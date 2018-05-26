11 человек, которые плевать хотели на все эти ваши инструкции

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы в душе немного бунтари и зачастую специально или случайно нарушаем правила этого мира. У некоторых это получается виртуозно, и они выходят победителями из любой ситуации, другие же становятся героями смешных картинок, смотря на которые улыбается весь интернет.

AdMe.ru подобрал несколько фотографий, которые либо гениальные, либо провальные. Какие из них какие — решать вам.

Либо она боялась испортить прическу, либо что-то тут пошло не так

И так сойдет!

Когда ты невероятно предсказуем

Ну а что, так красивее

Когда любишь подтяжки, но хочешь чувствовать свободу в движениях

Все потому, что алкоголь — вред

«Сфоткай, типа я сам сфоткал»

Говорили же, двери закрываются

Быть ростовой куклой — сложная работа, ведь некуда деть руки

Когда даже дождь не может помешать твоему сну