11 шедевров народного творчества от людей, у которых крепкая дружба с рифмой

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Порой, чтобы создать нечто шедевральное, талант не обязателен. Муза, посетившая здесь и сейчас, не терпит отлагательств: она вкладывает в умы складные рифмы и строчки. И, по всей видимости, для подписчиков сообщества «Вижу рифмы» источниками вдохновения становятся вполне обыденные вещи.

Мы в AdMe.ru восхищаемся народными талантами, поэтому с удовольствием собрали новую порцию занимательных стихов.

11.

Друзья с тобою до финальных титров!
Значенье дружбы очень великó:
Один не выпьешь пару литров,
А вот когда вас

10.

Держал всех в страхе грузчик Магомет,
Он был всегда грозой универмага.
Женился. Не прошло и пары лет,
И вот он тихий и

9.

Без снега тоскливо порой вечерами,
Но мы не впадаем в прострацию:

8.

Под диваном лежало чужое белье,
Чьи-то трусики падали с полок.
Но не злилась жена, просто муж у нее
Был

7.

Подошел ко мне турист:
I am lost, sir, help me please,
How to get to the airport?

6.

Находятся в почве алмазы и газ,
Прекрасное всюду находит художник.
Находки полезные есть и у нас —

5.

Я са́ван взяла за основу,
А вы будьте добры лицезреть

4.

Тяжелой проблемы решение
Эффективные ищут начальники.

3.

Здесь Дракуле не продадут пол-литру,
Здесь Франкенштейн не купит бастурмы,
И черти не добудут тут селитру

2.

Я в столовой — лихой хулиган,
Я — любитель покушать плотненько.
Если вся еда — океан,
То я в нем

1.

Бобровый масон вращает планеты,
А ты, как позер, сидишь на мели

Мы уже публиковали подборку рифм, созданную с участием наших читателей. Оставляйте в комментариях свои смешные шедевры, и, возможно, именно ваш стих станет основой для будущего материала.

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