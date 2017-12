11 фотографий о том, как дети видят свою семью и насколько это отличается от реальности

Эта странная идея — часть сумасшедшей игры Миши Коллинза (того самого актера из легендарного сериала «Сверхъестественное») под названием GISHWHES (от англ. «Greatest International Scavenger Hunt the World Has Ever Seen» — «величайшая международная охота на мусор, которую когда-либо видел мир»).

AdMe.ru впечатлен родительской изобретательностью и предлагает вам тоже оценить затею.