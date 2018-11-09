11 бытовых хитростей, для которых понадобится только фен

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По статистике, только в одной отдельно взятой стране продажи обычного фена могут доходить до нескольких десятков миллионов штук в год. Сушить волосы и делать укладки с ним, безусловно, удобнее. Однако не все знают, что у данного приспособления в быту может быть гораздо больше вариантов эффективного применения.

AdMe.ru узнал о нетрадиционных способах использования фена и решил поделиться связанными с ними полезными советами. Считается, что фен нужен в основном только женщинам. Но существуют хитрости, которые по достоинству оценят и мужчины.

1. Удаляем воск с мебели

В первую очередь необходимо аккуратно снять излишки воска, например с помощью пластиковой карты или кухонной лопатки. А остатки — нагреть феном. Воздух должен быть не слишком горячим. Когда воск расплавится, его следует удалить салфеткой. Такой способ поможет предотвратить появление царапин на поверхности мебели.

2. Раздуваем угли

Быстрый и недорогой способ разжечь угли без специальных жидкостей и прочих стартеров — использовать фен. Мощный поток воздуха равномерно раздувает угли в считанные секунды. Понадобится лишь розетка, чтобы подключить фен к электрической сети. Однако если пикник планируется на даче, базе отдыха или в загородном доме, то это не составит проблемы. Подробная инструкция — здесь.

3. Быстро размораживаем холодильник

Время разморозки холодильника значительно сокращается, если использовать при этом фен. Теплый поток воздуха способен быстро подтопить куски льда, чтобы удалить их до того, как они успеют превратиться в воду и растечься. Только не забудьте предварительно отключить холодильник. Подробнее — здесь.

4. Легко удаляем наклейки с различных поверхностей

Теплый воздух способен расплавить клейкий слой, после чего стикеры с различных поверхностей удалятся намного проще: наклейки с посуды и мебели и даже лейкопластырь с кожи.

5. Удаляем вмятину на бампере

Это может звучать фантастически, но с помощью фена действительно можно устранить вмятину на бампере в зависимости от вида материала, из которого он изготовлен. Большого инструментария в данном случае не требуется. Здесь вы можете посмотреть детальное видео, а здесь — подробную инструкцию.

6. Надуваем матрасы, плавательные круги и воздушные шарики

Быстро и легко надуть матрас, плавательный круг или воздушный шарик также можно с помощью фена. В первую очередь необходимо подобрать насадку в зависимости от диаметра надувного клапана. Таким переходником могут служить чистые крышки или колпачки от бутылок с водой, кетчупом и т. д. Их необходимо разместить возле надувного клапана и направить внутрь холодный поток воздуха из фена. Подробнее — здесь.

7. Делаем аппетитный гляссаж для торта

Всего через несколько минут от потока воздуха из фена гляссаж на торте становится глянцевым и блестящим и выглядит более аппетитно. С помощью фена также можно растопить шоколад в миске — отличная альтернатива водяной бане.

8. Корректируем дужки очков

Бывает, что со временем некоторые очки начинают спадать и соскальзывать. Если дужки у таких очков пластиковые, то можно, в течение нескольких минут нагревая края с помощью фена, немного загнуть их внутрь, аккуратно придав нужную форму.

9. Быстро приводим запотевшее зеркало в нормальное состояние

Поток воздуха из фена также справляется с проблемой запотевших в ванной комнате зеркал. Этот способ намного эффективнее, чем протирание зеркала тканью или рукой, после чего оно снова быстро запотевает.

10. Легко вынимаем пирог из формы

Чтобы доставать кекс или бисквит из формы было легче, можно нагреть ее феном. Это также актуально, если к выпечке прилипли фольга или пергамент.

11. Размораживаем овощи частями

Один из альтернативных способов размораживания также заключается в применении фена. Когда есть необходимость в использовании только некоторого количества продуктов из брикета, можно нагреть требуемую их часть феном, а затем легко отделить от основной заледеневшей массы.

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