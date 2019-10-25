11 безнадежных романтиков, которые своими выходками насмешили весь интернет

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На дворе давно не XVII век, но современные Казановы и Ловеласы продолжают бороздить просторы мира. Однако в наше время эти авантюристы нередко прибегают к довольно специфическим методам завоевания женских сердец. И зачастую результатом таких попыток становится не искренняя заинтересованность со стороны дамы, а ее заливистый хохот и недоумение.