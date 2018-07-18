11 историй о том, что у жизни всегда найдется для вас сюрприз
Даже если вы ведете спокойный и предсказуемый образ жизни, то все равно рискуете получить сюрприз в абсолютно любое время. Главное, чтобы он был приятным, ну или хотя бы смешным, как у большинства наших героев. Например, спор меломанов, который надолго запомнится не только им самим, но и всем тем, кто при нем присутствовал, или история сотрудницы банка, чьи коллеги оказались настоящими «детективами».
AdMe.ru составил очередную подборку невыдуманных историй из жизни участников популярных интернет-сообществ «Палата № 6» и Pikabu.
- Сегодня, когда я выходила из магазина техники с покупкой, охранник попросил посмотреть чек — обычное дело. В руках был пакет, а сам чек я убрала в коробку. Подходит ко мне сын, которого охранник не заметил, и на просьбу: «Подержи пакет, мой хороший» — охранник протянул руки. Большой, солидный дяденька в форме тоже хочет внимания и доброго слова!
- Приехали на море, поселились, решили пойти на пляж. Приходим — пляж просто кишит людьми. Как кипящий котел. Пошли мы на поиски места. Нашли идеальное место около кафе, да еще и мангал рядом. Собираемся стелить покрывало, как вдруг подходит пара с ребенком моего возраста. И тоже собирается расположиться тут. Наши родители начинают ругаться. Они готовы были убить друг друга за это чертово место. В общем, постелили покрывала впритык. Сидели полчаса молча. Ну а потом кто-то пошутил про место, и начали общаться. Дружим семьями 5 лет. Их ребенок — мой лучший друг.
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Подходит довольный кот с ожерельем из куска хлеба. «Это еще что такое?» — думаю. Захожу в комнату, там попугай в таком же ожерелье. Поворачиваю голову — наша такса стащила пакет с хлебом, выедает сердцевину и пытается просунуть туда голову. Всех питомцев нарядила, сама наряжается. Видимо, намечалась гавайская хлебная вечеринка.
- Была у меня машина, и в этой машине был подогрев сидений, но он не работал, так как кнопка, включающая эту функцию, была сломана. Шерстя всякие авито, нашел эту кнопку. Поехал купил, сразу же установил вместо сломанной, подключил все провода от старой в новую и двинул в сторону дома. По пути домой, конечно, решил проверить подогрев, включил кнопку: еду, печет, хорошо, прям жарко стало. Думаю, ну все отлично. Выключил, и на этом вроде бы все. В общем, когда спустя неделю я пылесосил под сиденьем, то обнаружил, что провода от этой кнопки никуда не подключены... Вот она, сила самовнушения.
- Работаю учителем в школе. Всегда, когда ученики пропускают уроки, требую от их родителей записку с объяснением причин. Вчера одна из девочек принесла записку, в которой было написано следующее: «Уважаемая София Анатольевна, прошу простить мою дочь за то, что ее не было вчера в школе. Мы с ней вместе читали одну книгу, а финал оказался столь грустным, что мы всю ночь над ним ревели, и я, как хорошая мать, просто не могла отпустить ее в школу с опухшим носом и глазами. С уважением, мама Ани — Антонина Петровна». Хоть бы название книги написала, эх.
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Когда мы куда-то едем, мой брат (5 лет) всегда просит мамин или папин телефон поиграть. Но родители всегда говорят, что забыли их дома. Однажды мы полетели на море, спешили, опаздывали, и только в аэропорту родители спохватились, что на самом деле забыли телефоны. И тут брат достает их из своего рюкзака со словами: «Я знал, что вы забудете, потому положил сам. Можно поиграть?»
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Сидел в парке и читал книгу, ко мне подошел старичок и сел рядом. Он читал газету и никак мне не мешал. Но потом он достал наушник из моего уха и вставил его себе, я так оторопел, что даже не смог ничего возразить. Так и сидели — каждый с одним наушником в ухе и со своим чтивом в руках. Примерно через полчаса он достал наушник, улыбнулся мне и сказал: «Классная музыка сейчас у вас, в мою молодость такой не было. Скинь мне, пожалуйста, пару песен в VK. Спасибо». После этого положил на мою книгу свою визитку и ушел. Теперь сижу выбираю, что же ему скинуть.
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Моя соседка в общаге завела кота, что было против правил. Когда заведующая проверяла комнаты, он мяукнул, после чего моя соседка тоже начала мяукать. На недоуменный взгляд заведующей я сморозила что-то вроде: «У нее биполярное расстройство». Прокатило!
- Работаю в одном пабе музыкантом и недавно услышал довольно интересный спор молодой девушки и я-знаю-лучше-мужика. Их разговор, переходящий в спор, шел о каком-то классическом произведении, уже не помню каком. Они так горячо друг с другом разговаривали, что я стал бояться, не дойдет ли до драки, и двинулся к девушке на подмогу. Но не успел я дойти, как мужик сказал: «Девочка, уж поверь мне, я окончил музыкальную школу». На что она ему отвечает: «Ну да, куда уж мне, дирижеру симфонического оркестра, тягаться с выпускником музыкалки». Финита ля комедия, друзья. Ржали все, кто это слышал.
- В детстве я просил у бабушки поиграть со мной, а она быстро уставала и говорила: «Вот как темно на улице станет, мы сразу с тобой поиграем». И так несколько раз. Я ждал-ждал и вырубался спать раньше, чем наступала темнота. Повзрослев, я узнал о белых ночах...
- «Не думала я, Людочка, что вы такая сволочь», — говорит мне Нина Петровна из бухгалтерии. Ничего не понимаю, меня на работе пару часов не было. «О, идет, разлучница!» — провожает меня взглядом завхоз. Возле моего стола взахлеб рыдает какая-то женщина, ее обступили мои коллеги. «Вот она, явилась, полюбуйтесь, а сказала, что ребенка к стоматологу повела, а сама шляется с чужими мужьями». «Да что происходит?» — не выдерживаю я. По мере стихания бурления выясняю, что женщина считает меня любовницей своего мужа и пришла разбираться. Рассказала нашему бабсовету историю про разлучницу. Спрашиваю, с чего она взяла. Отвечает, что названиваю постоянно ее мужу, а он прячется, когда я звоню, и шепотом говорит. Расследование показало, что я действительно звоню время от времени ее мужу с рабочего номера, но только затем, чтобы он выплатил кредит в нашем банке, который взял еще 2 года назад и скрыл от жены. Обожаю шерлоков недоделанных.
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