11 актеров и актрис, чей возраст не соответствовал возрасту их персонажей. А мы решили это изменить
Многие из культовых кинокартин были сняты по известным литературным произведениям: «Война и мир», «Властелин колец», «Гарри Поттер». Но не всегда игравшие в них актеры подходили по возрасту персонажам, описанным авторами. Например, Стивен Кинг лично утвердил Юэна Макгрегора на роль Дэниела Торранса в фэнтезийном триллере «Доктор Сон». А между тем Макгрегор на момент съемки был на 8 лет старше Дэниела.
Мы в AdMe.ru попробовали представить, как выглядели бы актеры, сыгравшие в наших любимых фильмах, если бы они были того же возраста, что и герои. А в бонусе покажем, как с помощью грима удается состарить актера.
Джек Николсон — Джек Торранс («Сияние»)
Клеманс Поэзи — Наташа Ростова («Война и мир»)
Шарлотта Райли — Кэтрин Линтон («Грозовой перевал»)
Элайджа Вуд — Фродо Бэггинс («Властелин колец»)
Мишель Мерсье — Анжелика («Анжелика — маркиза ангелов»)
Том Хэнкс — Форрест Гамп («Форрест Гамп»)
Тимоти Шаламе — Пол Атрейдес («Дюна»)
Лив Тайлер — Татьяна Ларина («Евгений Онегин»)
Анна Попплуэлл — Сьюзен Певенси («Хроники Нарнии»)
Эдди Редмэйн — Ньют Саламандер («Фантастические твари и где они обитают»)
Бонус: Марлон Брандо — Вито Корлеоне («Крестный отец»)
Персонажей каких фильмов вы бы сделали моложе или, наоборот, состарили?
Фото на превью Dune / Warner Bros., FaceApp
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