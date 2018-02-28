11 фотороботов, которые рассмешили всех, даже самих преступников

Технологии не стоят на месте и для поимки преступников в некоторых странах уже во всю используют камеры слежения, которые распознают лица с помощью искусственного интеллекта. Но кое-где приходится пользоваться старыми методами, например, составлять фотороботы, которые иногда получаются такими, что без слёз не взглянешь.

Мы в AdMe.ru как раз собрали несколько таких шедевров. Предлагаем вам вместе с нами посмеяться над невероятными изображениями преступников.

11. Мимику отлично получилось передать

10. Подскажите, какой у вас шампунь?

9. Главное — улыбка!

8. Взгляд — один в один

7. Кажется, мы чего-то не знаем о Луиджи

6. Тут что-то от чикагских бандитов и секретных материалов

5. Главное в фотороботе — суровый взгляд

4. Судя по фотороботу, ему нужна помощь

3. Кажется, он вот-вот запишет рэп-альбом

2. Щеки точь-в-точь

1. Прическа удалась

Какой фоторобот рассмешил вас больше всего? Делитесь в комментариях!

Фото на превью collegehumor / twitter

1 На склад!
1 Комментарии
  • 28 февраля 2018
  • 1
  • 3890

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