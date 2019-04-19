10 вопросов, которые вы задавали себе хотя бы раз в жизни, но не знали, где найти на них ответы

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Многие недоумевают, когда продавщица по какой-то таинственной причине рвет чек, полагая, что таким образом она его просто портит, чтобы мы не смогли вернуть оплаченные покупки обратно в магазин. Но на самом деле это не их прихоть, а прямая обязанность. А дорожные службы, которые поливают мокрые улицы в дождь, как оказалось, делают это осознанно и по целому ряду вполне логичных причин.

Мы в AdMe.ru вспомнили все вопросы, которые не давали нам уснуть, и решили найти на них честные ответы.

1. Почему рвут чек в магазине

Когда в магазинах была всего одна касса, а отделы располагались за прилавками, то сначала нужно было выписать товар, оплатить его, а потом вместе с чеком отдать продавцу. Заведующий отделом надрывал чек или насаживал его на специальный штырь (наколку), чтобы подтвердить, что товар выдан покупателю. Хотя сегодня процесс покупки товаров стал проще, а оплата происходит быстрее, но традиция сохранилась. И об этом даже говорится в отдельном законе, который поясняет, что чеки должны погашаться одновременно с выдачей товара с помощью штампов или путем надрыва.

2. Зачем красят края лестницы

Существуют как минимум 2 гипотезы этого странного дизайнерского приема сотрудников ЖЭКа. Согласно первой, раньше на лестницы часто стелили ковровые дорожки, поэтому не было смысла красить ступеньки полностью, обновляли только их края. Сегодня коммунальщики просто продолжают делать так по привычке, чтобы имитировать ковровые дорожки, а точнее их отсутствие. Второе предположение более рациональное. Считается, что такой способ упрощает уборку, так как с гладкой выкрашенной поверхности легче собирать пыль, которая любит скапливаться в углах.

3. Могут ли глухонемые люди понимать друг друга на языке жестов, если они родом из разных стран

Вопреки распространенному мнению, язык жестов не зависит исключительно от использования жестов рук и тела. Многие глухонемые люди могут также читать по губам, поэтому они стараются в дополнение к жестам еще и проговаривать слова на своем родном языке. Поэтому каждая страна, как правило, имеет свой собственный язык жестов, и некоторое отличие существует даже между британским и американским вариантами. А всего в мире сегодня насчитывается более 130 языков жестов.

4. Почему стулья и занавес в театрах красного цвета

На протяжении веков Италия была центром оперных спектаклей, которые проходили в роскошных театрах с золотой отделкой и красным бархатом на стульях и занавесе. Другие страны стали копировать знаменитые итальянские оперные дома и следовали аналогичному стилю в оформлении зданий. Но у использования именно красного цвета была еще и практическая причина. Именно этот цвет первым исчезает в условиях низкой освещенности, когда свет в театре постепенно гаснет, а также на фоне именно красного занавеса в лучах софитов человека будет видно лучше всего.

5. Что означают буква и цифра в размере листа А4

Еще в начале ХХ века общих стандартов для размеров бумаг не существовало. Каждая типография выпускала листы собственного формата. Доктор наук Вальтер Порстманн, немецкий инженер, в 1922 году предложил стандартизировать размеры бумаги, взяв за основу лист площадью в 1 кв. м, который назвали по первой букве алфавита и первой по порядку цифре: А0. Если последовательно сложить его пополам 4 раза, то получится самый популярный на сегодняшний день формат бумаги А4.

6. Почему сначала растут молочные зубы, а не сразу постоянные

Постоянные зубы не могут прорезаться сразу после рождения, и на это есть несколько причин. Во-первых, постоянные зубы гораздо крупнее молочных, для них просто мало места в челюстях ребенка, а во-вторых, дети могут случайно потерять зуб, если попытаются укусить что-то твердое, так как пока еще не знают свой организм. Кроме этого, дети не всегда достаточно тщательно чистят зубы, и годам к 10 те могут быть сильно повреждены кариесом. Постоянные зубы начинают формироваться уже тогда, когда молочные прорезываются. В 6-летнем возрасте постоянные зубы интенсивно выталкивают молочные, так как они являются более крепкими. В результате последние выпадают, открывая дорогу основному зубному ряду.

7. Почему на фотографиях от вспышки красные глаза

При использовании вспышки фотоаппарата в темном помещении на снимках часто заметен «эффект красных глаз». Это происходит из-за того, что в момент вспышки зрачок глаза не успевает сузиться, свет вспышки отражается от сетчатки, которая покрыта крошечными кровеносными сосудами.

8. Почему на компьютерах основной диск обозначается именно буквой С

На заре компьютеризации диском А назывался дисковод для гибких дискет 3,5 дюйма, диском В именовался дисковод для дискет 5 дюймов, а винчестер (жесткий диск) обозначался диском С. Хотя дискеты уже давно никто не использует, но старое наименование осталось до сих пор.

9. Почему у кошек светятся глаза в темноте

Внутренняя поверхность глаз у кошек имеет особый блестящий слой, который отражает падающий свет. Глаза многих хищных животных не производят свет ночью, как это может показаться, а лишь отражают слабые лучи звезд, которые попадают внутрь глаза и сосредоточиваются на его задней поверхности.

10. Зачем моют асфальт во время дождя

Многие автомобилисты могли замечать, как в дождь поливальные машины активно моют и без того мокрый асфальт. В департаменте по благоустройству объяснили, казалось бы, странное поведение дорожных служб. Мойка дорог во время дождя позволяет достичь более эффективного результата для удаления грязи с проезжей части. Также таким способом тратится меньше воды и бензина, что существенно экономит затраты управляющих компаний. Кроме того, во время дождя грязь от колес автомобилей прилипает к асфальту, и если ее не смыть сильным напором воды, то при высыхании все превратится в пыль, которая, по мнению коммунальщиков, разрушает дорожное покрытие.