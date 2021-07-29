11 способов показать своему любимцу, что вы его обожаете. Вдруг он не в курсе

Для многих людей домашние животные — это настоящие члены семьи: мы всячески балуем своих питомцев, тискаем их, делимся с ними самыми вкусными кусочками. И порой не задумываемся, что все эти проявления нежности любимцы могут воспринимать совсем иначе.

Мы в AdMe внимательно просмотрели советы ветеринаров и подготовили несколько рекомендаций, которые помогут хозяевам разговаривать с животными на их языке.

Позвольте котейке обтираться о вас, так он делится с вами своим запахом

Кошки обтираются о наши ноги, чтобы заявить всему миру: «Это мое двуногое». А потому не стоит ругать пушистого любимца за подобное поведение. Чтобы спасти одежду от следов шерсти, можно просто протянуть питомцу руку, чтобы кошка потерлась о ладонь и запястье. Если животное будет в благодушном настроении, оно радостно покажет, что вы действительно его человек.

Смотрите на свою кошку, чуть прищурив глаза и изредка моргая

Человеческие знаки привязанности животным не очень понятны, да и не особенно приятны. Крепкое объятие в некоторых случаях вообще бесит кошку. У этих четвероногих есть свои способы продемонстрировать нежные чувства. Если хозяин хочет показать своей животинке, что любит ее, надо лишь расположиться на одном уровне с кошкой и одарить ее прищуренным взором. Лениво моргая.

Пободайтесь с вашим любимцем

Чтобы показать свою симпатию и доверие к какому-то человеку, кошка может аккуратно боднуть его лбом в голову или другую доступную часть тела. Не стоит отвергать такие знаки внимания. Подобными жестами животное помечает безопасное и комфортное существо или место. Лучше принять это «бодание» с благодарностью и продемонстрировать доверие в ответ.

Разговаривайте с ним на одном языке

Любой кошатник знает, что в репертуаре его любимца есть разнообразные звуки, которыми он выражает свои эмоции. Лучший способ пообщаться с животным — это попытаться повторить его мяуканье. Таким образом владелец демонстрирует свою любовь и привязанность к питомцу.

Позаботьтесь о шерсти питомца

Кошки крайне чистоплотные животные: они уделяют уходу за шерстью много времени. Но не все любимцы радуются, когда хозяин берется их расчесывать. Их не очень волнует, что в подобном случае владелец просто заботится о питомце. Но если человек хочет показать, что любит животное, он может протереть шкурку четвероногого теплой, влажной тряпочкой. У некоторых кошек это вызывает ностальгические воспоминания, ведь мама вылизывала их в детстве. И они очень это любят.

Поднимайте брови при общении с собакой

Собаки отлично понимают различные выражения человеческого лица. А сами проявляют симпатию к хозяину, поднимая левую бровь. Поэтому, чтобы высказать ответное чувство, можно сделать то же самое и заодно спокойно улыбнуться.

Позвольте собаке привалиться к вам

Далеко не все собаки ценят крепкие объятия. Некоторых животных подобное поведение хозяина только пугает. Свою симпатию эти четвероногие обычно проявляют, привалившись к человеку. Так что если хозяин хочет показать свою любовь к собаке, достаточно просто прижаться к ней в ответ.

Не ругайте его слишком сильно за украденные носки

Страсть к хозяйским носкам и прочим предметам одежды объясняется просто: они пахнут любимым хозяином. Так что не стоит уж слишком сильно ругать малыша за это. Чтобы предотвратить дальнейшие кражи грязного белья, следует предоставить псу достаточное количество игрушек. Или сделать их из подручных материалов и старых носков.

Не чмокайте собаку в лобик, лучше почешите за ушами

Такой жест, как умильный поцелуй в лоб, питомцы могут понять неправильно. И расценить его как акт агрессии, будто хозяин собирается укусить пса. Это в некоторых случаях разозлит собаку. Чтобы показать свою симпатию, лучше просто почесать любимца за ушами. Это знак у него никаких сомнений не вызовет.

Интонации играют большое значение

Собаку можно научить понимать большое количество слов. Но еще более чутко они реагируют на тембр голоса и интонации. Так ученые выяснили, что животным вне зависимости от их возраста и размера очень нравится, когда с ними сюсюкаются. Если хозяин доволен своим питомцем, лучше сказать об этом спокойно, а не кричать от восторга и хлопать в ладоши.

Возьмите любимца с собой на прогулку

Если речь идет о короткой поездке и собаку не придется оставлять в машине, то любимца лучше взять с собой. На самом деле многие собаки просто обожают автомобильные прогулки. Когда они не заканчиваются в приемной ветеринара.