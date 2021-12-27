11 ситуаций, знакомых любой девушке, у которой есть волосы

Волосы — будь они короткие или длинные, прямые или кудрявые, послушные или капризные — наше природное украшение. Мы их моем, подвергаем различным лечебным и не очень процедурам, укладываем и собираем в замысловатые прически — все для того, чтобы выглядеть на все сто. Но бывают дни, когда все против нас, в том числе и наши волосы.