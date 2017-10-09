11 шикарных историй, которые могли произойти только со студентами
Студенчество — замечательное время, наполненное яркими и удивительными событиями. Первая любовь, веселые тусовки, романтика жизни в общаге... А еще вечная нехватка денег, бессонные ночи за конспектами и вредные преподаватели.
AdMe.ru собрал 11 фееричных историй, которые доказывают, что студенчество — это хоть и чертовски непростая, но все же незабываемая пора в жизни каждого человека.
- На студенческой пьянке моя одногруппница, страдая от внимания одного странного типа с нашего курса, попросила меня сделать вид, что она моя девушка. Мол, посиди со мной полчаса, пока он не отстанет. И я сделал это. Она демонстративно поцеловала меня в щеку. Потом я как-то раз проводил ее от универа до остановки. Тот парень не давал ей покоя. Я сказал ему, чтобы не лез к «моей девушке». Все лишь бы помочь одногруппнице. Мы хорошо делали вид, что встречаемся. Короче, она недавно родила мне второго ребенка. Где-то я с помощью переборщил...
- Выкладываю фотки в инстаграм раз в год. И то для того, чтобы родные не забыли, как я выгляжу. Студент-медик.
- Еду я домой в метро. Стою. Засыпаю. Напротив сидит старушка, что-то читает. И я уснул, а поезд вдруг резко тормозит. И я падаю на эту самую старушку. Конечно, я тут же проснулся, начал извиняться. Рядом стоявшие люди обозвали меня хамом. А старушка говорит: ’’Что вы на мальчика ругаетесь? Не видите, студент. Голодный, наверное’’. Дальше обращается ко мне: ’’Ты их не слушай, ничего плохого ты не сделал’’. Затем она достала из сумки конфетку ’’Мишка на севере’’ и подарила мне.
- Одно время, будучи студентом, я снимал квартиру. Подобрал кошку, кормить ее было нечем, денег не было... Когда мы ели пельмени, я мясо отдавал кошке, а сам жрал тесто. Зато теперь она меня очень любит!
- У меня в универе препода звали Гелий Николаевич, и он, конечно же, вел... химию. Один парень не ходил на его предмет. Как-то этот студент пришел сдавать зачет и спросил у друзей, как зовут преподавателя. Ребята решили пошутить и сказали, что Гелий Водородович... Пришлось приходить на пересдачу.
- Мой дядя — преподаватель в вузе. Попросил меня заказать ручку, которой пишешь, а чернила исчезают через некоторое время. Вчера она пришла. А сегодня приходит дядя к нам в гости. Довольный. И хвастается: «Помните, была у меня нелюбимая группа? Так я им зачеты сегодня ручкой этой и выставил!»
Бедные студенты.
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90-е, студентка. Сессия. Ездила ежедневно домой с пересадками и однажды забыла сумку в трамвае на конечной. Когда поняла, расстроилась жутко: там были деньги, ключи, КОНСПЕКТЫ и еще куча мелочевки. Обратилась с пропажей к руководству, и пожилой кондуктор начал расспрашивать о содержимом сумки. Все назвала! А он: «Не все, не отдам! Что самое важное для студента?» Я в слезы, а он рассмеялся, сумку отдает и говорит: «БУТЕРБРОДЫ!»
- Студент — это когда ты у парикмахера закрыл глаза, чтобы волосы не попали в глаза, и вдруг уснул.
- Закончил универ пару лет назад. Во время подготовки к защите диплома я понял, что ВЕСЬ диплом никогда никто не читает. Иногда даже сам студент. Вот цитата из подписанного диплома: «Получен параметр по оценке влияния силы тяжести и длины шерсти мамонта на дебит нефтяной скважины».
- Довелось выпивать с незнакомой компанией. На вид типичные гопники. Включают колонки, и тут я в осадок выпадаю. Костер разводили под Вивальди, накрывали стол под арии Фигаро, вместо «Рюмки на столе» а капелла горланили «Только мы с конем». Оказалось, студенты консерватории. Пьют как черти, но талантливы до безобразия!
- Поступил в институт в Москве. За 2 дня до начала учебы заселился в общежитие. В первый же день купил себе на обед 2 окорочка и решил пожарить. Жил я на 8-м этаже, а 2 кухни были на 5-м и на 11-м. Взял сковороду и пошел на 5-й. На кухне никого. Включил плиту, готовлю. С одной стороны подрумянились, а переворачивать нечем. Я абсолютно спокойно оставляю это все дело на плите и иду в блок за вилкой. Через 3 минуты возвращаюсь с вилкой, открываю крышечку, а окорочок уже один!
А какие яркие события произошли с вами, когда вы были студентами? Делимся в комментариях!