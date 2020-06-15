11 персонажей, которые не собирались становиться героями мемов, но интернет решил иначе

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Мемы — это современное народное творчество, и эволюционируют они вместе с интернетом. К примеру, в 2006 году широко распространился мем «Превед, медвед!», в 2012-м популярным стал Trollface, а сейчас мем — это, в общем-то, любая завирусившаяся в сети картинка или фотография.

Мы в AdMe.ru любим мемы, и нам стало интересно, откуда берут начало все эти шутки про плачущих котов и кто такой этот парень, который все проморгал.

«Современные проблемы требуют современных решений»

Фотография мужчины, ставшая мемом, — это кадр из «Шоу Шаппелла», где стендап-комик Дейв Шаппелл играет кандидата в президенты. Мем обычно используется в тех случаях, когда герои прибегают к нестандартному решению вопроса. Сам Дейв сейчас успешно продолжает карьеру комика, а в 2019 году он совместно с Netflix выпустил объемное стендап-шоу под названием «Sticks & Stones».

«Это я пытаюсь объяснить маме, что...»

Примерно 2 года назад девушка-блогер запостила видео, на котором она громко кричит в камеру. Подпись гласит: «Иногда нужно просто прокричаться, если это необходимо». Спустя какое-то время американская телезвезда Ширлин Пирсон опубликовала в своем инстаграме фото, где она, уставшая и озадаченная, смотрит футбол. Между этими фотографиями и не возникло бы никакой связи, если бы не пользователь твиттера, который объединил их и добавил к посту диалог, где ребенок слезно выпрашивает что-то у мамы, а та с каменным лицом слушает свое чадо. Судя по тому, что в сети регулярно появляются новые мемы с этими героями, шаблон с рыдающей девочкой и мамой весьма жизненный и подходит под очень многие ситуации.

Мускулистый повар

Фотография с очень мускулистым и суровым поваром впервые появилась на Reddit. Фото моментально стало популярным: в этот же день пользователи устроили фотошоп-баттл, где главный герой изображен в разных ситуациях. Например, вместе со знаменитым шефом Гордоном Рамзи. Мужчину на фото зовут Андре Раш, и он работает поваром в Белом доме. За всю карьеру он готовил для множества президентских семей. Прежде чем присоединиться к команде поваров Белого дома, Раш готовил для высшего военного руководства в армии. К внезапной популярности он относится положительно, и внимание от пользователей сети ему приятно.

Девушка впервые пробует комбучу

В 2018 году пользовательница TikTok по имени Бриттани выложила видео, где впервые в жизни пробует комбучу (чайный гриб). Реакция девушки настолько неоднозначна, что скриншоты моментально разобрали на мемы. Пожалуй, теперь девушка с напитком не менее популярна, чем похожий мем про Дрейка в оранжевой куртке.

Кот с блинами

Кота на фото зовут Джаз, и он родом из Перми. Само фото, ставшее мемом, появилось, когда хозяин решил сфотографировать питомца для конкурса в соцсети «ВКонтакте». Фотографии он выложил в группу и забыл о них, а кот тем временем обрел популярность. Вскоре «Cat with blini», как его прозвали на Reddit, добрался и до зарубежной аудитории. Мем обычно иллюстрирует ситуацию, когда твои ожидания расходятся с реальностью. По просьбам поклонников хозяин кота завел ему отдельную фан-страничку в соцсети «ВКонтакте», где все желающие могут запостить свои варианты мемов с котом и блинчиками.

Здоровяк в «Макдоналдсе»

Парень богатырского роста, визуально кажущийся вдвое выше миниатюрных кассирш, — это бодибилдер по имени Оливер Рихтер. Это фото он выложил в своем инстаграм-аккаунте в 2019 году. Оттуда оно перекочевало на Reddit, чуть позже пользователи устроили фотошоп-баттл, где и появились различные мемы с этим героем. Сам мем применим в любой ситуации, когда нужно сравнить что-нибудь абсолютно противоположное.

Собака говорит по телефону

Впервые серия фотографий с белым лабрадором появилась на Reddit. Пользователь, который их выложил, рассказал историю, как эти фото возникли: «Моя начальница привела своего лабрадора на работу, и он пытается выполнять мои обязанности». Забавная мимика пса быстро привлекла внимание людей, и вскоре начали появляться первые мемы, где белый пес отвечает на звонок и слышит что-то, что его расстраивает, например что его хозяин прямо сейчас играет с другой собакой.

«Проблемы первого мира»

Мем «Проблемы первого мира» с иронией иллюстрирует шуточные разочарования, с которыми мы сталкиваемся в современной жизни. Например, твой телефон зазвонил именно тогда, когда ты в душе, или интернет в парке слишком медленный. Плачущую девушку на фото зовут Сильвия Боттини, она актриса и модель. Сама Сильвия относится к своей славе с юмором, например с удовольствием репостит в твиттере мемы с собой. А еще там же она делится новостями о своих будущих ролях.

Белый кот прячется от собак

Кажется, что на фото чего-то не хватает? Все правильно: на снимке, разошедшемся в рунете, присутствовали еще два добермана. Но на оригинальной фотографии их не было. Собак позже прифотошопили пользователи сети. Снимок был сделан в городе Болград Одесской области, и девушка, выложившая его в свой инстаграм, даже не думала, что он станет таким популярным. В июне 2018 года к мему добавили двух доберманов. Вначале изображение стало популярным в «Одноклассниках», а затем его подхватили крупные паблики «ВКонтакте». Белый кот стал олицетворять человека, избегающего какой-нибудь проблемы, а собаки — саму проблему. Один из классических вариантов: кот — это «я», а собаки — «взрослая жизнь» и «ответственность».

Моргающий парень

Картинка с моргающим парнем берет начало из ролика, где главный герой мема и еще несколько парней ведут подкаст об играх. Услышав ругательство от своего коллеги, Дрю Сканлон — так зовут главного героя мема — удивленно моргнул. Фото этого момента быстро стало вирусным и теперь служит универсальной реакцией на любой момент, когда человек видит или слышит что-то удивительное и хочет убедиться, не показалось ли ему. А в 2019 году Дрю впервые опубликовал в своем аккаунте GIF-картинку со своим лицом. Он сделал это, чтобы привлечь внимание к проблеме рассеянного склероза, и в результате собрал $ 25 тыс. на борьбу с этим заболеванием.

Бонус: у эмоционального кота, который иногда так похож на всех нас, нашлась хозяйка

Мемы с плачущими отфотошопленными котами — отдельный пласт интернет-контента. Складывается ощущение, что эти фото сгодятся для абсолютно любой ситуации, но чаще всего их используют как реакцию на что-то расстраивающее и несправедливое. Причина может быть какой угодно: даже если в магазине ты хотел купить чипсы, а на них нет акции, это тоже повод использовать картинку с плачущим котиком. Хозяйка одного из хвостатых, ставших героями мемов, заявила о себе в твиттере. Ей определенно есть чем гордиться: кот прославился на весь интернет. Интересно, каково это, когда твой питомец популярнее тебя самого?

Мы, к слову, просто в восторге от котика с блинами. А у вас есть любимые мемы?