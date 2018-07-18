11 историй о том, что у жизни всегда найдется для вас сюрприз

Когда мы куда-то едем, мой брат (5 лет) всегда просит мамин или папин телефон поиграть. Но родители всегда говорят, что забыли их дома. Однажды мы полетели на море, спешили, опаздывали, и только в аэропорту родители спохватились, что на самом деле забыли телефоны. И тут брат достает их из своего рюкзака со словами: «Я знал, что вы забудете, потому положил сам. Можно поиграть?»

Сидел в парке и читал книгу, ко мне подошел старичок и сел рядом. Он читал газету и никак мне не мешал. Но потом он достал наушник из моего уха и вставил его себе, я так оторопел, что даже не смог ничего возразить. Так и сидели — каждый с одним наушником в ухе и со своим чтивом в руках. Примерно через полчаса он достал наушник, улыбнулся мне и сказал: «Классная музыка сейчас у вас, в мою молодость такой не было. Скинь мне, пожалуйста, пару песен в VK. Спасибо». После этого положил на мою книгу свою визитку и ушел. Теперь сижу выбираю, что же ему скинуть.