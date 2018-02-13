Если вы не верите в любовь, то прочтите эти 11 историй
«Любовь — это миф», — утверждают скептики. Но все их доводы разбиваются вдребезги о вполне реальные истории обычных людей, которые мы предлагаем вашему вниманию.
Сегодня AdMe.ru попробует вернуть вам веру в любовь с помощью 11 историй, способных растрогать кого угодно.
- Кажется, я убедилась, что настоящая любовь существует. Мама уезжает на учебу в другой город, сегодня собирала вещи. Папа, весь грустный, ходил за ней хвостиком. Мама спросила: «Как ты будешь жить, когда я умру?» На что папа ответил: «Я не буду, рядом лягу».
- Сколько себя помню, у бабушки всегда была колбаса в холодильнике. И когда они с дедушкой отметили 40 лет совместной жизни, бабуля ему призналась, что ненавидит эту самую колбасу, а ест и покупает ее только потому, что она ему нравится. Тогда и дедушка признался, что тоже всю жизнь ее ненавидел, но продолжал есть, чтобы бабушку не обидеть.
- Устала дико. Время за полночь. Переоделась, умылась на автомате и сразу уснула. Утром муж с хохотом рассказал, как приставал ко мне, а я из сладкого и глубокого сна отозвалась:
— Ты меня будешь любить или лезть начнешь?
— Любить, — ответил супруг.
А дальше мой спящий мозг его отшил:
— Любить — это дать поспать.
- Очень люблю разные штуки, сделанные в технике пэчворк: одеяла, сшитые из лоскутков, и игрушки ручной работы. Недавно заметила, что у моего парня все пальцы в крошечных ранках. В ответ на все вопросы он только отмахивался, мол, ерунда. Вчера пришла с работы, а на моей кровати лежит большое сердце, сшитое из сотен разноцветных кусочков, кривенькое такое. И как только я представила, как любимый втихую сидел и мастерил для меня эту прелесть, неумело орудуя иглой, то сразу поняла, что это самый восхитительный подарок в моей жизни.
- Живу в общежитии. Недавно у меня в комнате сломался обогреватель. Холод дикий. Позвонила парню и рассказала о своей беде. Поговорив с ним, укуталась в самый теплый плед и села почитать. Через час раздался звонок от него: «Выходи. Я тебе обогреватель купил. Знаю же, что у тебя в комнате сейчас жутко холодно». И тут я поняла, что любовь — это не «заи», «котики» и прочие «муси-пуси». Настоящая любовь — это купить любимой обогреватель, чтобы та не замерзла.
- Пару лет назад у нас с мужем была черная полоса: мы оба лишились работы, и денег хватало только на самую простую еду. Как назло, у моей единственной пары сапог отвалилась подошва. Я плакала и уже готовилась к тому, что всю зиму прохожу в кедах. На следующий день муж молча поставил передо мной пару абсолютно новых кожаных сапожек. Лишь через пару недель я поняла, что он продал единственное, что у него осталось на память об отце, — карманные часы. Сейчас у нас все в порядке с финансами, и недавно мне удалось отыскать эти часы через специализированные сайты. Сейчас они лежат в комоде и дожидаются дня рождения мужа.
- Дочь решила купить весы, зашла после работы в магазин. Парень-консультант, желая подтвердить, что выбранные весы работают как надо, взвешивается при ней. Посмотрев, дочка вынесла вердикт: «Юноша, вам надо больше кушать». И протянула парню свой обед — 4 пирожка с мясом. Они уже женаты. Против пирожков с мясом аргументов нет.
- Рассказывала мужу, что в детстве мечтала быть феей и ездить на единороге. Только в средней школе поняла, что не бывать этому. Выросла, мечты поменялись, но до сих пор хочется иногда почувствовать себя сказочным персонажем. Вчера вернулась с работы — посреди зала стоит качалка в виде единорога, а из соседней комнаты выходит любимый, держа в руках крылья феи. Усадил меня на сказочного скакуна и, сказав, что мечты должны сбываться, начал посыпать блестками сверху, пока я, довольная, покачивалась на спине единорожки. Люблю этого чудака.
- Время — раннее утро. Бегу, никого не трогаю, в наушниках гремит музыка. Редкие прохожие мне улыбаются. Перехожу на быстрый шаг и останавливаюсь, чтобы сделать упражнения. И тут к моим ногам падает потное запыхавшееся тело. Оказывается, за мной несколько километров бежал мужчина, чтобы познакомиться! Обменялись номерами, он пошел домой переодеваться, так как его костюм был насквозь мокрый. На работу опоздал, но шеф простил, даже похвалил. Потом гордо всем говорил, что не зря счастье свое догнал сам. Вместе уже 7 лет, женаты.
- Ехала в электричке, рядом сидела пара — бабушка и дедушка. Он всю дорогу (а это почти 3 часа) рисовал ее портрет в блокноте угольным карандашом. Когда бабушка смущалась, что на них обращают внимание, он только ободряюще приговаривал: «Не стесняйся, роза моя, они тобой любуются, как и я, вот уже 40 лет налюбоваться не могу».
- 5 лет назад расстались с любимым человеком из-за давления родителей с обеих сторон. После этого сделала тату на безымянном пальце — как символ того, что не выйду замуж. За это время никто из нас никого не нашел. Недавно устроилась в небольшую фирму, где директором отдела оказался он. Мы общались, но делали вид, что безразличны друг другу. Вчера он вызывает меня к себе в кабинет и говорит, что татуировки в его отделе запрещены, поэтому мне придется скрывать ее. Он предложил сделать это с помощью кольца. Обручального.
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