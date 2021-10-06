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11 актеров и актрис, чей возраст не соответствовал возрасту их персонажей. А мы решили это изменить

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Многие из культовых кинокартин были сняты по известным литературным произведениям: «Война и мир», «Властелин колец», «Гарри Поттер». Но не всегда игравшие в них актеры подходили по возрасту персонажам, описанным авторами. Например, Стивен Кинг лично утвердил Юэна Макгрегора на роль Дэниела Торранса в фэнтезийном триллере «Доктор Сон». А между тем Макгрегор на момент съемки был на 8 лет старше Дэниела.

Мы в AdMe.ru попробовали представить, как выглядели бы актеры, сыгравшие в наших любимых фильмах, если бы они были того же возраста, что и герои. А в бонусе покажем, как с помощью грима удается состарить актера.

Юэн Макгрегор — Дэниел Торранс («Доктор Сон»)

Джек Николсон — Джек Торранс («Сияние»)

Клеманс Поэзи — Наташа Ростова («Война и мир»)

Шарлотта Райли — Кэтрин Линтон («Грозовой перевал»)

Элайджа Вуд — Фродо Бэггинс («Властелин колец»)

Мишель Мерсье — Анжелика («Анжелика — маркиза ангелов»)

Том Хэнкс — Форрест Гамп («Форрест Гамп»)

Тимоти Шаламе — Пол Атрейдес («Дюна»)

Лив Тайлер — Татьяна Ларина («Евгений Онегин»)

Анна Попплуэлл — Сьюзен Певенси («Хроники Нарнии»)

Эдди Редмэйн — Ньют Саламандер («Фантастические твари и где они обитают»)

Бонус: Марлон Брандо  Вито Корлеоне («Крестный отец»)

Персонажей каких фильмов вы бы сделали моложе или, наоборот, состарили?

Фото на превью Dune / Warner Bros., FaceApp
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