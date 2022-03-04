11 комиксов от мамы, которая прошла огонь, воду и бессонные ночи
Дети — это счастье, любовь и километры вымотанных нервов. Марина Быстрова знает об этом не понаслышке: у нее двое маленьких сыновей 5 и 2 лет. А еще она рисует о своей жизни комиксы, которые отзовутся в сердце каждого, в чьем доме звучит детский смех.
Авторы AdMe.ru с удовольствием изучили работы художницы и решили показать их вам.
«Показал он мне мастер-класс, ага»
«Я знаю, что ничего не знаю. Особенно если это касается гастрономических предпочтений моих детей»
«Здесь должен был быть вдумчивый текст о том, как важно молодой маме пожить для себя»
«Ну, может, чуток преувеличила»
«Ну что, дорогие родители, какие еще суперспособности открыли в себе?»
Все-таки обесценивание домашнего труда — это довольно обидно
Садик — это одно из величайших изобретений человечества
«Кое-что роднит нас с миллионерами. Это невозможность купить ребенку абсолютно все, что он хочет»
«Либо сын у меня больно бдительный, либо мне не хватает ловкости, чтобы техничнее избавляться от подаренного мусора»
Маме тоже надо почувствовать вкус свободы
«Просто Лёвик шел-шел — и устал. А где устал, там и лег»
Расскажите, какие суперспособности открылись у вас с тех пор, как вы стали родителем?
Фото на превью kotokosanna / Instagram
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