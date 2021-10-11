11 продуктовых лайфхаков, о которых нужно было рассказывать еще в школе, чтобы наша жизнь стала приятнее

Исследование показало, что использование лайфхаков в повседневной жизни экономит порядка 4 часов в неделю. Как оказалось, самыми популярными в быту являются кулинарные хитрости, которые респонденты чаще всего находят в интернете.

Редакция AdMe.ru не против испытать на себе лайфхаки из интернета. Мы прошерстили просторы всемирной паутины и нашли такие кулинарные хитрости, о которых вы наверняка не слышали.

Оказывается, аккуратно открыть шоколадную пасту можно и без ножа

Достаточно лишь провести ногтем по краям защитной пленки, и она сама отойдет от банки.

Мы все это время неправильно открывали и хранили хлебцы

Хлебцы — пища здоровая, но лакомством ее назвать сложно. Так что пачку с этими полезными снеками начинают все, а заканчивают единицы. В результате продукт заветривается и теряет хрусткость. Но у нас есть решение: после вскрытия не спешите выкидывать верхнюю часть упаковки. Она пригодится, чтобы прикрыть оставшиеся в пачке хлебцы.

Расход масла можно и нужно контролировать

Отрывной клапан с язычком, который закрывает бутылку растительного масла, поможет вам сократить его расход. Попробуйте продеть белое кольцо сквозь прорези на пробке и зафиксируйте его плоским клапаном наверх.

Открывать консервы нужно совсем не так, как мы привыкли это делать

При вскрытии консервов все делают одну и ту же ошибку — принимаются тянуть за колечко. Однако вы рискуете попросту его оторвать или же, чего хуже, сломать ноготь. Только единицы знают, что следует повернуть колечко на 180° — так его будет удобнее захватить.

Чтобы добраться до последних картофельных ломтиков в пачке, вовсе не обязательно засовывать в упаковку всю руку

Доесть чипсы и не запачкать руки по локоть — не мечта, а реальность. Попробуйте подогнуть нижние края пачки внутрь таким образом, чтобы картофельные ломтики выглядывали наружу. Получится своеобразная тара, которая устойчиво расположится на столе и сохранит пальцы чистыми.

Не нужно полностью разворачивать конфету Merci перед употреблением

В обертке конфет Merci тоже есть свой секрет. Не стоит полностью разворачивать обертку, как мы привыкли. Открывать упаковку советуют с прозрачной стороны, держа при этом конфету за позолоченную бумагу. Это позволит не запачкать пальцы, если шоколад немного подтаял.

Насладиться мороженым из картонной тары и не сломать ложку — реально

Лакомиться мороженым из картонного ведерка с помощью ложки весьма проблематично.

Особенно когда его только достали из морозилки. А что, если его нужно поделить на большую компанию? Процесс может затянуться. Чтобы не заставлять ждать гостей и самому поскорее приступить к десерту, попробуйте разрезать тару вместе с мороженым.

Не весь сыр подается холодным

Мягкий сыр с белой плесенью «Камамбер» не советуют употреблять в охлажденном виде. Палитра вкусов и аромат продукта раскрываются только при комнатной температуре. Один из лучших вариантов его подачи — запекание в духовке. Тепловая обработка придаст сыру тягучую консистенцию и пикантность.

Шоколадка Ritter Sport открывается одним движением руки

Разработчики знаменитой квадратной шоколадки заложили в упаковку небольшой секрет. Открыть ее можно одним движением. Просто разломите плитку по сгибу обертки с тыльной стороны.

Если тетрапак попался без крышки, то следуйте этой инструкции

Открыть молоко в тетрапаке, если на нем не предусмотрена специальная крышка, можно и без помощи ножниц. Разверните края упаковки и пальцами прижмите обе стороны получившегося «веера». Затем потяните конструкцию на себя, чтобы получился уголок. Так будет удобнее наливать содержимое пакета и хранить его.

Не все вафли должны хрустеть

Форма и диаметр голландской вафли разработаны таким образом, чтобы ее можно было спокойно разместить на кружке. Изюминка лакомства в его мягкой начинке. Если положить вафлю над горячим напитком, то пар растопит карамель внутри. От этого десерт будет только вкуснее.