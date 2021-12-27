11 ситуаций, знакомых любой девушке, у которой есть волосы
Волосы — будь они короткие или длинные, прямые или кудрявые, послушные или капризные — наше природное украшение. Мы их моем, подвергаем различным лечебным и не очень процедурам, укладываем и собираем в замысловатые прически — все для того, чтобы выглядеть на все сто. Но бывают дни, когда все против нас, в том числе и наши волосы.
Мы в AdMe.ru решили проиллюстрировать ситуации, в которых себя узнает любая девушка, у которой есть волосы.
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Какая из этих ситуаций кажется вам знакомой? В вашей жизни бывали занятные случаи, связанные с волосами?
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