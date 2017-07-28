11 «подслушанных» историй из детства, по которому мы так скучаем

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Детство — незабываемое время, в котором было так много смешных и трогательных историй.

AdMe.ru выбрал самые ламповые из них, чтобы ненадолго окунуть вас в ностальгию по этим чудесным временам.