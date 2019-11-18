12 человек, чьи добрые поступки аукнулись неприятностями

Мой приятель души не чаял в своей девушке, букетно-конфетно одаривал и тепло о ней отзывался. К ее отпуску он разорился и купил ей и ее дочке (от прошлого брака) путевку на Кубу. Сам не поехал из-за работы. Периодически они созванивались по видеосвязи, болтали, слали друг другу поцелуйчики. Подружка картинно сожалела, что его в эти моменты нет с ней рядом, и все прочие муси-пуси. И вот во время очередного такого разговора он просит ее:

— Солнце, а привези мне сигару кубинскую, а?

А солнце невозмутимо плечами пожала:

— Денег переведи — куплю.

Приятель подзавис, думал сначала, что она так пошутила, но нет, она абсолютно серьезно отказалась привезти даже такой сувенирчик, цена которому доллар в базарный день. © Buhalsbomjami / Pikabu

Одна знакомая узнала, что по работе я часто бываю на почте и отправляю посылки. Очень она меня просила помочь с отправкой товаров. Мне было нетрудно, но при условии, что продавцы сами занесут товар. Потом пару раз она уговорила меня забрать вещь от метро. Уже думала, как бы вежливо уклониться от этого аттракциона странных покупок, как все решилось само. Звонит она мне за пару недель до Нового года:

— Выручи, пожалуйста. Очень надо вечернее платье к празднику.

— Окей, пусть продавец мне занесет.

— Ну забери хоть от метро.

— Ладно, пусть приезжает, заберу.

— Только он в твоем районе не бывает, надо из центра забрать. Там тоже метро есть, он к нему и принесет.

Далее было много-много уговоров с ее стороны, которые почти закончились моим согласием. Пока она не добавила: «Только я все деньги уже потратила, платить за него нечем, поэтому ты за него сама заплати, а я, как деньги будут, отдам». В итоге я ее все-таки послала. © torbova / Pikabu