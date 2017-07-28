11 «подслушанных» историй из детства, по которому мы так скучаем
Детство — незабываемое время, в котором было так много смешных и трогательных историй.
AdMe.ru выбрал самые ламповые из них, чтобы ненадолго окунуть вас в ностальгию по этим чудесным временам.
- В детстве решила написать завещание. Все мои игрушки должны были отойти кошке, моя комната — местному бомжу Саше, который со мной всегда здоровался, а моя книга по этикету была оставлена брату после ссоры. Этот список я занесла тете-адвокату и попросила «заапостилиловать» документ. Она, женщина находчивая, послала копии всем родственникам, а оригинал поставила в рамочке на свой стол рядом с дипломами. Мало того что надо мной смеялась вся семья, так еще и ее клиенты.
- Однажды во время тихого часа в детском саду ко мне подошел мальчик из группы. Я сделала вид, что сплю, и не шевелилась. Он лег рядом, поцеловал меня в щеку и тихонько сказал: «Я тебя люблю». Потом сразу перебрался обратно к себе. До сих пор помню, как он уходил домой в тот день. Помню его серый свитер в вертикальную полоску... Сейчас мне 27 лет, и то детское признание остается одним из самых ярких романтических моментов моей жизни.
- В детстве, когда отдыхал в деревне у дедушки, у всех на воротах была табличка: «Во дворе злая собака». Как-то раз я поссорился с дедом и, пока он был на работе, написал на калитке: «Во дворе злой дед».
- В садике девочка принесла новую куклу. Такую красивую, что даже мальчикам она понравилась. Все ею поиграли, но сломал ее я. После слез девочки я решил подарить ей такую же куклу. Заказал у родителей себе на день рождения в подарок эту куклу, а не то, что я очень хотел. Родители поддержали, и на свой день рождения я вручил ей игрушку. Ее радость все окупила. Но вечером отец отдал за столом еще подарок для меня. Сказал, что это правильный поступок и они мной гордятся.
- Когда мне было 3 года, пошли с бабушкой за продуктами в магазин. Подошли к прилавку, там была очередь из нескольких человек. Одна из теток говорит моей бабушке: «Какая красивая дочка!» Я, недолго мешкая, снимаю шорты с трусами и говорю: «Я внук!»
- Помню, когда мне было 8 лет, у нас окотилась кошка. После новогодних каникул по утрам, когда я никак не могла проснуться в школу, мама ловила по квартире всех котят и запускала их ко мне на кровать. Они лазили по мне, и в итоге я волей-неволей вставала и спускала их на пол. Одно из самых теплых воспоминаний детства.
- Когда брат был маленький, мы жили в частном доме в деревне. И он постоянно ходил загорать во двор. Брал раскладушку, раздевался до трусов, ложился и полностью укрывался одеялом! Мама говорила, что так не загорают, а он отвечал: «Ничего не знаю, меня иначе комары кусают!»
- Живем с подругой в одном доме, обе на втором этаже, только через подъезд друг от друга. Когда мы были маленькие, телефонов тогда у нас не было, поэтому мы решили устроить свою «почту». Захотели протянуть веревку от моего балкона до ее. А так как второй этаж, то было трудновато это сделать, но все-таки умудрились. Закидывали по очереди концы веревки друг другу на балкон. Получилось даже очень забавно: на одну веревочку прицепляешь записку, а за другую тянешь, и записка едет. Мы были просто счастливы, пересылали записки друг другу целыми вечерами. И еще утром, кто раньше проснется, тот и отправлял первый записку. Просыпаешься и бежишь на балкон, а там бумажка приехала: «С добрым утром!» Очень скучаю по тому времени.
- Когда была маленькая, с подружкой часто возились в песочнице. Тут она мне рассказала историю, что однажды копала песок и докопала до такой степени, что увидела метро, как ходят поезда. Я поверила и копала до ночи, пока родители за руку не увели, и каждый раз приходила туда и начинала копать. Очень расстроилась, когда родители сказали, что у нас в городе вообще нет метро.
- В детстве я, стоя в душе, любил набирать в рот воды, а потом воображать, что я фонтан, и выпускать ее под напором. Даже в позы всякие становился «фонтанообразные». Кто-то мечтал стать врачом, кто-то — космонавтом, а я мечтал стать фонтаном.
- Когда мне было 3 года, родители покрасили пол. Я этого не заметила и пробежала по нему. Остались следы от моих ножек. Сейчас мне 21 год. На днях, когда я отодвинула диван, увидела те самые крохотные следы. Оказывается, родители специально не стали закрашивать следы, чтобы я могла увидеть их, когда вырасту.