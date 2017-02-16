11 «подслушанных» историй, которые доказывают, что любовь все-таки существует
Мы в AdMe.ru уверены, что любовь — это самое светлое и искреннее чувство на свете. Эти небольшие истории, полные нежности, романтики и счастья, докажут даже самым прожженным скептикам, что любовь существует и будет жить всегда.
- Дедушке с бабушкой уже около 70. Разговаривала с дедушкой о его молодости. Вдруг вошла бабушка, и он мне: «А вот и моя вселенная!» Мой дедушка делает бабушке комплименты лучше, чем мой парень мне.
- Мой муж проснулся перед работой на 20 минут раньше обычного, чтобы зашить мне порвавшуюся перчатку. ЗАШИТЬ МНЕ ПЕРЧАТКУ! Чтобы руки на улице не мерзли. Ввиду нашей загруженности и предновогоднего завала на работе нет времени пообедать, не говоря уже о покупке новой пары перчаток. Пусть он не дарит мне цветы и редко делает комплименты, но именно такие поступки не дают мне ни на минуту усомниться в искренности наших чувств и огромной любви!
- Сегодня муж сказал: «Если бы я знал, что с тобой будет так хорошо, пришел бы сразу, как научился ходить!»
- Муж внезапно уехал в командировку как раз на День влюбленных. Но без увлекательного досуга он меня не оставил. Дома я обнаружила на столе мой любимый пражский тортик и открытку с сердечком, где было написано всего лишь 3 слова, но именно эти 3 слова сделали меня счастливой: там было написано «Съешь его сама».
- Когда мама скучает по папе, она достает его одеколон и брызгает в комнате. Говорит, что так создается «эффект присутствия». И когда папа приходит, он чувствует запах, улыбается: «Вижу, ты скучала».
- Влюбился в девушку с университета, у которой проблемы со слухом, она учится на сурдопереводчика. Сижу и учу на языке жестов, как пригласить ее на свидание.
- У моего мужа постоянная температура тела 36,0, а моя температура — 37,0, любимый постоянно мерзнет, а мне вечно жарко... И как нам сладко ночью спать, обнимая друг друга: он греется, а я охлаждаюсь. Идеальная пара.
- Моя бабушка вышла замуж в 16 лет за нелюбимого и всю жизнь любила другого мужчину. Сначала они не могли быть вместе из-за супругов, потом из-за детей. И вот им по 90 лет, и они случайно встретились в больнице. Первое, что сказал дед: «Наконец-то я тебя нашел!» Теперь они решили дожить вместе то немногое, что им осталось...
- Сегодня проснулась от того, что муж красил меня, пока я спала. Говорит: «Это чтобы ты еще смогла поспать немного». К слову, он профессиональный визажист.
- У меня в Австрии есть бабуля, которой 89 лет. Ее жених, которому 98, подарил ей машину со словами: «Ты должна приезжать ко мне только на хорошей машине».
- Мы с мужем гуляли по городу. Просто гуляли, дурачились, болтали... Вдруг двое молодых людей подошли к нам и попросили адрес электронной почты. Сказали, что заметили нас, целующихся, и целый час шли за нами и фотографировали. Теперь наш семейный фотоархив пополнился сотней фотографий счастливых нас. Нашему браку намедни исполнилось 25 лет — получили вот такой неожиданный подарок.
Источник Подслушано, Палата №6