11 историй о любви, доказывающих, что судьба все-таки существует

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Как часто мы слышим фразы «это судьба» или «от судьбы не уйдешь», но редко придаем этим словам значение.

AdMe.ru собрал 11 историй о любви, которые заставят даже самых суровых поверить в то, что некоторые совпадения совсем не случайны.