11 безнадежных романтиков, которые своими выходками насмешили весь интернет

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На дворе давно не XVII век, но современные Казановы и Ловеласы продолжают бороздить просторы мира. Однако в наше время эти авантюристы нередко прибегают к довольно специфическим методам завоевания женских сердец. И зачастую результатом таких попыток становится не искренняя заинтересованность со стороны дамы, а ее заливистый хохот и недоумение.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках знатоков пикапа, чьи абсурдные комплименты и странные способы знакомства вызывают приступы неконтролируемого смеха.

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11. Бонус: автобусная романтика

А какие нелепые кавалеры встречались вам?

Фото на превью technozaebalo / twitter

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