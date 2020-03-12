11 недавних случаев, когда популярные в сети фото и видео оказались фейками

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Ежедневно в интернете публикуются сотни миллионов фотографий (по данным на январь 2020 года на один только Инстаграм пользователи загружают более 100 млн фото). Среди них нередко попадаются такие, которые вызывают восхищение и неудержимое желание поделиться ими в соцсетях. Но порой ставшие вирусными кадры на поверку оказываются качественными подделками.

AdMe.ru выяснил, какие фейковые снимки и видеоролики недавно взбудоражили интернет. А в конце мы расскажем всю правду об астероиде, который в конце апреля пролетит на достаточно близком расстоянии от Земли.

1. Шаровая молния

В начале января вирусным стал ролик на фейсбуке (почти 5 млн просмотров), на котором якобы запечатлен редкий тип шаровой молнии. Пользователи активно лайкали видео и репостили его. И почти ни у кого не возникло сомнений в правдивости опубликованных кадров. На самом деле это видео было создано Андреем Трухоновцем, который разместил его на своей странице в YouTube еще весной 2019 года. В описании прямо было указано, что ролик сделан с помощью компьютерной графики.

2. Лошадь, которая живет в квартире

Популярной стала фотография лошади, которая грустно смотрит в окно, находясь взаперти в квартире на третьем этаже. Согласно подписи к снимку, «полицейские и зоозащитники прибыли к зданию, где жила лошадь. Войдя внутрь, они обнаружили, что у животного есть и вода, и еда, да и выглядит оно вполне здоровым. Но кто его загнал в квартиру, неизвестно. После этого лошадь была выведена в поле, и она будет там жить, пока не объявится ее хозяин». Фотография хоть и реальна (ее даже можно увидеть на Google Street View), но сама история полностью выдуманная. А на снимке изображена обычная статуя коня в натуральную величину.

3. Облако, напоминающее череп

Более 150 тыс. человек поделились постом, в котором был опубликован снимок грозовой тучи, напоминающей череп. «Это настоящая фотография, сделанная в Калифорнии. „Вау“ — это все, что я могу сказать. Никакого редактирования!» — гласит описание в посте. Вот только в действительности без фотошопа здесь не обошлось. Туча в виде черепа была взята из обложки одного из альбомов британской хеви-метал-группы Iron Maiden.

4. Коала, спасенная из пожара

В январе 2020 года интернет заполонили фотографии на тему огромных лесных пожаров, бушующих по всей Австралии. Среди этих снимков было фото коалы, которая проходила лечение и обработку своих обожженных лап. Данный снимок является подлинным, однако сделан он был 5 лет назад и к недавним пожарам на Зеленом континенте никакого отношения не имеет. Австралийская организация по исследованию и спасению морских животных (AMWRRO) поделилась этим кадром на своей странице в фейсбуке еще в 2015 году. В описании указано, что эта коала по имени Джереми получает лечение лап от ожогов.

5. Крокодил длиной 8,5 м

3 месяца назад на Reddit стала популярной фотография, описание к которой гласит: «Это единственное известное изображение крокодила длиной 8,5 м, который был убит в штате Квинсленд, Австралия, 1957 год». Этот снимок подлинный, но, во-первых, вероятнее всего он был сделан на несколько десятилетий раньше, а во-вторых, размер крокодила на снимке намного меньше указанного. Дело в том, что при создании фотографии была применена вынужденная перспектива, благодаря которой и получился оптический обман, будто зубастый хищник невероятно огромен. Стоит отметить, что в настоящее время самым крупным живым крокодилом в неволе является австралийский крокодил по кличке Кассий, длина которого равна 5,5 м.

6. Зебра с рисунком в виде ханукии

В интернете стал вирусным снимок зебры с узором, напоминающим ханукию (подсвечник на 9 свечей, который зажигают во время еврейского праздника Хануки). На самом деле фотография животного вполне реальна, но полоски на его теле были изменены в графическом редакторе. Оригинальный снимок, сделанный в Национальном парке Крюгера в Южной Африке, был взят из фотобанка и затем отредактирован.

7. Чемоданчик с набором против вампиров

Эта фотография часто попадает в разнообразные подборки приколов и удивительных снимков. Обычно она сопровождается подписью: «Чемоданчик охотника за вампирами, XIX век» или «Набор против вампиров, сделанный в XIX веке». В действительности это не настоящий набор для охоты на вампиров, а произведение современного искусства, созданное магазином Rag N Bone Emporium. Он специализируется на изготовлении жутких предметов, стилизованных под старину.

8. Пенни в микроволновке уменьшается в размерах

В ноябре 2019 года пользователь твиттера под ником @riikerton опубликовал несколько фотографий и подписал их так: «Вот что будет, если положить пенни в микроволновку на 2 минуты». Глядя на эти фотографии, можно предположить, что за 2 минуты нахождения в микроволновой печи монета уменьшится в размерах в несколько раз. На самом деле этот твит является фейком: пользователь сети держит на пальце миниатюрную монету, которую можно купить в магазине типа «все для фокусов». Верить этим фотографиям и проверять их на деле крайне опасно: класть металл в микроволновую печь строго запрещено, так как это может привести к нагреву, искрению и последующему выходу из строя магнетрона, основного компонента микроволновки. К счастью, твит, вводящий в заблуждение, сейчас удален из твиттера. Хотя его скриншот, опубликованный на Reddit и iFunny, получил десятки тысяч голосов.

9. Радужный кузнечик

Осенью прошлого года вирусной стала фотография, на которой якобы изображен радужный кузнечик, обитающий в Коста-Рике. Радужный кузнечик хоть и существует на самом деле, но выглядит он, конечно, не так ярко и встретить его можно только в Северной Америке.

А первое фото было раскрашено для конкурса Color Blind, организованного Worth1000 (сейчас DesignCrowd). Его участники должны были изменить привычные цвета на любых объектах.

10. Шторм над Парижем

В феврале 2020 года в интернете стало популярным фото, предположительно показывающее сильный шторм над столицей Франции. На самом деле это не настоящая фотография, а фотоколлаж, выполненный цифровым художником Брентом Шавнором. Он создает захватывающие изображения, комбинируя две или более картинки. В этом видео показано, как он это делает.

11. Усатый кот с бровями

В интернете часто публикуются фотографии животных с удивительным окрасом. Этот кот тоже получил свою долю популярности. И пусть на самом деле у него отсутствуют такие выразительные белые брови, со своими усами он все равно выглядит эффектно.

Бонус: в апреле 2020 года на Землю упадет астероид

На днях некоторые СМИ рассказали о том, что в апреле 2020 года Земля может столкнуться с огромным астероидом под названием 52768 (OR2 1998), вызвав тем самым катастрофу планетарного масштаба. На самом деле вероятность столкновения с OR2 1998 равна нулю. Центр изучения околоземных объектов (CNEOS) в своем аккаунте в твиттере опубликовал опровержение, заявив, что космический объект «благополучно пройдет мимо Земли» и что «НАСА не выпускало предупреждения о возможном столкновении». Астероид 52768 (OR2 1998) даже не включен в список потенциальных объектов, которые в будущем могут столкнуться с Землей. Он пролетит около нашей планеты 29 апреля на расстоянии 6,2 млн км (в 16 с лишним раз дальше Луны).