12 человек, которые хотели сделать простое дело, но немного увлеклись

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В нашей сегодняшней подборке есть девушка, которая стала звездой за 15 секунд. Парень с микрофоном просто предложил допеть песню случайной прохожей, и она так постаралась, что вскружила голову всему интернету. Шарлотта Обери — пример того, что может произойти, если к простому, обыденному делу приложить чуть больше усилий, чем оно того требует.

AdMe.ru нашел и других людей, которые, кажется, всю душу вкладывают в то, что делают.

12.

«Однажды у моей сестры был „день сумасшедших причесок“ в школе. И моей маме было не до шуток: она очень хотела победить».

11.

Комментарии излишни.

10.

«Ну что ж, я попробовал сделать домашнее суши».

9.

«Мои дочери построили больницу для слизней и нашли более 30 пациентов, которые сейчас спасаются бегством. Ничто в учебниках для родителей не подготовило меня к этому».

8.

«Я сделал кофейный столик. Считаю, пропорции идеальны».

7.

«Моей дочери сегодня 19. И у нас не было других свечей под рукой».

6.

«Моя мама работает в Amazon, и она прислала мне фотографию одного из грузовиков, которые она загрузила сама».

5.

Кто-то пытался продезинфицировать банкноты в микроволновке.

4.

«Похоже, в последнее время я стала тратить немного больше времени на готовку ужина для своего ребенка».

3.

«Мне кажется, у меня слишком много свободного времени».

2.

«Застелила кровать, потом начала убирать квартиру. Вдруг поняла, что давненько не видела кота. Нашла его здесь».

1.

«Я попросил жену просто связать мне радужный шарф, но она сделала больше».

А насколько вы серьезны в делах? В вашем окружении есть люди, которые к любому делу подходят очень тщательно?