10 вопросов, которые взрослые хотят задать, но как-то стесняются, потому что не по статусу

Обычно тысячи «почему» звучат из уст маленьких детей. Не зря возраст 4–5 лет прозвали «возрастом почемучки». Но вот что делать, если вы уже выросли, а вопросов у вас стало только больше?

Авторы AdMe.ru всегда были любознательными и ценили это качество в своих читателях. Поэтому мы решили найти ответ на 10 вопросов, которые мучают многих взрослых людей.

Зачем на бюстгальтере бантик?

Практически на всех бюстгальтерах между чашечек пришит бантик, и, оказывается, он нужен не только для красоты. Пользовательница сайта Quora Стелла Лоуренс объяснила, что традиция идет еще со времен корсетов, которые изготавливали из бюска — тонких жестких планок из китового уса. Бюск вставляли в специальный карман, который пришивался к передней части корсета, и скрепляли конструкцию бантом. Со временем китовый ус перестали использовать, а бант остался в качестве декора.

Почему в старых квартирах на балконах пол с наклоном?

Во многих старых домах, например в хрущевках, полы балконов идут под уклон. Пользователь Яндекс.Дзен объяснил, с чем это связано. Дело в том, что в советские годы квартиры сдавались с незастекленными балконами, а значит, на них попадал дождь и снег. Плита, установленная под углом, не позволяла влаге скапливаться на полу.

Что означает надпись «Порошок уходи»

Многих веселит надпись «Порошок уходи», которую часто можно увидеть на дверях торговых центров. Это световые оповещатели, которые появились вместе с распространением систем порошкового пожаротушения. Многие здания построены из таких материалов, что использование воды для тушения очень нежелательно. Например, музейные хранилища, архивы, склады и логистические центры. Когда датчики задымления посылают сигнал о том, что начинается пожар, в помещении начинает рассыпаться специальный порошок из мелкодисперсных минеральных солей. Он способен привести к дезориентации в пространстве и удушью, поэтому сразу же загорается табличка с предупреждающей надписью и надо срочно покидать помещение.

Почему яйца в магазине называют столовыми?

Яйца, выпускаемые птицефабриками, бывают диетическими и столовыми. Разница между ними только в сроке хранения. Первые хранятся 7 дней, и их продают с маркировкой Д, вторые — 25 суток и маркируются буквой С. Это одни и те же яйца, снесенные одними и теми же курицами в одних и тех же условиях, но при этом диетическое яйцо на 8-й день хранения не может стать автоматически столовым — его утилизируют. Не из-за того, что оно испортится, а потому, что оно перестает быть тем продуктом, каким его изначально заявляли.

Зачем красят бордюры?

Есть мнение, что бордюры красят только для того, чтобы придать тротуарам более ухоженный вид, но это не так. Согласно ГОСТу, разметку наносят в том случае, если фонарные столбы, ограждения, дорожные знаки и прочие объекты на тротуаре стоят ближе метра к дороге. Это делается исключительно из соображений безопасности. В других случаях красить бордюры нет никакой необходимости.

Зачем окрашивали края лестниц?

В подъездах старых многоквартирных домов часто можно увидеть лестницы, края которых покрашены краской. Однозначного ответа на вопрос, зачем это нужно, нет, зато есть несколько версий. По одной из них, с помощью краски строители пытались скрыть неровные стены. По другой, лестницы красили для безопасности людей со слабым зрением: серые бетонные ступени могли сливаться с полом, и слабовидящему человеку сложно понять, где они начинаются, а цветные полосы помогают различить их. Есть мнение, что края лестницы делали цветными для удобства уборки. С окрашенной поверхности проще убирать мусор, чем с шершавого бетона. Но если покрасить ступени полностью, они могу стать скользкими, поэтому краску наносили только на края.

Почему в автомобильных номерах нет буквы «Л»?

И не только «Л», вот полный список: «Б», «Г», «Д», «Ё», «Ж», «З», «И», «Й», «Л», «П», «Ф», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ», «Ы», «Э», «Ю», «Я», «Ь», «Ъ». То есть те буквы, которые используются в кириллическом алфавите и не имеют графических аналогов в латинице. Это делается для того, чтобы номерные знаки были читаемы во всех странах.

Почему футбольный мяч черно-белый?

Раньше мячи для игры в футбол были коричневые, потом — белые. Когда появились первые телетрансляции матчей, зрителям было сложно удерживать взгляд на мяче, ведь экраны были черно-белыми. Тогда был разработан новый дизайн — главный атрибут для игры в футбол приобрел черные пятиугольники. Кстати, они облегчили жизнь не только телезрителям, но и спортсменам — им стало удобнее бить по мячу.

Зачем на асфальте делают вырезы?

На дороге часто можно увидеть прямоугольные вырезы, назначение которых не очень понятно. Оказывается, их делают, чтобы проверить качество и толщину уложенного асфальта. Это нужно, чтобы узнать, соблюдали ли рабочие технологию укладки и насколько используемый состав соответствует технической документации.

Почему у пластиковых бутылок неровное дно?

Причина кроется в особой технологии производства бутылок. Пластиковая заготовка (обычно это полая трубка) помещается между двумя половинками формы и выдувается под давлением. Для того чтобы запечатать полый нижний конец заготовки, в пресс-форме есть «защип», который сгибает нижний полый конец и сплющивает его. В результате на дне остается рубец, из-за которого бутылка становится неустойчивой. Для того чтобы ее стабилизировать и замаскировать рубец, дну пластиковой тары придают такую необычную форму.