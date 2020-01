11 шедевров народного творчества от людей, у которых крепкая дружба с рифмой

Порой, чтобы создать нечто шедевральное, талант не обязателен. Муза, посетившая здесь и сейчас, не терпит отлагательств: она вкладывает в умы складные рифмы и строчки. И, по всей видимости, для подписчиков сообщества «Вижу рифмы» источниками вдохновения становятся вполне обыденные вещи.

Мы в AdMe.ru восхищаемся народными талантами, поэтому с удовольствием собрали новую порцию занимательных стихов.

11.

Друзья с тобою до финальных титров!

Значенье дружбы очень великó:

Один не выпьешь пару литров,

А вот когда вас

10.

Держал всех в страхе грузчик Магомет,

Он был всегда грозой универмага.

Женился. Не прошло и пары лет,

И вот он тихий и

9.

Без снега тоскливо порой вечерами,

Но мы не впадаем в прострацию:

8.

Под диваном лежало чужое белье,

Чьи-то трусики падали с полок.

Но не злилась жена, просто муж у нее

Был

7.

Подошел ко мне турист:

I am lost, sir, help me please,

How to get to the airport?

6.

Находятся в почве алмазы и газ,

Прекрасное всюду находит художник.

Находки полезные есть и у нас —

5.

Я са́ван взяла за основу,

А вы будьте добры лицезреть

4.

Тяжелой проблемы решение

Эффективные ищут начальники.

3.

Здесь Дракуле не продадут пол-литру,

Здесь Франкенштейн не купит бастурмы,

И черти не добудут тут селитру

2.

Я в столовой — лихой хулиган,

Я — любитель покушать плотненько.

Если вся еда — океан,

То я в нем

1.

Бобровый масон вращает планеты,

А ты, как позер, сидишь на мели