11 комиксов от мамы, которая прошла огонь, воду и бессонные ночи

Дети — это счастье, любовь и километры вымотанных нервов. Марина Быстрова знает об этом не понаслышке: у нее двое маленьких сыновей 5 и 2 лет. А еще она рисует о своей жизни комиксы, которые отзовутся в сердце каждого, в чьем доме звучит детский смех.

Авторы AdMe.ru с удовольствием изучили работы художницы и решили показать их вам.

«Показал он мне мастер-класс, ага»

«Я знаю, что ничего не знаю. Особенно если это касается гастрономических предпочтений моих детей»

«Здесь должен был быть вдумчивый текст о том, как важно молодой маме пожить для себя»

«Ну, может, чуток преувеличила»

«Ну что, дорогие родители, какие еще суперспособности открыли в себе?»

Все-таки обесценивание домашнего труда — это довольно обидно

Садик — это одно из величайших изобретений человечества

«Кое-что роднит нас с миллионерами. Это невозможность купить ребенку абсолютно все, что он хочет»

«Либо сын у меня больно бдительный, либо мне не хватает ловкости, чтобы техничнее избавляться от подаренного мусора»

Маме тоже надо почувствовать вкус свободы

«Просто Лёвик шел-шел — и устал. А где устал, там и лег»