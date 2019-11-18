12 человек, чьи добрые поступки аукнулись неприятностями
Как показывают истории из жизни, добрые поступки иногда приносят неприятности. И хорошо, если это лишь подпорченное настроение — бывают случаи, которые сильно влияют на жизнь. Нашей бескорыстностью пользуются недобросовестные люди, или же мы помогаем тем, кому это вовсе не нужно, и вредим своей заботой.
Мы в AdMe.ru продолжим творить добрые дела, но будем осторожнее. Надеемся, что случаи из жизни героев нашей сегодняшней подборки научат вас определять, когда действительно нужна помощь, а когда она неуместна.
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В кафешке за столиком сидит зареванная девчушка, ее окружают три официанта и администратор. У девочки трагедия: пришла на свидание с парнем, который предложил разделить счет, но вышел в туалет и исчез... А у девочки денег едва хватает заплатить за себя. Мы расплачиваемся за нее, девочку выпускают из «осады». Она нас догоняет, благодарит, обещает вернуть деньги. Мы ускоряемся, чтобы оторваться. И вот тут-то она делает «решительный шаг»: резко ускоряется, проносится мимо нашей компании и вскакивает в маршрутку. Маршрутка уезжает, а она показывает нам в окно неприличный жест, только почему-то указательным пальцем. © AlexRussen / Pikabu
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Мой приятель души не чаял в своей девушке, букетно-конфетно одаривал и тепло о ней отзывался. К ее отпуску он разорился и купил ей и ее дочке (от прошлого брака) путевку на Кубу. Сам не поехал из-за работы. Периодически они созванивались по видеосвязи, болтали, слали друг другу поцелуйчики. Подружка картинно сожалела, что его в эти моменты нет с ней рядом, и все прочие муси-пуси. И вот во время очередного такого разговора он просит ее:
— Солнце, а привези мне сигару кубинскую, а?
А солнце невозмутимо плечами пожала:
— Денег переведи — куплю.
Приятель подзавис, думал сначала, что она так пошутила, но нет, она абсолютно серьезно отказалась привезти даже такой сувенирчик, цена которому доллар в базарный день. © Buhalsbomjami / Pikabu
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Одна знакомая узнала, что по работе я часто бываю на почте и отправляю посылки. Очень она меня просила помочь с отправкой товаров. Мне было нетрудно, но при условии, что продавцы сами занесут товар. Потом пару раз она уговорила меня забрать вещь от метро. Уже думала, как бы вежливо уклониться от этого аттракциона странных покупок, как все решилось само. Звонит она мне за пару недель до Нового года:
— Выручи, пожалуйста. Очень надо вечернее платье к празднику.
— Окей, пусть продавец мне занесет.
— Ну забери хоть от метро.
— Ладно, пусть приезжает, заберу.
— Только он в твоем районе не бывает, надо из центра забрать. Там тоже метро есть, он к нему и принесет.
Далее было много-много уговоров с ее стороны, которые почти закончились моим согласием. Пока она не добавила: «Только я все деньги уже потратила, платить за него нечем, поэтому ты за него сама заплати, а я, как деньги будут, отдам». В итоге я ее все-таки послала. © torbova / Pikabu
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Ходили ко мне на рисование две подруги — Даша и Таня. Всегда держались вместе, но как-то раз они сильно поссорились. Началось все с математички. На тот момент у нее немного замыкало в голове: если ученик не сдавал контрольную, она никакую оценку не ставила и не напоминала. Нашлась пара-тройка хитрых школяров, которые извлекали из этого пользу. В том числе и Таня. Когда математичка выставляла им в дневники оценки за последнюю контрольную, Даша заметила, что Тане оценку не поставили, и сказала подруге об этом. Тане было все равно, и подходить к учителю она не захотела. После звонка принципиальная Даша все же подошла к математичке и спросила, почему Таня осталась без оценки за контрольную.
— Правда? — спохватилась, Марьиванна, начала копаться в тетрадках на столе — не находит Танину. — Хм, тетради нет, контрольной нет — значит, двойка.
И на глазах у ошарашенных девочек вывела этот «сюприз» в журнале. Таня отвела Дашу в укромный уголок и прочитала ей весьма эмоционально лекцию на тему: «Кто тебя за язык тянул?» — подытожив тем, что у нее теперь на одну подругу меньше. © tristana77 / Pikabu
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Едeм из caдикa нa aвтoбyce, нapoдy мнoгo. Сoня (дoчкa, 5 лeт) cидит c кpaю, я cтoю pядoм. На одной остановке входит пожилая женщина c cyмкoй. Я нaклoняюсь и нeгpoмкo говорю Сoнe: «Уcтyпи бaбyшкe». Дочь уcтyпaeт. А женщина, caдяcь, нeдoвoльно так зaявляeт: «Этo я для cвoиx внyкoв бабушка — для вcex ocтaльныx я тетя!» Стoявший pядoм мyжчинa paзвopaчивaeтcя и cгpeбaeт eе зa шкиpкy co cлoвaми: «Нy и постоишь, paз тетя! Сaдиcь oбpaтнo (Сoнe)». Женщина нa cлeдyющeй ocтaнoвкe вышлa (нo, выxoдя, все равно гpязнo выpyгaлacь в cпинy).
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Договорилась с преподавателем о дополнительных занятиях для ребенка. Я отпросилась с работы пораньше и рванула к источнику знаний моего сына. Преподаватель сразу попросила ее подвезти до поликлиники. По дороге она всячески себя рекламировала и сказала, что один раз попросит подвезти ее до вокзала. А живет она в 35 км от меня. «Один раз переживем», — подумала я. Однако скоро я ощутила глубину своего заблуждения. В субботу утром меня разбудил звонок. «Подвезите меня до магазина, там буквально пять минут ехать, но нужно мне помочь донести сумки и довезти обратно». А как же «один раз до вокзала»?! Я сказала, что не смогу. На следующий день опять звонок: «Я так понимаю, у вас нашлись более важные дела, чем обеспечение благополучного будущего вашего сына?!» — начала она с обвинений. «Сегодня церковный праздник, поэтому приезжайте до 12:00, потом меня заберете из церкви и отвезете домой!» На что я ее поблагодарила за заботу о моем ребенке и занесла в черный список. © AmBeer / Pikabu
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В 90-ых, когда люди еле выживали, а мама тянула всю нашу семью одна, к нам напросились дальние родственники. Их дочери нужно было делать операцию. Ну мама и согласилась. Приехали они всей оравой: тетя, дядя, их дочь, еще одна дочь и ее муж и куча детей. Мама готовила суп без мяса, так как мяса и не было толком, но были кубики бульона «Галина бланка». Они поели суп и с удивлением спросили, а где мясо? На что мама объяснила что сами не шикуем. Хотите мясо, покупайте. Продукты они ни разу так и не купили, хотя жили у нас месяц. Еще я читал в то время Маленького принца Сент Экзюпери и оставил книгу в ванной. Потом я обнаружил свою книгу в туалете и там отсутствовало много страниц. Было очень обидно. В итоге мама их выгнала. © Darmen / Pikabu
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У моего дядьки долгое время не было детей, и они с женой решили взять отказничка. Потом от него тщательно скрывали этот факт, и он рос в полной уверенности, что родной. Когда ребенок был уже взрослый, у него были своя семья и дети, наша бабушка больше не могла скрывать. Я не видела большей трагедии у взрослого мужчины! Как выяснилось, он все это время был влюблен в мою сестру, которая приходилась ему [якобы] двоюродной сестрой. И локти себе кусал оттого, что она ему близкий родственник. Он обвинил всех и вся, что ему вовремя не сказали, что он приемный, — жизнь ему этим сломали! Ведь женился он, как выяснилось, не по любви. Так и ходит сейчас ответственный семьянин с пониманием того, что счастье для него было реально.
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Идем мы с двумя подругами мимо соседского дома. Из окна окрикивает нас незнакомая бабуля. Просит помочь дверь выбить: замок заклинило, и она выйти не может. Мы, еще наивные подростки, думаем: сейчас бабушку из заточения вызволим. В беседке сидели мужчины — мы их тоже попросили помочь. Один из них, крепкий тип, согласился, и мы пошуровали в подъезд. Шоу началось! Мужичок встал поудобнее и с размаху ударил дверь плечом, отчего та хорошо прогнулась внутрь, но не поддалась. Тут слышим, вниз кто-то спускается. Это была соседка.
— Народ, не надо дверь ломать! Эта бабка на голову «ку-ку». Ее дети специально дома под замком держат, чтобы она не смылась и дел не наворотила.
Хорошо, что дверь не успели вынести. Раньше казалось благородным делом бабушке помочь, а теперь вспоминаешь и думаешь, а не обдала бы нас после вскрытия двери бабка с той стороны чем-нибудь. Кипяточком из горшка, например. Хорошо, что закончилось без последствий. © StepanPepe / Pikabu
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Переехала в Питер. Недавно приезжала подруга из моего города. Встретили с мужем ее в аэропорту, все свободное время старалась проводить с ней. Составляла для нее интересные маршруты, когда сама работала. Как-то вечером муж обмолвился, что если получится завтра освободиться пораньше с работы, то повезет нас кататься по вечернему городу. Не получилось, задержался допоздна. Позвонил, извинился. Она обиделась, сказала, что за свои слова надо отвечать и что он испортил ей вечер.
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Мой знакомый отлучился с работы по служебным делам. Вдруг раздается звонок телефона: руководитель требует срочно явиться на работу, говорит, что его все ищут. Бежал он так, что ветер в ушах свистел. А на работе никто не мог изложить причину поиска. Когда суть произошедшего вскрылась, знакомый мой подумывал, что собрать электрический стул ему вполне по силам. С месяц до этого к ним устроилась одна девчушка. Тогда она подошла к нему и посетовала, что не может отправить электронную почту. Он был свободен — взял да и помог. В тот самый день, когда он решил сходить за запчастями, той же девчушке вновь понадобилось отправить какой-то отчет, и она решила обратиться к тому, кто сделал это в прошлый раз. Она обежала почти все руководство, заявляя, что у нее катастрофа, срывается отчетность — и все из-за одного человека. Руководство скинуло подчиненным, чтобы разобрались, а те стали звонить еще кому-то, пока поиски не превратились в лавину, свалившуюся на голову руководителя подразделения. © Vahmurka88 / Pikabu
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Мама решила сделать нам с мужем подарок и купила участок с 2 домами. Один из них был недостроенный, о чем я с радостью сообщила лучшей подруге. Жила она в неприметной общаге. Я слезно умоляла ее купить у нас недостройку, чтобы мы жили рядом, но после продажи квартиры. А пока предложила пожить в нашем доме. Однажды вечером она нас просто не впустила домой, сказав, что он ее. Второй год доказываю в полиции, где на меня завели уголовное дело по статье «Мошенничество», что дом мой, а не ее, имея все документы о собственности на руках.
С вами случались ситуации, когда доброе дело обернулось неприятностью?
Фото на превью AlexRussen / Pikabu