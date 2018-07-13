Если вам кажется, что семейными историями вас не удивить, то вот 11 примеров, которые убедят вас в обратном
У каждого свои ассоциации со словом «семья». Для кого-то это теплые вечера, когда все домочадцы собираются на ужин, а для кого-то — просто посидеть с любимым около телевизора. В нашей статье мы собрали добрые и смешные истории, которые могли произойти только в узком кругу любящих людей.
AdMe.ru подготовил подборку реальных случаев из жизни участников сообществ «Подслушано» и «Палата № 6».
- Работаю преподавателем современных танцев. Неделю назад ко мне пришли два новых ученика: бабулечка и дедулечка 70 лет. Попросили научить их круто танцевать. Хотят удивить всех хип-хопом на своей золотой свадьбе. И знаете, у них все здорово выходит.
- Вспомнил, как у 3-летней дочери в садике на Новый год был утренник. Девочкам традиционно нужно было прийти в костюме снежинок. Моей Соне костюм абсолютно не нравился, и она сказала, что наденет его, только если я пойду на утренник в точно таком же. Угадайте, чья жена с диким ржачем сшила костюм и снимала на камеру, как папа с дочкой в костюмах снежинок затмили всех во время финального танца?
- Почувствовала всю силу отцовской любви, когда мой папа встал ни свет ни заря и приготовил мне на завтрак горячо любимые мною пельмени, потому что я уезжаю в лагерь и не смогу наслаждаться пельмешками целый месяц. Любовь — она в мелочах.
- В детстве увидела в мультике, как у одного из персонажей болело горло и ему удалили гланды, после чего ему давали много мороженого. Тут же в моей головешке созрел план, и я уже предвкушала килограммы вкусного мороженого. Подошла к бабушке с заявлением: «У меня болит горло, кхе-кхе, наверное, надо удалять гланды». На что бабушка сказала: «Ишь, что выдумала, вырастешь — удаляй хоть попу». Отварила картошки и заставила дышать.
- Мой муж — сценарист в кино. Каждую свою идею он сначала разыгрывает по ролям и смотрит, как это выглядит со стороны. В качестве замены актеров он использует мягкие игрушки. Безумно весело наблюдать, как он бегает от одной игрушки к другой, дергает их за ниточки и подражает разным голосам.
- Моя бабушка родом из поселка недалеко от Барнаула. Она в 16, с образованием в 4 класса ходила к одной женщине мыть полы в доме. У той женщины сын служил в армии. Да так ей моя бабушка понравилась, что, как только он вернулся, сразу пошли свататься. Заходят в дом сваты, садятся за стол. Зовут бабушку. Говорят: «Зинка, пойдешь за него замуж?» Они не были знакомы. Посмотрела бабушка и сразу говорит: «Пойду». Ей 87, ему 92. До сих пор вместе.
- Вспомнилось: был сын еще первоклассник, играют во дворе, я пирожков нажарила. А что делать, «война» ведь там, нельзя отвлекать. Дую в дудку болельщика и на веревке с балкона переправляю «паек». Приходит как-то и говорит: «Мы приняли тебя в НАШУ группу друзей, из взрослых ты единственная». Вырос. Когда заканчивал 11-й класс, состоялся разговор: «У Маши родители адекватные, скорее всего, победят». Спрашиваю: «В чем?» — «Соревнуемся, у кого самые суперские родители». Обидно стало: «А мы?» Ответ: «А вы в конкурсе не участвуете, вы признаны вне конкуренции, по всеобщему признанию вы самые крутые!»
- Недавно мой дед вышел на пенсию, сейчас ему 73 года. После нескольких недель дома ему стало страшно нудно, он уже и бабушке все дела по хозяйству помог сделать, и свои отложенные планы выполнил. Гуляет как неприкаянный вокруг дома и не знает, чем заняться. Вчера они с бабушкой сели за стол и обсудили все то, чем дед хотел когда-то заняться, но так и не успел. Итог: завтра у дедушки первая хоккейная тренировка, а в выходные они с бабушкой идут на картинг. Договорились, что кто проиграет — будет приносить другому завтрак в постель всю неделю.
- Живем с мужем и дочкой у моих родителей. Приехали из отпуска, мама бросилась обнимать и целовать малышку, едва поздоровавшись со мной. Я обижалась и ревновала ровно 2 минуты, пока меня точно так же не заобнимала моя 93-летняя бабушка. Они такие, бабушки, и когда тебе 2, и когда 32... Люблю.
- Моя мама как-то пошла к терапевту, так как мучали мигрени, ничего делать не могла. Заходит она в кабинет, врач стоит и смотрит в окно, говорит: «Присаживайтесь на кушетку и рассказывайте». Мама рассказывает, рассказывает. Говорит, что голова болит жутко, ничего не помогает. Он же стоит возле окна и молча смотрит в него, мама закончила свой монолог, доктор молчит еще минуту, потом спрашивает: «А вы замужем?» Мама ему ответила «да». Затем врач поворачивается и выдает: «Так а что вы хотели? Чтобы и замужем быть, и голова не болела?» И зовет следующего пациента.
- Впервые отметила свой день рождения не с друзьями в огромной шумной компании, а в кругу семьи, без единого друга, только самые близкие. И я поняла: вот то, чего мне так не хватало все эти годы, — простого семейного праздника. Цените свою семью, только она сможет подарить вам столько теплоты, счастья и любви, которых нам порой так не хватает. Даже самая большая и дружная компания не заманит ее, ведь семья — это самое дорогое, что у нас есть.
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Фото на превью overhear