10+ твитов и смс от находчивых людей, которых с руками оторвет любой работодатель
В детстве все мы читали сказки и удивлялись смекалке главных героев, которым, кажется, все было по плечу. Но иногда подобные персонажи оказываются отнюдь не выдуманными, а некоторые из них даже живут рядом с нами. И пусть они не обладают способностью варить кашу из топора, в более современных сферах деятельности не каждый способен с ними потягаться.
Мы в AdMe.ru не устаем поражаться людям, для которых, кажется, не бывает неразрешимых ситуаций. В нашей сегодняшней подборке — высказывания от тех, кто не пропадет ни при каких обстоятельствах.
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А какими сверхнавыками обладают ваши креативные знакомые?