11 историй о любви, доказывающих, что судьба все-таки существует
Как часто мы слышим фразы «это судьба» или «от судьбы не уйдешь», но редко придаем этим словам значение.
AdMe.ru собрал 11 историй о любви, которые заставят даже самых суровых поверить в то, что некоторые совпадения совсем не случайны.
- Однажды встретил на остановке девушку, захотел познакомиться и подошел к ней. Она посмотрела на меня и шепотом попросила вызвать ей скорую, потому что у нее прихватило сердце. Я быстро позвонил в скорую. Помог ей перейти подземный пешеход, все объяснил сотрудникам скорой помощи, оставил свой номер телефона. На следующий день звонит незнакомый номер, поднимаю трубку, а там: «Привет. Спасибо вам. Меня зовут Алина». С тех пор мы вместе.
- Познакомилась с парнем, ну прям мое: договаривает мои предложения, день рождения в один день — идеал. Начали встречаться, бурный роман, через 4 месяца отношений предложение руки и сердца. Маме много о нем не рассказывала, да и он своим не спешил. Привела к своим знакомить. Оказалось, наши мамы друг друга знают, рожали вместе в одном роддоме, лежали в одной палате, потом потеряли связь. У мамы мужа молока не было, и моя его кормила. Молочный брат, мой драгоценный муж, любимый зять.
- Стою на балконе, курю. Живу на 6-м этаже. Тут замечаю, как парни лет 16–17 на качелях раскачивают кота, а тот не знает, куда деться. К ним подходит девушка с криком: «Эй, говнюки, совсем совесть потеряли?» Я как мужчина подсуетился, взял клюшку и выбежал на улицу, ибо не смотреть же, как девчонку избивают. Кто бы мог подумать, что эта замухрышка 5 лет кикбоксингом занимается. Парни убегали как могли, а мы вот год встречаемся. Кот Борис тоже не жалуется.
- Часто с работы домой возвращалась поздно, всегда шла одной дорогой и вне зависимости от времени суток встречала парня, который курил в подъезде в шортах с желтыми уточками, в любую погоду. Это уже был своеобразный ритуал. Со временем начали здороваться, но не знакомились. За месяц до моего увольнения он пропал. Пришла устраиваться на работу, а тут он, в костюме и очень строгий. Прокричал, что это судьба, и взял на работу, а спустя 3 месяца позвал замуж. Подарил такие же шорты. Теперь курим вместе.
- За неделю до свадьбы узнала, что жених изменяет мне. С горя решила сжечь свадебное платье. По пути на помойку я, вся зареванная, встретила такого же парня. Поняли все без слов и... поехали в ЗАГС. По дороге познакомились. Он оказался довольно приятным. Застукал девушку за пару дней до свадьбы.
Через неделю мы собрали вещи и все деньги, отложенные на свадьбы, и полетели в Рио. Поначалу было сложно ужиться вместе. Сейчас же я благодарю судьбу, что тогда свела меня с моим любимым.
- Каждый день в 6:30 на зеленом автобусе я еду на учебу. Из одного конца города в другой. Дорога занимает 1,5 часа. И как все студенты в дороге, досыпаю. Почти год сладко засыпала на плече у парня, который ехал рядом. Сегодня утром он принес мне маленькую подушку! Как оказалось, с потайным карманом... в котором записка: «Я не знаю, как тебя зовут, но ты настолько прекрасна во сне, что я хочу на тебе жениться!»
- А я летом выхожу замуж за парня, у которого соседи по дому — это наши хорошие соседи по даче. Он решил пригласить в роли ведущего на свадьбу своего одноклассника, с которым я училась в одном колледже; этот ведущий ходил в танцевальный кружок и танцевал с бывшей девушкой моего брата на корпоративе моей мамы. Бабушка моего мужа жила на соседней улице. А его лучший друг всю жизнь жил напротив моего дома и ходил в те же магазины, что и я. И все это в огромном мегаполисе... Говорят, что все люди в мире знакомы через 7 рукопожатий, а мы с моим мужчиной были знакомы через одно.
- Обожаю историю моих родителей о том, как они познакомились и стали встречаться. Сидели компанией, в которой их познакомили, мама испекла пиццу и уронила ее горячую папе на руку. Второй раз, спустя месяц, произошло то же самое, только в другой компании. В третий раз прожгло, видимо, аж до сердца, и с тех пор они уже 21 год вместе.
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Шла по улице, вдруг вижу свою лучшую подругу, с разбегу прыгаю ей на спину. Она меня покатала, я обняла ее, а когда слезла, то увидела, что это был незнакомый мне парень. Я минуты 2 постояла в шоке, так же как и парень. Потом мы засмеялись, прогулялись. Оказалось, жили в соседних домах, обменялись номерами, контактами в соцсетях. Он думал, что я его друг, который всегда прыгает ему на спину при встрече. Мы уже 4 месяца знакомы, и, похоже, я влюбилась.
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Познакомился с девушкой 2 недели назад. Влюбились друг в друга. И как-то раз она мне говорит: «Знаешь, а ведь мы могли бы с тобой и не познакомиться, мне за день до нашей встречи приснился сон с номером телефона и запиской, что я должна позвонить и встречу свою судьбу. Я его запомнила, записала, но так и не позвонила». Говорю ей: «Ну, давай наберем». Она набирает его, и у нее высвечивается мое имя в телефонной книге!
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Полгода назад ночью гулял по городу, и переходя мост через речку, увидел девушку, которая стояла на перилах моста и собиралась прыгать. Я тихо подошел к ней, поговорил и предложил выпить чаю у меня. Сейчас вместе планируем свадьбу. Иногда можно найти свою судьбу там, где ты и не ожидаешь.