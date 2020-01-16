11 шедевров народного творчества от людей, у которых крепкая дружба с рифмой
Порой, чтобы создать нечто шедевральное, талант не обязателен. Муза, посетившая здесь и сейчас, не терпит отлагательств: она вкладывает в умы складные рифмы и строчки. И, по всей видимости, для подписчиков сообщества «Вижу рифмы» источниками вдохновения становятся вполне обыденные вещи.
Мы в AdMe.ru восхищаемся народными талантами, поэтому с удовольствием собрали новую порцию занимательных стихов.
11.
Друзья с тобою до финальных титров!
Значенье дружбы очень великó:
Один не выпьешь пару литров,
А вот когда вас
10.
Держал всех в страхе грузчик Магомет,
Он был всегда грозой универмага.
Женился. Не прошло и пары лет,
И вот он тихий и
9.
Без снега тоскливо порой вечерами,
Но мы не впадаем в прострацию:
8.
Под диваном лежало чужое белье,
Чьи-то трусики падали с полок.
Но не злилась жена, просто муж у нее
Был
7.
Подошел ко мне турист:
I am lost, sir, help me please,
How to get to the airport?
6.
Находятся в почве алмазы и газ,
Прекрасное всюду находит художник.
Находки полезные есть и у нас —
5.
Я са́ван взяла за основу,
А вы будьте добры лицезреть
4.
Тяжелой проблемы решение
Эффективные ищут начальники.
3.
Здесь Дракуле не продадут пол-литру,
Здесь Франкенштейн не купит бастурмы,
И черти не добудут тут селитру
2.
Я в столовой — лихой хулиган,
Я — любитель покушать плотненько.
Если вся еда — океан,
То я в нем
1.
Бобровый масон вращает планеты,
А ты, как позер, сидишь на мели
Мы уже публиковали подборку рифм, созданную с участием наших читателей. Оставляйте в комментариях свои смешные шедевры, и, возможно, именно ваш стих станет основой для будущего материала.