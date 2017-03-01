11 иллюстраций о том, как круто меняется жизнь, когда мы взрослеем
Жизнь идет своим чередом, мы становимся старше, и все меняется. Будучи подростками, мы недоумевали над «этими взрослыми», а теперь, оставив юность позади, мы сами вспоминаем, какими были в то время.
AdMe.ru предлагает подборку случаев из жизни, в которых многие наверняка узнают себя.
Чтение классики
Мысли о насущном
Вечерние радости
Отношения с родителями
Влюбленность
Ответственность
Гардероб
Родной дом
Просмотр мультфильмов
Цели
Мечты
Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru