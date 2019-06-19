11 круто похудевших мужчин, которые теперь дадут фору голливудским красавчикам

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Каждый человек вправе иметь такое тело, какое ему нравится. Однако существуют ситуации, когда лишний вес отрицательно влияет на здоровье или когда человеку лишние килограммы мешают с гордостью смотреть в зеркало. Герои нашей подборки не стали мириться с таким положением дел. AdMe.ru отыскал мужчин, которые твердо решили изменить свое тело. Сказано — сделано. Теперь, когда мы смотрим на них, аж дух захватывает от восторга.

1. Себастиан Дэвид

28-летнему Себастиану из Англии потребовалось 15 месяцев, чтобы из человека с лишним весом превратиться в фотомодель. В 2013 году серьезно заболел его отец. Себастиан ухаживал за больным и не готовил себе еду в течение 9 месяцев, а просто брал что-нибудь навынос, в основном останавливая свой выбор на фастфуде. Когда отца не стало, мужчина решил, что пора заняться собственным здоровьем: он сказал твердое «нет» хрустящей жареной курочке, стал следовать строгой фитнес-диете и заниматься спортом.

2. Умар Малик

Житель Лондона Умар Малик весил 177 кг, когда однажды пол в душевой не выдержал его тяжести и треснул под ним. Это стало переломным моментом в жизни парня. Малик с детства привык много и сытно питаться. В 18 лет он уже съедал 70 тостов и 56 яиц в неделю. Парень носил одежду размера 6XL, а весы просто отказывались фиксировать его вес. В 26 лет молодой человек понял, что так продолжаться больше не может, ведь он ужасно не нравился себе. Умар собрал волю в кулак и занялся своим питанием, а потом пошел в спортзал. Теперь он фитнес-инструктор и помогает таким же людям, как когда-то он сам, справиться с проблемой лишнего веса.

3. Андрей

Андрей из Румынии в свои 34 года выглядит лучше, чем в 24. 10 лет ушло у него на то, чтобы сформировать красивое и здоровое тело, в котором ему комфортно. «Неважно, насколько медленно вы движетесь к цели, если при этом вы не останавливаетесь», — считает мужчина.

4. Энтони Браун

Американец Энтони Браун всерьез обеспокоился своим здоровьем, когда его сестре диагностировали диабет. А ведь она весила гораздо меньше, чем он! Парень пошел к врачу и с того момента решил кардинально поменять свою жизнь. Этот путь был очень тяжелым. Энтони начал придерживаться правильного питания, но постоянно срывался. Тогда он решил просто сократить потребление любимой еды. Вместе с занятиями спортом это помогло ему сбросить 80 кг.

5. Гюнтер Хоббз

Когда в январе Гюнтер Хоббз увидел на весах цифру 91, неприятно удивился — для него такой вес был немалым. И тогда он бросил себе вызов — похудеть за 3 месяца. Каждый день он фиксировал результаты на видео, чтобы потом сделать триумфальный таймлапс. У парня все получилось: в апреле он весил уже 72 кг. Стоит признать, этот челлендж благотворно отразился на внешности Гюнтера.

6. Джереми Петерсон

Однажды Джереми Петерсон отправился с семьей в турпоход. Однако организаторы потребовали от мужчины дополнительной платы из-за того, что его вес, 130 кг, был чересчур большим для такой экскурсии. «Я помню, как остановился и согнулся пополам, чтобы просто суметь набрать воздуху. А в это время моя жена и трое детей легко поднимались по маршруту, весело болтая. Без меня». Это очень задело мужчину, и он решил измениться. Джереми стал придерживаться кетодиеты, дважды в день отправлялся на долгие прогулки и поднимал штанги в тренажерном зале. Сейчас он весит 89 кг.

7. Миро Джудт

Для британца Миро Джудта толчком к переменам в жизни стал разрыв с любимой девушкой. Дело в том, что Миро вел нездоровый образ жизни, и его вес незаметно достиг 138 кг. Когда от него ушла подружка, а друзья стали, пусть и добродушно, подсмеиваться над полным парнем, Джудт решил, что пора что-то менять. Теперь он профессионально занимается бодибилдингом и нашел свою настоящую любовь.

8. Дэнни Холдинг-Мабли

Дэнни Холдинг-Мабли сумел сбросить 68 кг. По его признанию, он сфокусировался на новых событиях в жизни: увлекся спортом (баскетболом, бадминтоном и другими видами) и узнал, что скоро станет отцом. Это помогло ему удержаться на тернистом пути к желаемому отражению в зеркале. В своем инстаграме он подробно рассказывает, как ему это удалось.

9. Тоби

10 лет назад Тоби из Германии услышал от врача печальную новость: если он не пересмотрит свою жизнь, ему грозят инсульт и другие проблемы со здоровьем. В то время его лишний вес зашкаливал, а давление то и дело поднималось до 200/100. И тогда Тоби взял свою жизнь под контроль. Спустя целый десяток лет изменения очевидны. У Тоби подтянутое тело, он занимается спортом, почти не употребляет алкоголь, его давление нормализовалось. На своей странице в инстаграме мужчина мотивирует людей начать меняться: «Всегда боритесь до конца. И верьте, что все получится».

10. Рич Дж. Гай

Все детство Рича дразнили ребята из-за лишних килограммов. К тому же парень не на шутку пристрастился к вредной еде. Но однажды ему это надоело и он приступил к работе над собой. Рич потерял несколько килограммов и сменил имидж. Сейчас он снимается в кино и видеоклипах.

11. Джеффри Кендалл

Джеффри было 24 года, когда его мама попала в больницу с серьезной болезнью. Несколько месяцев он наблюдал, как его близкий человек мужественно борется с недугом. Ее пример вдохновил парня: он решил перестать себя жалеть. В то время у него были избыточный вес и неуверенность в себе. Вместе с другом они договорились начать тренироваться, а еще Джеффри много гулял. Потихоньку он втянулся: стал бегать спринты, подписался на канал о йоге. Так за 2 года парень потерял 30 кг.

Кто из этих мужчин вдохновил вас больше всего?