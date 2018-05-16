Посмотрите, как 10 художников творят совершенно иную реальность

Кажется, что уличное искусство не перестанет удивлять никогда. И если есть талант и желание, то абсолютно любая поверхность превращается в своеобразный холст — портал, через который мы попадаем в параллельную вселенную. Посмотрите, что может сделать настоящий художник с обычным миром.

AdMe.ru предлагает вам отложить все дела и совершить своеобразное путешествие в фантастическую реальность.

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Как вам кажется, такие украшения хорошо смотрелись бы в вашем городе?

Фото на превью 1010zzz / instagram

2 На склад!
0 Комментарии
  • 16 мая 2018
  • 3938

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