10 трендов, которые мы с гордостью демонстрировали в 2000-х, а теперь смотрим на них со смехом

Мода приходит и уходит, а воспоминания остаются. Кажется, совсем недавно мы носили одежду с невообразимым количеством блесток, делали пирсинг, отрезали челку, а потом ждали, когда же она отрастет. Сейчас многие образы тех времен кажутся нелепыми, но когда-то такой будет казаться и современная мода.

Мы в AdMe.ru немного поностальгировали и вспомнили, что же такое мы носили еще несколько лет назад, о чем теперь и думать смешно.

Многоуровневые юбки-макси

Такие юбки надевали и в пир, и в мир. Да и сочетали их, собственно, тоже со всем, с чем могли: с рубашками, футболками и топами. Найти можно было самые разнообразные варианты. Иногда образ дополняли еще и ремешком-цепочкой.

Бохо-стиль

Яркие юбки в пол, туники, накидки с этническими узорами и массивные аксессуары, бахрома — вот что носили поклонники стиля бохо в нулевых. Этот стиль — смешение 2 культур: цыганской и хиппи. И многим очень даже нравилось так одеваться.

Растягивающаяся до любого размера одежда

Эта одежда из жатой ткани, конечно, впечатляла. Ведь она была похожа на кукольную одежду в нерасправленном состоянии, так как сильно сжималась. Но между тем из-за этой способности растягиваться ее можно было смело носить хоть с 1-го по 11-й класс.

Неудобные челки

Наверное, многие в 2000-х попробовали отстричь себе челку, а потом нетерпеливо ждали, когда же она наконец отрастет. Бейонсе и Ферги тоже следовали этой модной тенденции (или даже задавали ее). Подобные челки могли прикрывать глаза, как на фото, а также их разделяли прямым пробором на 2 части либо укладывали на одну сторону.

Много блесток, пайеток и страз

«Все хорошо в меру» — эта фраза явно не относилась к пайеткам и стразам в 2000-х. Этих блестящих штучек должно было быть как можно больше: на украшениях, джинсах, платьях, топах, каблуках, на футболках и даже на телефонах. Правда, вещь начинала выглядеть не очень хорошо после того, как стразы отваливались и на их месте оставался только клей.

Волосы, зачесанные в стиле «помпадур»

После того как мы челку подстригли, уже через неделю ее, конечно же, хотелось убрать или зачесать. Либо когда она начинала отрастать. И вот один из примеров того, как решали проблему с челкой таким незатейливым способом: формировали небольшой, но порой и весьма высокий валик и фиксировали его шпильками или заколками.

Пирсинг на ногтях

В начале 2000-х был расцвет пирсинга и декоративного маникюра, и девушки решили совместить оба этих тренда. Тогда-то и стал модным пирсинг ногтей, при котором в крошечную дырочку в краешке ногтя продевали маленькое колечко с камешком или без — главное, чтобы оно было красивым.

Повязки на голову

Модницы обнаружили, что носить повязки на голове можно не только во время занятий спортом. Носили их в те времена в абсолютно разных вариантах исполнения: кто-то предпочитал повязки в стиле хиппи, кто-то — спортивные. А некоторые девушки просто завязывали волосы лентой.

Кружевные и атласные топы

Наверное, если задать вопрос об этих вещах группе из 10 девочек, чья юность пришлась на 2000-е, то 8 из них ответят, что у них были подобные майки и топы. Чаще всего их носили в тандеме с шортами или джинсами.

Платья-чулки разных цветов и фактур

Такие платья-чулки и топы с подобными сборками были повсюду. Их, кажется, успела поносить каждая модница. Хотя, конечно, приходилось делать это с осторожностью, ведь складки так же легко портили фигуру, как и подчеркивали ее изгибы. А еще такие наряды то и дело пытались сползти, так что нужно было всегда быть начеку.