засчитана! © DirtGhost / pikabu
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Года 4 назад мою будущую жену коллега попросила о ₽ 7 000 на неделю. Не хотел давать, но жена попросила, мол, девочке нечем за квартиру платить. Дал. Прошел месяц, два, три. Через полгода жена собралась увольняться, а после нас ждал переезд в другой город. Я ей напомнил, что долг стоит забрать. Жена попыталась взыскать, и девочка залегла на дно. «Болела». Решили просто: жена сказала начальнику, а тот вытащил эти ₽ 7 000 из премии бедной девочки. Так она потом живо крыла многоэтажным французским всех: начальника, жену, меня. © Kravecki / pikabu
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Сослуживец занял у меня ₽ 1 000 и обещал отдать. Уехал к себе и молчит. А потом во «ВКонтакте» вижу — женился. На свадьбу деньги есть, а долг отдать нет, значит. Я звоню ему — абонент недоступен. Звоню его супруге, а она мне говорит: «Да отстаньте от него, он вам всего ₽ 1 000 должен, что вы такой мелочный». И бросает трубку. © batyr555 / pikabu
- Знакомый занял у мужа ₽ 1 000, а потом хотел занять еще. Через пару дней муж его встречает и со словами, что, мол, если еще надо, протягивает ему еще ₽ 1 000. Тот берет, вертит деньги в руках и отдает обратно мужу:
— Я же тебе тысячу должен был? На, теперь не должен.
Немая пауза. Наколоть не пытался и искренне расстроился, когда ему объяснили, почему эта шикарная схема не работает. © Calisto1979 / pikabu
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Звонит мне родственник и просит в долг ₽ 250 000, обещает отдать через 2–3 месяца. Окей, сказал я. Займу по-родственному, но напиши мне, пожалуйста, расписку. И тут его переклинило. Начал меня стыдить за недоверие к родне, жлобство, мелочность и прочие подобные грехи. Поругались. После этого денег я, естественно, не дал. © Aleks335 / pikabu
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Лет 10 назад я дал в долг приятелю ₽ 30 000 на месяц до зарплаты. Прошло лет 8, и по городу прокатился слух , что кто-то кого-то убил, чтобы не отдавать долги. Я проникся и решил простить другу долг. Сообщил ему об этом. Он не удивился. И вот вчера он мне звонит по телефону (прошло 2 года, как я простил) и спрашивает ₽ 15 000. Я говорю: «Ты прошлый не отдал». А он отвечает: «Но ведь ты мне простил». Говорю: «Нет, я тебе не дам в долг». Он сказал: «Вот попроси меня о чем-нибудь!» — и положил трубку. © Papamio / pikabu
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Человек занял у меня ₽ 5 000 и не отдавал. Столкнулся с ним в магазине, а он покупает виски 12-летней выдержки. Я беру виски, кладу в рюкзак и говорю: «Спасибо! Сегодня разопьем». Он смотрит на меня и хлопает глазами. А я просто вышел из магазина и поехал домой. © Bacardi1986 / pikabu
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Как-то знакомая девочка попросила ₽ 4 000, потому что «кушать нечего». Дала ₽ 2 000. Через пару дней у меня был день рождения. Девушку эту я тоже пригласила. Пришла без подарка. Поели, выпили, и тут она расчехляет принесенную гитару со словами: «Ребята, я вчера себе гитару новую купила почти даром — всего ₽ 7 000». © julber / pikabu
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Есть у меня одноклассник. Знакомы почти 50 лет. Года 4 назад он стал очень активно звонить, искать встреч. Каждый разговор заканчивался просьбой дать денег. Наконец мне это надоело, и я дал ему ₽ 500. После этого при встрече он переходит на другую сторону или делает вид, что не узнал. 50 лет против ₽ 500. © DedX5 / pikabu
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Один товарищ должен мне ₽ 1 500 уже больше полугода. Звоню ему сегодня от скуки — спросить, как дела. Он мне сразу же заявляет, что помнит про долг и что у него есть карта. Но перекинуть он сейчас не может, так как он уронил карту, по ней проехала машина, а сейчас банкомат ее не принимает. © LLlaJlyH / pikabu
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Полгода назад друзьям одолжили сумму с четырьмя нулями: они — муж и жена — почти в одно время потеряли работу. После просили еще, но худо-бедно отдавали. Пару месяцев их не было слышно. 20 минут назад звонок: «Одолжи ₽ 50 000, срочно надо». Спрашиваю, в чем дело. Она отвечает: «Купили с мужем билеты в Израиль в одну сторону, а на обратный путь не хватает». У меня дар речи пропал. © ArtemSol / pikabu
Бонус
- Заняла у друзей ₽ 600 на неделю до зарплаты. Встретились мы дней через 10, и жена друга стала кричать: «Уже полторы недели прошло, где мои деньги?!» Я ей говорю: «А ничего, что мой муж вам бесплатно все двери установил? Никто с вас ни копейки не спросил. И долг я отдам через пару дней!» Она мне в ответ: «А сколько раз мой муж отвозил вас этим летом к вам на дачу?!» А я: «Сколько?! Да ни разу!» Как она на своего мужа посмотрела... Стало понятно, что все его поездки к нам на дачу были обычными гулянками. Развелись. Цена всему — ₽ 600. © netfantasiio5 / pikabu
Наверняка у вас были похожие случаи. Расскажите нам самый запомнившийся из них.