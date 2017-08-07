11 историй, доказывающих, что с чувством юмора жить намного веселее. И легче
Как ни крути, а людям с хорошим чувством юмора живется намного веселее. Ведь если посмеяться над неловкой ситуацией или по-доброму подколоть близких, настроение сразу улучшается.
AdMe.ru собрал 11 историй с искрометными шутками, которые заряжают позитивом на весь день.
- Подруга вышла замуж благодаря чувству юмора. У нее очень маленькая грудь, поэтому она использует подкладки и пуш-апы. Были мы с ней на пляже, она грациозно встряхнула плед, и в этот момент с нее слетел верх купальника вместе с псевдогрудью. Она выдала: «Офигеть, какой ветер, лифчик аж с сиськами унес». Парень рядом так ржал, что ему стало плохо. Через месяц он позвал ее замуж.
- Привезли в ресторан съедобную бумагу, будем меню делать съедобное. Взял себе несколько уже заполненных листиков домой. Приходит жена, а я на кухне разложил кучу бумажек и с перепуганным видом кричу ей: «Хорошо, что пришла, быстрее документы ешь, а то нас посадят!», себе запихнул в рот съедобный лист, а ей дал обычную бумагу. Она умяла его за две секунды. Давно я так не смеялся.
- Работаю программистом по удаленке. Сижу я, значит, весь день за компьютером, работаю в трусах. Работаю, хожу курить, за кофе, обедать — все в трусах. Вечером закончил все дела, одел драные шорты, пошел прогуляться по огороду.
Жена: «Что? Рабочий день закончился? Переоделся в домашнее?»
- Нанесла маску для волос. Когда смывала ее, заметила, что волосы стали в разы темнее, чем мой родной светло-русый цвет. Волосы высохли, и... я отчетливо увидела их новый окрас. Ярко-синий. Оказалось, папа решил подшутить над мамой, думая, что это ее тюбик. Ни одна другая краска синий перебить не смогла. В таком виде и пошла в школу. Классная руководительница вызвала родителей, дабы узнать, почему я так выгляжу. А отец накануне вечером сам случайно помыл волосы этой маской. Видели бы вы лицо классной руководительницы, когда мы с папой зашли в ее кабинет с синими волосами. Оба.
- Заходила вчера в магазин, покупала с подругами вино. Несмотря на то, что мне 27 лет, кассир попросила паспорт. Я улыбнулась и сказала, что это для меня комплимент. Она посмотрела на меня со вздохом и сказала: «Ну что вы. Я беру документы, только чтобы посмеяться над фотографиями».
- Еду в метро. На станции в вагон заходит беременная девушка. Один из сидящих сразу уступил ей место. Она поблагодарила его, села и начала животик свой поглаживать. Когда объявили ее остановку, девушка ринулась к выходу, при этом из-под кофты у нее выпала подушка! Она в ужасе, что ее раскусили, пытается прорваться сквозь толпу людей. Парень, уступивший ей место, поднял подушку, протянул ей и с улыбкой сказал: «Девушка, у вас тут ребенок выпал...»
- Работаю барменом. Как-то пришел сильно уставший домой, а девушка моя грозным голосом говорит: «Бармен, где мой капучино?!» Я пулей побежал на кухню делать ей капучино, а через секунду услышал ее громкий хохот.
- Прихожу домой, захожу на кухню, а там такой бардак: все в муке, тесте, муж что-то готовит. Мое лицо было хуже, чем у злого цербера. Муж посмотрел на меня, взял муки со стола, кинул себе под ноги, как ниндзя бросают дым в фильмах, перекатился по полу и побежал.
- Приехала сестра в гости. А у меня дома манекен стоит, шью мужскую одежду. И я со скуки частенько с ним разговариваю, как с парнем. Просыпаюсь утром и, как обычно, говорю ему: «Витя, сделай кофе», и делаю его себе сама. Пошла в ванную на пару минут, кофе оставила на столе. Возвращаюсь и говорю: «Спасибо, Витя». Сестра спрашивает: «А с кем ты тут разговариваешь?» Решила пошутить и сказала, что мой манекен — это робот. Собираюсь на работу и слышу с кухни: «Витя, кофе сделай. Витя, кофе! Эй, ты слышишь меня!»
- Моя подруга не так давно устроилась работать в полицию. Когда ей вручили звезды, она так напилась, что уснула на полу в ванной. Отныне зову ее лежачим полицейским.
- На эскалаторе сегодня споткнулся мужчина и начал катиться вниз на попе со словами: «Блин, прямо как по карьерной лестнице!»