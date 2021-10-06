11 актеров и актрис, чей возраст не соответствовал возрасту их персонажей. А мы решили это изменить

Многие из культовых кинокартин были сняты по известным литературным произведениям: «Война и мир», «Властелин колец», «Гарри Поттер». Но не всегда игравшие в них актеры подходили по возрасту персонажам, описанным авторами. Например, Стивен Кинг лично утвердил Юэна Макгрегора на роль Дэниела Торранса в фэнтезийном триллере «Доктор Сон». А между тем Макгрегор на момент съемки был на 8 лет старше Дэниела.

Мы в AdMe.ru попробовали представить, как выглядели бы актеры, сыгравшие в наших любимых фильмах, если бы они были того же возраста, что и герои. А в бонусе покажем, как с помощью грима удается состарить актера.

Эдди Редмэйн — Ньют Саламандер («Фантастические твари и где они обитают»)