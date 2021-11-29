10+ вещей, которым пора перестать учить маленьких детей

«Взрослых нужно уважать», «мама всегда права» — эти и многие другие фразы слышал каждый из нас в детстве. Только вот мало того, что от них веет нафталином, так они еще и вредят нам уже во взрослом возрасте. Пользователи Reddit решили обсудить вещи, которым пора наконец перестать учить маленьких детей для их же блага.