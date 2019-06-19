11 круто похудевших мужчин, которые теперь дадут фору голливудским красавчикам
Каждый человек вправе иметь такое тело, какое ему нравится. Однако существуют ситуации, когда лишний вес отрицательно влияет на здоровье или когда человеку лишние килограммы мешают с гордостью смотреть в зеркало. Герои нашей подборки не стали мириться с таким положением дел.
AdMe.ru отыскал мужчин, которые твердо решили изменить свое тело. Сказано — сделано. Теперь, когда мы смотрим на них, аж дух захватывает от восторга.
1. Себастиан Дэвид
28-летнему Себастиану из Англии потребовалось 15 месяцев, чтобы из человека с лишним весом превратиться в фотомодель.
В 2013 году серьезно заболел его отец. Себастиан ухаживал за больным и не готовил себе еду в течение 9 месяцев, а просто брал что-нибудь навынос, в основном останавливая свой выбор на фастфуде. Когда отца не стало, мужчина решил, что пора заняться собственным здоровьем: он сказал твердое «нет» хрустящей жареной курочке, стал следовать строгой фитнес-диете и заниматься спортом.
2. Умар Малик
Житель Лондона Умар Малик весил 177 кг, когда однажды пол в душевой не выдержал его тяжести и треснул под ним. Это стало переломным моментом в жизни парня.
Малик с детства привык много и сытно питаться. В 18 лет он уже съедал 70 тостов и 56 яиц в неделю. Парень носил одежду размера 6XL, а весы просто отказывались фиксировать его вес. В 26 лет молодой человек понял, что так продолжаться больше не может, ведь он ужасно не нравился себе.
Умар собрал волю в кулак и занялся своим питанием, а потом пошел в спортзал. Теперь он фитнес-инструктор и помогает таким же людям, как когда-то он сам, справиться с проблемой лишнего веса.
3. Андрей
Андрей из Румынии в свои 34 года выглядит лучше, чем в 24. 10 лет ушло у него на то, чтобы сформировать красивое и здоровое тело, в котором ему комфортно. «Неважно, насколько медленно вы движетесь к цели, если при этом вы не останавливаетесь», — считает мужчина.
4. Энтони Браун
Американец Энтони Браун всерьез обеспокоился своим здоровьем, когда его сестре диагностировали диабет. А ведь она весила гораздо меньше, чем он! Парень пошел к врачу и с того момента решил кардинально поменять свою жизнь.
Этот путь был очень тяжелым. Энтони начал придерживаться правильного питания, но постоянно срывался. Тогда он решил просто сократить потребление любимой еды. Вместе с занятиями спортом это помогло ему сбросить 80 кг.
5. Гюнтер Хоббз
Когда в январе Гюнтер Хоббз увидел на весах цифру 91, неприятно удивился — для него такой вес был немалым. И тогда он бросил себе вызов — похудеть за 3 месяца.
Каждый день он фиксировал результаты на видео, чтобы потом сделать триумфальный таймлапс. У парня все получилось: в апреле он весил уже 72 кг. Стоит признать, этот челлендж благотворно отразился на внешности Гюнтера.
6. Джереми Петерсон
Однажды Джереми Петерсон отправился с семьей в турпоход. Однако организаторы потребовали от мужчины дополнительной платы из-за того, что его вес, 130 кг, был чересчур большим для такой экскурсии. «Я помню, как остановился и согнулся пополам, чтобы просто суметь набрать воздуху. А в это время моя жена и трое детей легко поднимались по маршруту, весело болтая. Без меня». Это очень задело мужчину, и он решил измениться.
Джереми стал придерживаться кетодиеты, дважды в день отправлялся на долгие прогулки и поднимал штанги в тренажерном зале. Сейчас он весит 89 кг.
7. Миро Джудт
Для британца Миро Джудта толчком к переменам в жизни стал разрыв с любимой девушкой. Дело в том, что Миро вел нездоровый образ жизни, и его вес незаметно достиг 138 кг. Когда от него ушла подружка, а друзья стали, пусть и добродушно, подсмеиваться над полным парнем, Джудт решил, что пора что-то менять.
Теперь он профессионально занимается бодибилдингом и нашел свою настоящую любовь.
8. Дэнни Холдинг-Мабли
Дэнни Холдинг-Мабли сумел сбросить 68 кг. По его признанию, он сфокусировался на новых событиях в жизни: увлекся спортом (баскетболом, бадминтоном и другими видами) и узнал, что скоро станет отцом. Это помогло ему удержаться на тернистом пути к желаемому отражению в зеркале. В своем инстаграме он подробно рассказывает, как ему это удалось.
9. Тоби
10 лет назад Тоби из Германии услышал от врача печальную новость: если он не пересмотрит свою жизнь, ему грозят инсульт и другие проблемы со здоровьем. В то время его лишний вес зашкаливал, а давление то и дело поднималось до 200/100. И тогда Тоби взял свою жизнь под контроль.
Спустя целый десяток лет изменения очевидны. У Тоби подтянутое тело, он занимается спортом, почти не употребляет алкоголь, его давление нормализовалось. На своей странице в инстаграме мужчина мотивирует людей начать меняться: «Всегда боритесь до конца. И верьте, что все получится».
10. Рич Дж. Гай
Все детство Рича дразнили ребята из-за лишних килограммов. К тому же парень не на шутку пристрастился к вредной еде. Но однажды ему это надоело и он приступил к работе над собой.
Рич потерял несколько килограммов и сменил имидж. Сейчас он снимается в кино и видеоклипах.
11. Джеффри Кендалл
Джеффри было 24 года, когда его мама попала в больницу с серьезной болезнью. Несколько месяцев он наблюдал, как его близкий человек мужественно борется с недугом. Ее пример вдохновил парня: он решил перестать себя жалеть.
В то время у него были избыточный вес и неуверенность в себе. Вместе с другом они договорились начать тренироваться, а еще Джеффри много гулял. Потихоньку он втянулся: стал бегать спринты, подписался на канал о йоге. Так за 2 года парень потерял 30 кг.
Кто из этих мужчин вдохновил вас больше всего?
Фото на превью Apolecia / reddit