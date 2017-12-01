11 фотографий о том, как дети видят свою семью и насколько это отличается от реальности
Эта странная идея — часть сумасшедшей игры Миши Коллинза (того самого актера из легендарного сериала «Сверхъестественное») под названием GISHWHES (от англ. «Greatest International Scavenger Hunt the World Has Ever Seen» — «величайшая международная охота на мусор, которую когда-либо видел мир»).
AdMe.ru впечатлен родительской изобретательностью и предлагает вам тоже оценить затею.
Пони на голове и рыба в зубах как главный залог успеха
Суть игры — в выполнении странных заданий со странными наборами предметов и закреплении результата в фотографии или видео в онлайн-формате. Одним из заданий и было воссоздание детских рисунков с максимальной точностью.
Эти очень, очень, о-о-очень длинные руки
И не очень длинные руки...
Еще Миша предлагал участникам игры, например, покрыть машину пеной для бритья, заняться йогой в лыжах или сделать себе костюм из бекона.
Возможно, нитки во рту — это спагетти?
Если смотреть сюда очень долго, становится страшно
Вторая слегка пугающая работа
Идеальная цветопередача, а главное — арбуз с ананасом на месте
Самая активная и креативная команда выигрывает суперприз вроде поездки с Мишей в Рим, или в Ванкувер, на острова — фантазия Коллинза не иссякает.
Ну а тут ребята постарались на славу!
Отличная работа, напоминающая о единстве всех членов семьи
Максимально технологичное исполнение
Радуга, солнышко, кот и брат в рамочке — идеальная копия
Участники игры с восторгом рассказывают, как за две недели они вырастают над собой, раскрепощаются, заводят новых друзей и по окончании игры выкладывают в общий доступ фоторезультаты своих приключений. Семьи из нашей подборки — одни из таких счастливчиков.
Фото на превью gishwhes