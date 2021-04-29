12 «бесценных» советов родителям, на которые так и хочется ответить «Ой, все!»

Пожалуй, каждый родитель хотя бы раз в жизни сталкивался с непрошеными советами по воспитанию детей. Соседи, родственники и приятели готовы щедро делиться своим «бесценным» опытом и представлениями о том, как малышу, маме и папе нужно себя вести и обустраивать быт. При этом большинство из них просто не учитывают тот факт, что метод, который сработал с одним ребенком, может быть совершенно неприменим к другому.

Мы в AdMe.ru вспомнили 12 раздражающих советов, которые чаще всего получают родители. Уверены, что у вас есть чем дополнить этот список.

«Спи, пока ребенок спит»

Есть дети, с которыми легко и просто делать все домашние дела: где их посадишь с игрушкой или книжкой, там и найдешь через час. Другие малыши не слезают с рук и готовы перекричать сирену, если мама отвлекается от них хотя бы на секунду. Родителям карапузов из второй категории зачастую проще пожертвовать своим отдыхом, чем готовить или мыть полы с младенцем на руках. Но это не означает, что они не устают и не заслуживают поддержки.

«Маме нужно больше есть, чтобы молоко было жирным»

Многие старшие родственники из благих побуждений советуют кормящим мамам есть побольше, чтобы грудное молоко было жирным, а потом сокрушаются, что женщины не выглядят как Жизель Бюндхен. Во всем, что мы делаем, нужна мера. Не стоит есть за двоих, если вам не хочется, иначе через год вы просто не узнаете себя в зеркале.

«Учите ребенка делиться, а то вырастет жадиной»

Взрослые часто требуют от детей делиться своими игрушками со сверстниками, даже не задумываясь, что так они нарушают их границы. При этом сами мамы, папы и бабушки почему-то не спешат отдать свои ценности первому встречному только для того, чтобы не прослыть жадиной-говядиной. Если вещь принадлежит ребенку и он не хочет делиться, то это его право.

«Хватит деградировать в декрете. Времени вагон — получи второе высшее!»

Многим людям, которым не довелось побывать в декретном отпуске, кажется, будто у молодых мам уйма свободного времени и они не знают, как провести его с пользой для карьеры. На самом деле в «дне сурка» с бессонными ночами, коликами и зубками не всегда находится даже пара минут для того, чтобы спокойно выпить чашку чая. Жаль, что доброжелатели, которые дают советы по саморазвитию в декрете, обычно хотят помочь лишь на словах, а немного разгрузить маму — это уже не их задача.

«Мальчика нужно растить мужчиной. Он должен уступать девочкам»

Чуть ли не с момента рождения ребенка общество диктует родителям сыновей, как им надо воспитывать будущих джентльменов: те не должны плакать и обязаны всегда уступать девочкам. Возможно, эти требования и прижились бы, если бы сами взрослые мужчины их придерживались. Но нет: детям внушается одно, а взрослые дяди ведут себя совсем по-другому. Даже те, которые больше всех ратуют за «мужское воспитание».

«Надо родить второго, чтобы ребенку было с кем играть»

Посторонним людям часто кажется, что они точно знают, как лучше следует поступать молодым родителям. Подругам и соседям прямо-таки очевидно, когда пора «идти за вторым», что маме и папе «нужно обязательно родить еще мальчика или девочку», а малыша, которому не хватает внимания, спасет появление младшего братика или сестренки. Конечно, мало кто бросается сразу же следовать этим советам, но раздражают они знатно.

«Не приучай к рукам»

Младенцы кричат в кроватках и просятся к мамам на ручки не потому, что пытаются манипулировать взрослыми. Такое поведение для них — единственный способ сообщить миру о своих потребностях и попросить о помощи. Игнорировать малыша в этот момент только для того, чтобы «не приучить к рукам», — очень странная стратегия, но многие ей до сих пор следуют.

«Ребенок должен есть что дают»

Если вы когда-нибудь пробовали пюре из брокколи, то, вероятно, понимаете: не каждый взрослый может заставить себя съесть это, а многие малыши уплетают за обе щеки. Вкусы в еде у детей и их родителей могут вовсе не совпадать, и это нормально. Поэтому нет ничего предосудительного в том, что ребенок отказывается есть нелюбимую кашу, ведь взрослые тоже на дух не переносят некоторые блюда.

«Наденьте кофточку, снимите шапочку»

У каждого человека свои представления о том, что такое «тепло» и «холодно». В +15 °C одни ходят в пальто, другие — в кофтах, а третьи и вовсе надевают футболки, и всем при этом комфортно. Взрослым никто не делает замечаний по поводу того, что они одеты не по погоде. Но сообщить родителю о том, что он плохо знает особенности своего ребенка и нарядил его как-то не так, — это всегда пожалуйста.

«Малыш должен спать в своей кроватке»

Многие доброжелатели советуют молодым родителям не приучать малыша спать вместе с ними, а с самого рождения укладывать его в кроватку. Кому-то так действительно удобнее, и это замечательно. Другим мамам проще не вставать по 5–7 раз за ночь к младенцу, чтобы успокоить и покормить его, а положить ребенка рядом с собой. И в этом тоже нет ничего страшного. Главное — это удобство родителей и спокойный сон всей семьи.

«Лучше покупать вещи на вырост, чтобы дольше прослужили»

Покупать одежду «с запасом» в целом неплохая стратегия, учитывая то, как быстро малыши растут. Но это не касается сезонных вещей, которые в этом году могут быть откровенно велики, а в следующем уже, мягко говоря, маловаты. Всем родителям хочется, чтобы малышу было удобно и комфортно. Поэтому не стоит навязывать мамам и папам свою философию в выборе одежды, даже если побуждения у вас благие.

«С ребенком нужно больше заниматься: в его возрасте уже пора ходить на горшок (отказаться от соски, цитировать Мандельштама...)»

Сравнивать ребенка с кем угодно, даже с его родителями в том же возрасте, — дело неблагодарное. Каждый малыш развивается в своем темпе, и он точно не должен освоить какие-то навыки к определенной дате. Раннее приучение к горшку или отказ от соски еще никого не сделали гением, поэтому не стоит форсировать события и огорчать мам и пап такими замечаниями.