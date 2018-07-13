Если вам кажется, что семейными историями вас не удивить, то вот 11 примеров, которые убедят вас в обратном

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У каждого свои ассоциации со словом «семья». Для кого-то это теплые вечера, когда все домочадцы собираются на ужин, а для кого-то — просто посидеть с любимым около телевизора. В нашей статье мы собрали добрые и смешные истории, которые могли произойти только в узком кругу любящих людей.

Дорогие читатели, вы интересны! Расскажите нам о себе! Может, вы были волонтером в доме престарелых, жили в Бангладеш, работали в мишленовском ресторане Парижа или просто хотели бы рассказать всему миру, почему так важно встречать близких в аэропорту? Напишите об этом на hello@adme.ru с пометкой «Моя история».