11 фотороботов, которые рассмешили всех, даже самих преступников
Технологии не стоят на месте и для поимки преступников в некоторых странах уже во всю используют камеры слежения, которые распознают лица с помощью искусственного интеллекта. Но кое-где приходится пользоваться старыми методами, например, составлять фотороботы, которые иногда получаются такими, что без слёз не взглянешь.
Мы в AdMe.ru как раз собрали несколько таких шедевров. Предлагаем вам вместе с нами посмеяться над невероятными изображениями преступников.
11. Мимику отлично получилось передать
10. Подскажите, какой у вас шампунь?
9. Главное — улыбка!
8. Взгляд — один в один
7. Кажется, мы чего-то не знаем о Луиджи
6. Тут что-то от чикагских бандитов и секретных материалов
5. Главное в фотороботе — суровый взгляд
4. Судя по фотороботу, ему нужна помощь
3. Кажется, он вот-вот запишет рэп-альбом
2. Щеки точь-в-точь
1. Прическа удалась
Какой фоторобот рассмешил вас больше всего? Делитесь в комментариях!
Фото на превью collegehumor / twitter