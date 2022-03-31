11 продуктов, которые маскируются под «зожные» и полезные, а на деле просто водят нас за нос

Каждый из нас не понаслышке знает о важности правильного питания. Для одних это физиологическая необходимость, для других — образ жизни. Многие покупатели предпочитают выбирать те продукты на полках супермаркетов, которые позиционируются как «полезные для здоровья». Однако не совсем понятно, действительно ли такие товары положительно влияют на наш организм, или же все это очередной маркетинговый ход.

Прогуливаясь по просторам сети, мы в AdMe.ru обнаружили, что достаточно много «здоровых» продуктов на деле оказываются не такими уж и полезными. В этой статье попробуем разобраться, какие именно.

Соки в упаковках

Во многих фильмах и передачах нам показывают, что, выпивая стакан сока, человек чуть ли не на весь день получает необходимую энергию для организма. Производители фруктовых соков в своих рекламных роликах всячески указывают на обилие витаминов и минералов в своих продуктах. Однако все это правда лишь отчасти. Несмотря на то что польза от употребления соков действительно выше, чем от различных газировок, не стоит забывать о содержании сахара в напитке. Поэтому, чтобы избежать неприятных проблем со здоровьем, не следует на него сильно налегать.

Фитнес-батончики

В современном ритме жизни очень сложно придерживаться правильного питания: не каждый может себе позволить даже обычный прием пищи в обеденный перерыв. К счастью, на полках магазинов можно найти достаточно большое количество того, чем можно перекусить «на бегу». А для тех, кто следит за своей фигурой, производители придумали фитнес-батончики, которые позиционируются как полезные и питательные. Но так ли это на самом деле? Энергетическая ценность батончиков может сильно различаться в зависимости от бренда. Это связано с ингредиентами, входящими в состав. Для удешевления итогового продукта и усиления вкуса многие производители добавляют большое количество сахара или даже фруктозных подсластителей низкого качества. Постоянное употребление такой «полезной» закуски может негативно сказаться на здоровье.

Сухие завтраки

Наверняка каждый из нас хоть раз ел хлопья на завтрак. Подсознательно мы считаем, что это полезная еда, а если добавить молоко или йогурт, то еще и вкусная. Производители часто пишут, что продукт состоит из цельнозерновых злаков, а присутствие различных персонажей из мультфильмов на упаковках говорит о пользе сухого завтрака даже для детей. Несмотря на множество несомненных плюсов (быстро, просто, вкусно), в таких хлопьях есть существенный минус — большое содержание фруктозы в виде кукурузного сиропа. Гликемический индекс показывает относительное повышение уровня глюкозы в крови, и у такого продукта он высокий, что делает его нежелательным для ежедневного употребления.

Фермерский лосось

Лосось можно встретить в составе большого количества блюд для правильного питания. Даже знаменитые шеф-повара часто используют его в своих рецептах. В каком бы виде ни была приготовлена эта рыба, она всегда получается вкусной и питательной — с этим наверняка согласятся многие читатели. На полках магазинов можно встретить огромное количество лосося, выращенного на специальных фермах. Принято считать, что чрезмерное содержание омега-6 по отношению к омега-3 может негативно сказаться на организме человека. Исследования показали: отношение омега-3 к омега-6 составляло 3–4 у выращенного лосося и 10 у дикого лосося. Поэтому лучше задуматься, прежде чем покупать фермерский продукт.

Суши и роллы

Суши и роллы — это те блюда, которые по определению считаются диетическими и полезными, ведь состоят они из морепродуктов, водорослей и чистого риса. Однако зачастую в начинку добавляется много дополнительных ингредиентов, включая майонез, сахар и соусы. В одном ролл-суши, разрезанном на 6–9 частей, может содержаться до 500 калорий, что не делает его лучше фастфуда: практически столько же в двойном гамбургере. Наверняка многие скажут, что съесть 6 кусочков не составит никакого труда. А теперь представьте, какое количество жиров и сахара может попасть к нам в желудок. «Правильным» такое питание не назовешь.

Диетическая газировка

Поскольку в некоторых диетических газировках не содержится калорий, то можно предположить, что употребление напитка будет способствовать снижению веса или как минимум поможет исключить его набор. Обычно производители именно так и преподносят нам свою продукцию. Однако тут не все так однозначно. Некоторые исследования показали, что частое употребление диетической газировки и искусственных подсластителей увеличивает риск ожирения и метаболического синдрома. Ученые считают, что напиток повышает аппетит, стимулируя гормоны голода.

Покупные йогурты

Если спросить у любого человека, что полезнее — йогурт или майонез, то большинство ответит в пользу первого варианта. Не удивительно, ведь практически в каждой рекламе по телевизору и в интернете именитые производители нам об этом напоминают. Однако, как и во многих других продуктах, есть и «обратная сторона медали». Многие из тех йогуртов, которые мы привыкли видеть на полках магазинов, на самом деле не такие полезные для нашего здоровья, как это принято считать. В их состав входят различные красители, консерванты и, конечно же, большое количество сахара или подсластителей. Поэтому нельзя утверждать, что они полезнее майонеза. Чтобы быть уверенным в качестве продукта, лучше изготовить его дома самостоятельно. Такой йогурт действительно будет содержать бактерии, полезные для пищеварения.

Белковые коктейли

Белковый (протеиновый) коктейль — это напиток с растворенным в нем белком в виде порошка, полученным из растений, яиц или молока. Его зачастую используют люди, которые активно занимаются спортом. Мышечной ткани крайне необходим белок для восстановления и роста. По своей сути белковый коктейль безвреден, но с небольшими оговорками. Невозможно проверить, действительно ли производители порошка указывают на своих упаковках полный состав. У людей с непереносимостью молочных продуктов возможны проблемы с работой желудочно-кишечного тракта. Некоторые порошки могут содержать огромное количество сахара и других ингредиентов для придания вкуса, что, в свою очередь, может привести к увеличению веса и всплеску сахара в крови.

Попкорн в микроволновке

Если театр начинается с вешалки, то кинотеатр — с покупки попкорна. Это лакомство в чистом виде состоит в основном из углеводов и белков, что делает его не только диетическим, но и действительно полезным. И вот тут стоит заострить внимание на слове «чистом», ведь мало кто употребляет его без различных добавок: сахара, соли, масла и прочих усилителей вкуса. Попкорн может быть как здоровой закуской, так и очень вредной. Тот продукт, который предназначен для домашнего приготовления в микроволновке, может содержать большое количество диацитила и вредные для здоровья трансжиры.

Вегетарианская пицца

В последнее время все чаще можно встретить в различных пиццериях и ресторанах так называемую «здоровую» пиццу, или попросту — вегетарианскую. Как правило, при приготовлении просто заменяют мясную составляющую пиццы на овощную с добавлением трав или ростков. Однако, какой бы ни была начинка, тесто делают из той же самой белой муки, да и от сыра с соусом мало кто отказывается. Сомнительная польза для организма, не так ли? И это уже не говоря о том, что зачастую к пицце заказывают газированные напитки, о вреде которых мы уже писали.

Растительное молоко

Мы с самого детства привыкли считать, что в продуктовом магазине можно купить только коровье молоко или за редким исключением козье. Полки современного супермаркета стали значительно богаче в плане ассортимента, а растительное молоко из миндаля, овса или риса — уже далеко не диковинка. Для некоторых людей, категорически не переносящих молочные продукты, это словно глоток чистого воздуха. А кто-то выбирает такой продукт, считая, что он полезнее обычного. Коровье молоко богато белком, кальцием, калием и витаминами группы A, B и D. Растительная альтернатива, хоть и содержит полезные вещества, но никак не способна полноценно заменить оригинал, поэтому не полезнее обычного молока. А для того чтобы сделать растительное молоко более вкусным, производители добавляют в него тростниковый сахар, рисовый сироп и другие подсластители.