11 фейков, в которые дружно поверил весь интернет

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В погоне за ускользающим вниманием аудитории интернет идет на крайние меры. Некоторые веб-ресурсы намеренно публикуют фальшивые новости, чтобы эпатировать публику и изобразить реальность в гротескном виде. Обычно такие посты выглядят весьма достоверными, и юзеры начинают активно ими делиться. В итоге фейки разлетаются по сети с ураганной скоростью.

Мы в AdMe.ru призываем критически относиться к информации из непроверенных источников в интернете. Поговорка «Доверяй, но проверяй» — лучшее руководство к действию по отношению к этим 11 фейкам, которые многие приняли за чистую монету.

1.

В 2017 году ростовчанин взорвал российский сегмент фейсбука, опубликовав фото с «улыбающейся на похоранах вдовой Рокфеллера». Многие пользователи поверили в достоверность поста: он набрал более 17 тыс. репостов всего за 4 дня. Комментаторы явно осуждали героиню публикации, о чем свидетельствуют их отзывы типа «отмучилась» и «дождалась».

На деле в посте использовался кадр со съемок фильма «Джеки» с Натали Портман в главной роли. Автор публикации рассказал, что действительно посчитал актрису вдовой Рокфеллера. Только после того, как его поправили несколько комментаторов, он осознал ошибку и удалил пост. Вот только тот уже разлетелся по сети, и многие продолжают верить в этот фейк до сих пор.

2.

Еще один случай, когда кадр со съемочной площадки попытались выдать за отражение реальных событий. На этом фото — вовсе не шеф полиции из Колумбии, а австралийская актриса и модель Пиа Миллер на съемках сериала «Домой и в путь».

3.

Информация о китайце по имени Ляо Гаоминг, который получил 10 лет трудовых лагерей за то, что возил туристов в Челябинск вместо Чернобыля, просто взорвала интернет. Пользователи охотно поверили в ее достоверность и начали активно шутить на эту тему. Вот только первоисточником новости оказался сатирический сайт «Панорама», который публикует исключительно «гротескные пародии на реальность».

4.

С премьерными показами фильмов братьев Люмьер вообще связано много мифов. Так, «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» ошибочно считается первой кинолентой в истории. На деле во время первого сеанса синематографа демонстрировали 10 фильмов, первым из которых считается «Выход рабочих с фабрики». «Прибытия поезда...» в их числе вообще не было, его показали лишь годом позже. И зрители вовсе не разбегались во время показа этого фильма: конечно они не могли поверить в реальность черно-белого бесшумного поезда.

5.

Фото молодого папы римского в сутане с названием рок-группы Black Sabbath оказалось банальным фотошопом. На оригинальном снимке священник запечатлен в самом обычном черном облачении.

6.

Эту бабушку из Флориды зовут Йоли Болл. Она действительно сделала такие фото для объявления о продаже дома, вот только ничего подобного 86-летняя женщина не говорила. Исходный пост разместила в твиттере ее 15-летняя внучка, он стал вирусным и оброс фейковыми подробностями.

7.

Сергей Крикалев действительно совершил полет длительностью 311 дней и 20 часов, знаменательный тем, что он начинался в СССР, а закончился в России. Космонавт действительно провел на орбите больше времени, чем планировалось изначально. Однако никто его в космосе не забывал, он сам согласился остаться на станции «Мир» в качестве бортинженера уже другого экипажа.

8.

Ученые знают, что в дождь хорошо спится совершенно по другим причинам: во время дождя падает атмосферное давление и в легкие поступает меньше кислорода;

из-за отсутствия солнца в организме вырабатывается больше мелатонина — гормона сна;

запах земли после дождя, который появляется из-за смешивания растительных масел с геосмином, действует на человека успокаивающе;

звук дождя создает так называемый розовый шум, который звучит в диапазоне от 20 Гц до 20 тыс. Гц, снижает активность мозга и улучшает сон.

9.

В этой милой новости стоило бы изменить всего одну деталь: назвать фото не первым, а одним из первых. Дата его создания точно не установлена, известно лишь, что оно сделано где-то между 1880-м и 1890 годами. А самыми первыми фотокотиками считаются 3 питомца брайтонского фотографа Гарри Пойнтера. Он сделал эти снимки в своей фотостудии на Блумсбери-Плейс еще до 1880 года.

10.

Никаких подобных ремейков «Дисней» не анонсировал. А картинка в твите — это работа художника Бориса Киселицкого, никакого отношения к киностудии не имеющего. Причем такого Стича он нарисовал еще за пару лет до появления фейкового анонса.

11.

Eat your heart out, Rembrandt. pic.twitter.com/hN42zJ3NPJ — Harriett Gilbert (@HarriettSG) December 7, 2014

«Страдай молча, Рембрандт!»

Фотография, на которой дети сидят в смартфонах на фоне полотна «Ночной дозор» Рембрандта, вызвала бурное негодование в сети. Комментаторы не упустили случая посетовать на поколение интернета и назвать фото метафорой эпохи.

@AggieHH @HarriettSG @AggieHH “pic.twitter.com/OL0rQ6eW0D” fyi: the kids used the iphones as part of the tour of the museum. Special app. — Lammie Oostenbrink (@Iittlelamb) December 7, 2014

«К вашему сведению, дети используют айфоны как часть тура по музею».

На деле ребята взялись за телефоны по заданию экскурсовода. У Рейксмюсеума, в котором хранится картина, есть специальное мобильное приложение. В нем размещены дополнительные сведения о каждой работе в экспозиции, а также мини-лекции. Именно их школьники и читали в смартфонах. При этом дети вовсе не игнорируют «живую» экспозицию. Выше представлено фото группы, сделанное в другой момент экскурсии: ребята сидят на ковре и внимательно рассматривают картину.

А в ваших лентах мелькали эти фейки?