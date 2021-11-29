10+ вещей, которым пора перестать учить маленьких детей
«Взрослых нужно уважать», «мама всегда права» — эти и многие другие фразы слышал каждый из нас в детстве. Только вот мало того, что от них веет нафталином, так они еще и вредят нам уже во взрослом возрасте. Пользователи Reddit решили обсудить вещи, которым пора наконец перестать учить маленьких детей для их же блага.
Мы в AdMe.ru согласны: то, чему нас научили взрослые, не всегда правильно. И не стоит передавать все это следующему поколению.
- Все вокруг друзья. Это неправда. Мне пришлось объяснять своей племяннице, что иногда она может кому-то просто не понравиться. Было сложно донести до ребенка мысль, что кто-то не хочет с ней дружить. В ее классе был мальчик, который не хотел с ней общаться, а она всячески пыталась завоевать его внимание. © DenverTigerCO / Reddit
- Если в школе девочку задирают, это значит, что она просто нравится хулигану. Это не так и может вызвать множество проблем в будущем. © Agraywitch11 / Reddit
- Старшие всегда правы. Когда бабушка моего мужа в чем-нибудь ошибается, то она кричит: «Уважайте старших!» Проблема в том, что если вы сами не можете относиться к людям по-человечески, то, сколько бы вы ни кричали эту глупую фразу, окружающие не начнут вас уважать. © NinjaHermit / Reddit
- Отказываться от объятий — это грубо. Сестра своим детям сказала, что они могут не обнимать друзей и родственников, если не хотят. Теперь моя племянница сама решает, хочет ли обниматься, иногда мы пожимаем друг другу руки. Иногда я говорю ей, что предпочитаю рукопожатие. Отличный урок. Теперь моей племяннице в ее 7 лет легче сказать «нет», чем большинству людей в 18. © db1139 / Reddit
- Обязательно доедать все до конца. Наши дети накладывают еду себе сами. Если они положили больше, чем съели, то в следующий раз лишаются этой привилегии. Еду дети могут есть в том порядке, в каком им захочется. Да хоть десерт первым. Так сладкое теряет свою привлекательность, и отпрыски почти никогда не едят его перед основным блюдом. © jarockinights / Reddit
- Однажды мы были в гостях. Сестра все ковырялась в тарелке, явно не желая больше есть. Тогда тетка положила ей руку на плечо и сказала: «В гостях ты должна доесть все до последней крошки, нравится тебе или нет». И тут в комнату зашла наша мама и, глядя на все это, заявила, что сестра может не доедать, если не хочет. © Middle_Promise / Reddit
- Детские переживания незначительны. Не говорите детям: «Мне бы твои проблемы». Даже если вам с высоты вашего опыта их беды и кажутся пустяковыми, дети переживают эти невзгоды по-настоящему. Просто проявите немного сопереживания. © CardinalPeeves / Reddit
- Дети обязаны дружить со всеми вокруг. Я учитель. Когда ученики не ладят друг с другом, я говорю им: «Вам необязательно дружить, но вы должны постараться быть дружелюбными друг с другом». © KiloPro0202 / Reddit
- Они должны делиться своими вещами с другими. Гуляли с двухлетним ребенком на детской площадке. Малыш играл со своим новым грузовичком, и тут к нему подходит восьмилетка и пытается забрать игрушку. В ситуацию вмешиваюсь я, и восьмилетка канючит: «Скажите ему, что принято делиться». И тут я выдаю: «Это его грузовик. Когда он наиграется с ним, ты можешь вежливо попросить дать тебе поиграть. И тогда, возможно, он тебе разрешит, а пока оставь его в покое». Он разозлился и хмуро сказал, что все расскажет маме, я ответила: «Вперед». © peacelilyfred / Reddit
- Взрослые всегда правы. Я учитель, иногда намеренно ошибаюсь в задачах, чтобы ученики меня подловили на этом. Когда меня поправляют, я небрежно отвечаю что-то вроде: «Ой, ну конечно, тут 4, а не 3. Молодец». И продолжаю решать задачу. Я хочу дать своим ученикам понять, что ошибаться не страшно и это часть жизни. © Puzzleheaded_Dish_85 / Reddit
- Мальчики не плачут. Я был очень эмоциональным ребенком. И очень завидовал девочкам, ведь им разрешено «давать слабину». А меня постоянно шпыняли за то, что я якобы веду себя недостаточно мужественно. Сейчас я уже вырос, и мне нравится мой склад характера, но взросление далось тяжело. © RadioActiver / Reddit
- Девочки так себя не ведут / мальчики так себя не ведут. Мне хочется кричать, когда люди говорят своим детям положить эту игрушку, потому что она для мальчиков/девочек. Позвольте вашим детям играть с тем, с чем они хотят. Раньше я работала в детском саду. И знаете что? Некоторые мальчики играли в куклы, а некоторые девочки — в LEGO. И им было все равно. Стереотипы лишь вредят детям. © 7CatsInTrenchCoat / Reddit
- Не плакать, когда хочется. Дайте детям свободно выражать свои эмоции, если не хотите, чтобы в будущем они вас ненавидели. © Downtown-Fee-4224 / Reddit
- Быть злым — это плохо. Детям нужно понять, что эмоций существует много и ни одна из них не является вредной или неправильной. Эмоции нужно научиться принимать, ведь взрослые тоже им поддаются. © MostlyAwake13 / Reddit
А что вам такого говорили родители, чего вы бы точно не сказали своим детям?
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