11 фотографий о том, как дети видят свою семью и насколько это отличается от реальности

Эта странная идея — часть сумасшедшей игры Миши Коллинза (того самого актера из легендарного сериала «Сверхъестественное») под названием GISHWHES (от англ. «Greatest International Scavenger Hunt the World Has Ever Seen» — «величайшая международная охота на мусор, которую когда-либо видел мир»).

AdMe.ru впечатлен родительской изобретательностью и предлагает вам тоже оценить затею.

Пони на голове и рыба в зубах как главный залог успеха

© gishwhes   © gishwhes  

Суть игры — в выполнении странных заданий со странными наборами предметов и закреплении результата в фотографии или видео в онлайн-формате. Одним из заданий и было воссоздание детских рисунков с максимальной точностью.

Эти очень, очень, о-о-очень длинные руки

© gishwhes   © gishwhes  

И не очень длинные руки...

© gishwhes   © gishwhes  

Возможно, нитки во рту — это спагетти?

© gishwhes   © gishwhes  

Если смотреть сюда очень долго, становится страшно

© gishwhes   © gishwhes  

Вторая слегка пугающая работа

© gishwhes   © gishwhes  

Идеальная цветопередача, а главное — арбуз с ананасом на месте

© gishwhes   © gishwhes  

Самая активная и креативная команда выигрывает суперприз вроде поездки с Мишей в Рим, или в Ванкувер, на острова — фантазия Коллинза не иссякает.

Ну а тут ребята постарались на славу!

© gishwhes   © gishwhes  

Отличная работа, напоминающая о единстве всех членов семьи

© gishwhes   © gishwhes  

Максимально технологичное исполнение

© gishwhes   © gishwhes  

Радуга, солнышко, кот и брат в рамочке — идеальная копия

© gishwhes   © gishwhes  

Участники игры с восторгом рассказывают, как за две недели они вырастают над собой, раскрепощаются, заводят новых друзей и по окончании игры выкладывают в общий доступ фоторезультаты своих приключений. Семьи из нашей подборки — одни из таких счастливчиков.

Фото на превью gishwhes

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0 Комментарии
  • 1 декабря 2017
  • 8280

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