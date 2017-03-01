11 иллюстраций о том, как круто меняется жизнь, когда мы взрослеем

Жизнь идет своим чередом, мы становимся старше, и все меняется. Будучи подростками, мы недоумевали над «этими взрослыми», а теперь, оставив юность позади, мы сами вспоминаем, какими были в то время.

AdMe.ru предлагает подборку случаев из жизни, в которых многие наверняка узнают себя.

Чтение классики

Мысли о насущном

Вечерние радости

Отношения с родителями

Влюбленность

Ответственность

Гардероб

Родной дом

Просмотр мультфильмов

Цели

Мечты

Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru

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