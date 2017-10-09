11 шикарных историй, которые могли произойти только со студентами

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Студенчество — замечательное время, наполненное яркими и удивительными событиями. Первая любовь, веселые тусовки, романтика жизни в общаге... А еще вечная нехватка денег, бессонные ночи за конспектами и вредные преподаватели.

AdMe.ru собрал 11 фееричных историй, которые доказывают, что студенчество — это хоть и чертовски непростая, но все же незабываемая пора в жизни каждого человека.