11 историй, доказывающих, что с чувством юмора жить намного веселее. И легче

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Как ни крути, а людям с хорошим чувством юмора живется намного веселее. Ведь если посмеяться над неловкой ситуацией или по-доброму подколоть близких, настроение сразу улучшается.

AdMe.ru собрал 11 историй с искрометными шутками, которые заряжают позитивом на весь день.